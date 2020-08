Arcando proyecta para septiembre un congreso cerrado vía Zoom

El ex gobernador y presidente del congreso del PJ expresó que su aspiración es que las elecciones para renovar autoridades partidarias se realicen este año, en el mes de noviembre o bien en diciembre junto con las nacionales. Prevé para la primera quincena de septiembre convocar a un congreso virtual vía Zoom, del que participarán únicamente los congresales. Propicia una lista de unidad y para eso ya está en conversaciones con distintos sectores.

Río Grande.- El ex gobernador Juan Carlos Arcando y presidente del Congreso del PJ, expresó por FM La Isla su intención de que las elecciones para renovar autoridades se realicen este año “en el mes de noviembre o en diciembre junto con las nacionales”, dijo.

“Estoy esperando que la situación de Río Grande me permita trasladarme a Ushuaia y Tolhuin para empezar a charlar con los dirigentes y ver si en la primera quincena de septiembre llevamos adelante un congreso, con los medios que nos permite hoy la tecnología y están siendo utilizados por el Congreso de la Nación y la Legislatura provincial. He hecho las consultas pertinentes al juzgado y esto se puede hacer”, afirmó del congreso virtual que prevé convocar.

“Me voy a reunir con los dirigentes para ver cómo encaramos este proceso hasta noviembre. A nivel nacional hay una resolución de la junta electoral que prorrogó las elecciones nacionales al 20 de diciembre. En base a esa fecha voy a consultar con los referentes de cada sector”, dijo.

Padrones diferentes

Respecto de la necesidad de unificar padrones que planteó el legislador Daniel Rivarola, consideró que “algunos desconocen el manejo del partido. Durante muchos años yo he sido presidente de las juntas electorales y el nuestro es un partido nacional. El padrón electoral con el que se vota en las elecciones es el padrón que nos va a proveer la justicia federal del distrito Tierra del Fuego. Siempre es así porque somos un partido inscripto a nivel nacional”, subrayó.

“En todo el desarrollo que llevemos adelante, aparte de notificar a la justicia federal, también notificamos a la justicia provincial de cómo quedan las autoridades. El padrón es uno solo y el que se utiliza para las elecciones es el federal. Siempre fue así y el juzgado provincial ha aceptado las resoluciones emanadas del juzgado federal. Ese padrón esta actualizado día a día y lo puedo asegurar, porque es el trabajo que hace la justicia. Entra una ficha de afiliación, la cargan, si está afiliado a otro partido esa afiliación automáticamente cae y, si no tiene domicilio en Tierra del Fuego la devolverán. Si ya está afiliado, también la devuelven porque la persona ya está afiliada al partido político”, explicó.

“Hubo una gran depuración en esto, y lo ha permitido la tecnología en los últimos años. Antes los integrantes de la junta electoral se robaban una ficha y no aparecía más como afiliado. Hay muchas historias que uno conoce por todos los años que lleva dentro del PJ. Hoy tenemos un padrón actualizado y con ese padrón se iban a llevar adelante las elecciones del mes de mayo. Ese padrón está en el link del partido justicialista, en el distrito Tierra del Fuego”, informó para los que quieran consultarlo.

Intendentes, legisladores y concejales

Arcando priorizó a los intendentes, los legisladores del Frente de Todos y los concejales justicialistas en estas charlas. “Yo las consultas las voy a tener con los dirigentes que ingresaron a nivel provincial a ocupar distintos cargos y me refiero a los legisladores, los concejales y los intendentes. He tenido charlas con muchos que hoy ocupan cargos y son dirigentes de distintos sectores del gobierno. Un ejemplo es Moisés Solorza, con quien he tenido charlas de pasillo, no con la profundidad que significa tener estipulada la fecha de elección”, citó como ejemplo de diálogo con algunos referentes que integran la coalición FORJA.

