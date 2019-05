Arcando pidió confrontar proyectos y criticó a la oposición

El vicegobernador Juan Carlos Arcando planteó una campaña donde se “confronten proyectos”, y cuestionó las promesas de campaña, en particular del intendente Gustavo Melella. Además, lo acusó de agitar las aguas para que haya protestas sociales, como el conflicto con los madereros de Tolhuin. Reclamó “una campaña en paz, con tranquilidad, cada uno dando su postura, su pensamiento, y proponiendo qué vamos a hacer para los próximos cuatro años de gobierno”. Respecto de la Ley Micaela, dijo que los pastores “deben ser escuchados” y el debate puede enriquecer el proyecto con modificaciones.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando, candidato a la reelección por el frente Unidad Fueguina, dialogó con Radio Provincia sobre el avance de la campaña electoral, y cuestionó a la oposición, en particular al sector del intendente Melella, por incentivar la protesta social, como ocurrió con los madereros de Tolhuin.

“Quiero que en estas elecciones la discusión sea de proyectos políticos. Lo quiero decir con todas las letras, porque no soy de tener una campaña diseñada por Durán Barba como tuvo el presidente de la nación –Macri-, prometiendo lo que iba a hacer cuando llegara y mintiéndole a la gente. Acá hay que confrontar proyectos políticos y eso es lo que estoy haciendo en esta campaña. El otro candidato que tiene posibilidades le dice que sí a todas las cosas que le platean”, cuestionó de las promesas de Melella, “y también veo que hay algún movimiento por parte de aquellos que lo acompañan y que pasaron hace tres años y medio por esta provincia, que nos sitiaron la ciudad de Ushuaia –Catena-. Tenemos que tener una campaña en paz, con tranquilidad, cada uno dando su postura, su pensamiento, y proponiendo qué vamos a hacer para los próximos cuatro años de gobierno. Nosotros tenemos para mostrar todo lo que hemos hecho en este tiempo, con errores y aciertos, pero hemos ordenado la provincia luego de la situación caótica en que la recibimos”, remarcó.

La decisión es “seguir trabajando y visitando a los vecinos, para que ellos puedan evaluar al momento de tomar la decisión el 16 de junio”.

Consultado sobre esta acusación de agitar las aguas por parte de Melella y si tiene certeza de que es así, sostuvo que “el candidato Melella va a distintos lugares y después tenemos una movilización o cortes –Madereros Tolhuín- o hay militantes de ese espacio generando algún movimiento de reclamo por las redes sociales y cosas por el estilo. Nosotros tenemos que estar en paz, hemos ordenado la provincia y nos estamos manejando con recursos propios, tratando de hacer una campaña austera porque la gente la está pasando muy mal”.

“No podemos resolver todos los problemas, pero tratamos de resolver los que nos llegan. La crisis es terrible en la Argentina y nosotros no estamos ausentes de ese contexto, por eso nosotros hemos optado por una campaña más austera, del punto de vista de lo que se ve por las calles. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. La gobernadora atiende las inquietudes, que deriva a los ministerios, como me llegan a mí y lo trato de resolver dentro de lo que me compete o lo derivo al área que corresponda. La gobernadora está tomando nota permanentemente y tratando de que las distintas áreas de gobierno solucionen los problemas de la provincia. En el caso mío, trato de solucionarlos personalmente, dentro de las responsabilidades que tengo por el cargo que ocupo. Yo estoy recibiendo gente permanentemente, a algunos les puedo solucionar el problema y a otros no, pero hace lo posibles para paliar las situaciones que le llegan”, afirmó.

Dado que el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz también había responsabilizado al intendente de Río Grande de la protesta de los madereros, Arcando aseguró que “no lo decimos nosotros, estaban las fotos de la reunión que tuvieron con Melella –Cámara de Comercio- y al otro día cortaron la ruta. Es más, plantearon otras cuestiones que no voy a hablar públicamente, porque ahora hemos acordado con los madereros y vamos a construir veinte viviendas, que las van a llevar adelante ellos. Sabemos de lo que se habló en esa reunión con Melella, porque cada uno tiene sus relaciones, sus contactos, y ellos han dicho lo que planteo en la misma”, manifestó Arcando, en base a fuentes internas que le habrían informado que el intendente riograndense fue quien movilizó a la gente.

“El ministro Vázquez se sentó el domingo con los madereros y el lunes, por directivas de la gobernadora, se les llevó una propuesta concreta, y yo estuve sentado en la mesa de ese acuerdo, porque estaba a cargo del Ejecutivo. Ambas partes reconocimos que por ahí la falta de diálogo hizo que se terminara en esta situación. En esto no es culpable uno solo, fue por parte de los dos y uno tiene que reconocerlo y otro aprovecharon la ocasión. Yo paso mucho por Tolhuin pero nunca ningún maderero se acercó. Nos hemos cruzado con los muchachos de la cámara y nunca me plantearon esta situación. A partir de ahora saben que tienen un canal más de diálogo”, destacó.

