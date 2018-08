Arcando salió al cruce del diputado Roma por el Fondo de la Soja

El vicegobernador Juan Carlos Arcando cruzó al diputado del PRO – Cambiemos Gastón Roma quien había dicho que la provincia había recibido más coparticipación de la que le correspondía “y que con esto se podía compensar la quita de la soja y la verdad que esto no es tan así”, expuso Arcando, quien observó que el mencionado incremento apenas cubre los gastos de insumos de los servicios básicos que el Estado fueguino necesita para brindar servicios esenciales y que el fondo de la soja son para hacer obras para los vecinos.

Río Grande.- En diálogo con el Correo de los Sábados que conduce Mario Toloza por FM del Sur (93.9 MHZ), el diputado nacional Carlos Gastón Roma había dicho por ese medio que el gobierno de Mauricio Macri no estaba practicando las retenciones y que la provincia estaba recibiendo un 25 por ciento y que la Nación le estaba dando un 10 por ciento más –un 35 % en total-; pero que además las obras de Nación en Tierra del Fuego continúan con fondos de otros conceptos al margen del fondo de la soja.

En este derecho a réplica, el mandatario provincial entendió que “esto es otro verso más como el que dijeron que la provincia recibió 860 millones de pesos más de lo presupuestado para el 2018. Lo que no dice es solamente con el efecto rebote inflacionario nos quita 650 millones de pesos de aumento y el resto se debe al impacto de la devaluación de los demás impuestos coparticipables que dependen tanto directa como indirectamente del tipo de cambio”.

Resumió Arcando que “no se trata de un aumento genuino para la provincia, solo se recibió lo que corresponde en el marco de una política que propició el aumento galopante de la inflación y la profunda caída del peso argentino contra el dólar”.

Recordó que “el Gobierno nacional había considerado en el Presupuesto 2018 una inflación acumulada entre enero y julio de este año, del 8,9; sin embargo, contrariamente a ese escenario optimista que ellos hablan, la realidad es que el INDEC de Macri informó que la inflación fue del 19,6 % para ese mismo lapso: más del doble”, reparó Arcando.

Observó que esta diferencia, “entre la inflación pensada por el Gobierno nacional y la inflación real, es lo que este diputado Roma, no explica a los fueguinos” y recordó que “en el presupuesto 2018 el tipo de cambio del dólar estaba estipulado en 19,3 pesos por cada dólar, cuando al 31 de julio el precio del dólar estaba entre 27,3 a 27,5, lo que indica una devaluación aproximada del 45,6 % que afecta la masa imponible de los impuestos porque una parte de lo que se coparticipa es el impuesto aduanero; además es una transferencia automática establecida por ley”.

El vicegobernador Juan Carlos Arcando retrucó al parlamentario del PRO – Cambiemos “que dice que nos han dado demás, apenas nos permite cubrir el incremento de los bienes que debe prestar la provincia como por ejemplo los insumos médicos, que han aumentado mucho más de los porcentajes que dice el INDEC; también los combustibles, las prestaciones médicas, el gas para la generación de la energía eléctrica, el gas envasado que para las familias más carenciadas lo pagamos con subsidios para que no sufra tanto el bolsillo de los vecinos que están padeciendo la difícil situación del momento; lo mismo han aumentado los alimentos para los comedores escolares. Es decir, estamos ante un aumento de los insumos básicos que necesita el Estado”, sintetizó.

En ese sentido agregó que “esto no significa que este incremento quedó disponible para sustituir la soja, sino que es necesario para cubrir otros incrementos de servicios básicos que el Estado sí o sí debe prestar por eso sostenemos que el fondo de la soja es un recurso perdido si siguen con esta política, máxime que están destinado a obras que necesita la gente y es por eso que los municipios de las distintas provincias están presentando recursos de amparo e incluso la FAM (Federación Argentina de Municipios) realizará una presentación de amparo en conjunto para que no le quiten esos fondos”.

“Efecto Morrón”

Juan Carlos Arcando comparó que lo que ha llamado el “Efecto Morrón” porque esta verdura se fue a 90 pesos en el norte del país, con lo que está pasando con los insumos básicos que describió. “Por eso me enoja cuando le mienten a la gente y nos tratan de mentirosos a nosotros haciendo creer que lo que nosotros decimos no tenemos razón”.

Roma había reprochado también que la provincia “no hizo los deberes” con relación al gasto público y que habían incrementado el ingreso de personal a la administración pública, recursos que bien se podrían derivar al sector de la salud “en donde faltan muchas cosas”, al decir del Diputado Nacional.

Arcando observó que “estamos haciendo el llamado para que lleguen más profesionales de la salud, los insumos estamos tratando de comprarlos a todos, a pesar de la inflación. Hoy las licitaciones habría que hacerlas directas porque si un expediente tiene 40 días el valor de los insumos se lo come la inflación y el proveedor ya no se los quiere vender y estas cosas no la dicen. Incorporamos 25 nuevos profesionales en un sector que necesitamos como lo es la salud”.

“Este no es el famoso puentecito dibujado para el cruce por aguas argentinas que presentó Gastón Roma en el Concejo Deliberante de Río Grande la otra vez; no es una cargada para la gente, son situaciones reales las que estamos viviendo. Hoy la gente no tiene para comer y esto parece no saberlo el diputado Roma; lo dicen los intendentes, lo dicen los propios legisladores provinciales del PRO – Cambiemos que también reciben muchos pedidos de ayudas sociales y lo propio los concejales. Por eso me enoja que no vean esta realidad y pienso que hay que ser humildes en la vida y tener sensibilidad. Además, cuánta gente han echado ellos del Estado nacional, sea ANSES, Télam y otras tantas reparticiones y después pusieron gente con el triple de sueldo”.