“Lo que yo pretendo es poder lograr una lista de unidad, porque es lo que necesitamos todos. A nivel interno tenemos que demostrar que podemos unirnos, porque la única forma de sacar adelante la provincia es que todos los partidos políticos trabajemos en un mismo sentido. Es lo que voy a pregonar y lo que he charlado con algunos dirigentes como Walter Vuoto, con quien hablé en estos días”, indicó.

“Los dirigentes viven hablando del pasado, de las herencias recibidas, y el pasado no se puede modificar, ya fue y nos tiene que servir de experiencia. No sirve seguir hablando del pasado y olvidarnos del presente. La gente quiere que le solucionemos el presente, no el pasado. Es hora de empezar a trabajar pensando en la unidad de todos los fueguinos y en nuestro partido tenemos una gran responsabilidad por tener tres intendentes que están afiliados al PJ, tanto Daniel Harrington más allá de que ingresó por Nuevo País, como Walter Vuoto y Martín Pérez; y tenemos cuatro legisladores afiliados al justicialismo que entraron por el Frente de Todos”, mencionó.

“Siempre he trabajado por la unidad de los fueguinos y no soy de los que creen que los partidos pueden gobernar solos, porque gobernamos entre todos. Las estructuras de los partidos son rígidas pero la velocidad los cambios hace que tengamos que estar todos unidos. Ninguna autoridad del PJ ha llegado si no fue por un proceso interno. Se sientan, llegan a un acuerdo, llegan a una lista de unidad, se presentan y a otra cosa. En la elección en la que accedí a ser congresal hubo una sola lista. Si hay dos listas en las departamentales, habrá elecciones internas, lo mismo si hay a nivel provincial. Lo que hubo fueron acuerdos políticos que permitieron una unidad y todos los que llegamos lo hicimos por esa unidad que se logró. Si no hay unidad, se define en internas”, expresó.

Más allá de la posibilidad de internas, instó a ceder para lograr la unidad: “Nosotros tenemos que trabajar por la unidad, no pensando en las quintitas. Cada uno tenemos que ceder un poquito y nadie tiene el peronómetro. Hay que tratar de ver cómo los dirigentes que tienen pretensiones de encabezar una lista, llegan a los acuerdos con todos los compañeros que dicen que no se sienten representados por nadie. Si no hay acuerdo, habrá dos listas o las que sean”.

Elecciones este año

Arcando no descartó que las elecciones puedan hacerse este año, pese a las complicaciones por la pandemia. “Yo aspiro a que sí. Yo voy a trabajar por la unidad del peronismo y vamos a tratar de llevar las elecciones este año. A nivel nacional deberían hacerse en diciembre y acá definiremos si acompañamos el mismo proceso electoral a nivel nacional”, dijo.

“La intención es realizar el congreso virtual en septiembre y todo va a depender de si puedo trasladarme a las ciudades de Ushuaia y Tolhuin para tener reuniones con algunos dirigentes y ver cuál es la fecha propicia. Hay que contactarse con todos los congresales, y ver otros temas que se puedan tratar en el congreso. Yo estoy charlando con dirigentes de Río Grande, de Ushuaia, de Tolhuin, hablando con todos. La unidad se construye con diálogo con todos aquellos que tienen intenciones de ocupar algún espacio dentro del partido. Si tengo que estar afuera para lograr la unidad, estaré afuera, porque hoy gobiernan la provincia Walter, Martín y Daniel”, dijo de los tres intendentes.

Obviamente se le preguntó por el lugar que ocupan los justicialistas de FORJA: “Los compañeros son compañeros que en las últimas elecciones fueron con FORJA, y hay otros compañeros que son del justicialismo que entraron por el Frente de Todos. Una cosa es acompañar al Frente de Todos a nivel nacional y otra cosa es lo interno. No quiere decir que ellos no tengan que estar adentro de la nueva estructura, por eso digo que hay que dialogar con todos”, concluyó.