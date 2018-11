Arcando se reunirá con el ministro Labroca para definir el pago al personal legislativo

El vicegobernador señaló que el pago del bono depende de la posibilidad de que la provincia gire los fondos correspondientes al Poder Legislativo. Espera la próxima semana contar con una definición de parte del Ministro de Economía. Además se refirió a su visita a Puerto Williams y al desarrollo turístico que se le está dando a la región, a partir de políticas de estado que trascienden los gobiernos de turno. Como presidente del congreso justicialista, no descarta convocar a una reunión antes de fin de año.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando participó ayer de los festejos por el 65° aniversario de Puerto Williams. Por FM La Isla, destacó la política de estado que aplica el país vecino para sostener el plan de desarrollo turístico, con la expectativa de lograr una estrategia similar en Argentina, más allá de quién gobierne.

“Conozco la localidad desde antes de que era concejal, y lo solía visitar para el 18 de septiembre. Se nota el desarrollo y tienen la visión de convertir a Puerto Williams en una ciudad turística. Ahora inauguraron una barcaza que va a comunicar con el camino que corre en paralelo al parque nacional Tierra del Fuego. Ellos están avanzando en una integración turística terrestre entre la isla de Tierra del Fuego chilena y Navarino. Nosotros tenemos que ver cómo nos integramos al circuito que están armando, porque tienen una visión totalmente distinta a la nuestra. Nosotros generamos muchos inconvenientes cuando queremos hacer un camino, como ocurre con el camino costero, y siempre hay algún ‘pero’ para evitar la obra. Ellos tienen un plan estratégico marcado y, más allá de que cambie el gobierno nacional o el gobernador de la región, el plan de crecimiento lo tienen muy claro y no importa el color político”, sostuvo por FM La Isla.

Comparó la situación con la ruta que comunica San Sebastián con Bahía Azul, que “la comenzaron y la terminaron, y este año seguramente van a llegar al paso fronterizo. En cualquier momento está la inauguración y les quedan tres o cuatro kilómetros para terminar. Nosotros llevamos más de diez años con una obra parada, que ahora se destrabó, que va desde nuestra frontera de San Sebastián hasta el límite. Seguramente este mes estarán empezando las obras, que se terminarían para octubre del año que viene. Son diez kilómetros que tenemos sin asfaltar todavía del sector argentino”, planteó.

Bono incierto

Consultado sobre la posibilidad de pagar el bono de diez mil pesos al personal legislativo, dijo que dependerá de la asistencia del gobierno provincial. “Yo voy a tener una charla con el Ministro de Economía seguramente la semana que viene para ver cómo avanza con el resto de los poderes del estado, el Legislativo y Judicial, y si se nos van a transferir los fondos para pagar junto con los empleados estatales. Veremos si alcanza o no hasta los otros dos poderes”, dijo.

“Sabemos que abarca a todos los jubilados, los legisladores me han hecho la consulta pertinente y en el transcurso de la semana que viene voy a tener alguna respuesta”, señaló.

Unidad justicialista

Por último abordó el tema partidario y aseguró que las diferencias dentro del PJ no son tantas como antes. “La semana pasada hubo una reunión de la mesa de acción política del PJ a nivel nacional. Yo no pude estar presente por el paro de Aerolíneas, y ahí se habló de distintos temas. Yo integro el congreso nacional del partido y en algún momento se me quiso incorporar a esta mesa de acción política, pero hice las consultas pertinentes y no acepté esa posibilidad. Sé que están hablando y hay un trabajo conjunto en las distintas bancadas que componen los cuerpos legislativos a nivel nacional. En la Cámara de Senadores está el bloque Federal y el bloque Unidad Ciudadana, trabajando en conjunto en algunas cuestiones. En otras no, como el presupuesto nacional, pero hay cosas en las que se acuerda”, destacó.

“Sigue habiendo diferencias, pero no son tan insalvables. Se está buscando la unidad de todo el justicialismo para las elecciones del 2019 y creo que hay grandes posibilidades de que así sea. Si el justicialismo va unido, tiene grandes chances de guiar nuevamente los destinos de la Argentina”, aseveró.

En cuanto al proceso de unidad en Tierra del Fuego de cara al nuevo frente electoral que se prevé conformar, lo dejó para más adelante. “Nosotros tenemos que estar abocados a la gestión de gobierno. En el mes de marzo, una vez que esté establecida la fecha de las elecciones, empezaremos a tener las reuniones pertinentes. En esta situación que vive el país, con una inflación del 5,4% en la última medición y una canasta básica que lo supera, estamos preocupados por la situación que viven los ciudadanos de nuestra provincia. Si hablamos de cuestiones electorales me parece una falta de respeto a la sociedad. Estos temas los vamos a discutir en el mes de marzo. La gobernadora también dijo que se va a hablar de las cuestiones electorales el año que viene”, apuntó.

No obstante, observó que “no ve grandes divisiones en el justicialismo en Tierra del Fuego”. Salvo el sector de Melella, que acompañó al FPV en 2015 junto con varios partidos, “el resto el justicialismo no se ha manifestado. Algunos de esos partidos políticos han marcado diferencias y tienen aspiraciones al gobierno provincial y a los gobiernos municipales. Si vamos a ir nuevamente con un frente, lo veremos cuando empiecen las charlas pertinentes y todavía es prematuro hablar de estos temas”, insistió.

Por último se le preguntó sobre la postergada convocatoria al congreso partidario, que viene anunciando desde el mes de marzo: “Intenciones hay y veremos si logramos los consensos para poder reunirnos, ya sea el consejo provincial o el congreso partidario. Siempre por un motivo u otro se ha ido postergando, pero tiene que ver con cuestiones de gestión, no de mala voluntad. Sigo sosteniendo que antes de que finalice este año tenemos que tener una reunión y espero poder llevarla adelante”.