Hospital Ushuaia

Consultado sobre la obra de ampliación del hospital Ushuaia, garantizó que se va a finalizar. “Estamos trabajando fuertemente para terminar la ampliación del hospital, la etapa que tiene que ver con la estructura está a la vista si pasan por la avenida Maipú. Tuvimos inconvenientes al inicio de la obra, porque la empresa que había sido adjudicataria terminó cediendo los derechos a otra empresa y, una vez que se hizo cargo, empezó a avanzar rápidamente. Estamos muy esperanzados en esa obra, que necesita la ciudad de Ushuaia, porque el hospital está preparado para 25 mil personas y hoy somos prácticamente cien mil”, dijo.

“Lo que más demoran siempre es las estructuras, después los cerramientos es algo mucho más rápido. Hay imponderables, como lo de la empresa adjudicataria de la licitación terminara abandonando la obra. Se le había hecho un adelanto, se corroboró el avance de obra que había hecho en su momento, y pudimos destrabar esa licitación, por eso está avanzando rápidamente la obra con una empresa local, que está trabajando a full para llegar dentro de los tiempos que se han establecido”, expresó.

Aclaró que no se va a terminar antes de las elecciones, pero “lo importante es que la obra está avanzando y no vamos a dejar ninguna obra como nos dejaron con el puerto de Río Grande, Hifusa y la planta de líquidos cloacales en el Arroyo Grande. Todas las obras las vamos a dejar terminadas”.

Las falsas noticias

Por otra parte, Arcando negó declaraciones que le atribuyeron, respecto de que, desde el gobierno nacional le habrían manifestado que Bertone era la candidata de Macri. “Son cosas que no sé de dónde las sacan, porque en ningún momento dije algo así. Siempre he dicho que nosotros hemos tenido una relación institucional, atendiendo los intereses de los fueguinos. Si alguno lo transforma en otra cosa, es problema de ellos”, señaló.

“La única vez que tuve posibilidad de hablar con el presidente de la nación fue cuando vino a Ushuaia, y tuvimos un diálogo. Le entregué una carpeta y fue la única vez que hablé con él. En un encuentro anterior solamente lo saludé y ni siquiera tuve una conversación con él. Macri tiene sus candidatos, que son mi querido amigo ‘Pipo’ Rodríguez y Fernando Gliubich”, recordó el vicegobernador.

Se le preguntó si está preocupado por esta tercera opción, dado que Rodríguez está convencido de que la fórmula del frente Ser Fueguino va a llegar a la segunda vuelta: “Él está haciendo su campaña y yo hablo solamente del proyecto político nuestro. Con ‘Pipo’ hemos compartido encuentros en el foro de concejales, cuando era concejal; luego fuimos legisladores, y tengo un gran respeto por él. A Fernando lo conocía de vista y tuvimos una charla en este tiempo en un programa de televisión, pero nada más que eso. Ellos tienen su proyecto y nosotros tenemos el nuestro, y siempre hemos estado en veredas opuestas en lo electoral. La relación personal va por otro lado y es excelente”, separó.

Ley para electrodependientes

Luego de la aprobación de la emergencia comercial, siguen a la espera las familias electrodependientes y, según el vicegobernador, se está avanzando en las conversaciones para sacar la norma. “El tema sigue en comisión y he previsto charlas en esta semana con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Vamos a empezar a buscar los consensos necesarios para adherir a la ley nacional. Conozco los casos y he estado en contacto en forma permanente con quien presentó la ley en la Cámara de Diputados de la Nación, que me pasó todos los antecedentes, y la gobernadora me ha encomendado hablar con la gente de la Cooperativa Eléctrica. Seguramente los bloques políticos harán lo mismo. En Ushuaia tenemos un caso y hay alrededor de nueve en Río Grande. Veremos la opinión de la Cooperativa al respecto, y a partir de ahí buscaremos los consensos necesarios dentro de la Legislatura”, dijo de la hoja de ruta.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, informó que “también está en comisión y es una decisión que tendrán que tomar los legisladores. Hay una presentación de particulares, y hay otro del bloque radical”.

Pastores evangélicos contra la Ley Micaela

Por último se lo consultó sobre la demorada aprobación de la Ley Micaela, donde no hay postura unificada dentro del bloque oficialista, si bien alcanzarían los votos con el acompañamiento del radicalismo y del MPF. “Es una ley que necesita un poco más de debate, porque las iglesias congregadas en el consejo de pastores que pidieron ser escuchadas. El legislador Ricardo Romano sabemos que profesa una religión cristiana, aunque en definitiva todos somos cristianos. Romano y en mi caso, hemos sido la voz de los pastores y el proyecto ha quedado en comisión para una reunión donde los legisladores convocarán al consejo pastoral provincial, si así lo entienden”, indicó.

“Ellos tienen algunas dudas y por eso pidieron ser escuchados. Esto tiene que ver con posiciones de distintos sectores de la sociedad y hay que escucharlos. Mi postura es que hay que escuchar a todos los sectores, porque uno se puede nutrir de otras opiniones y se puede enriquecer el proyecto, haciendo las modificaciones con la visión que pueden tener otros”, concluyó.