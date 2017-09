Arcando inauguró sede con un vibrante discurso peronista

Ante unos 400 militantes de su sector, Juan Carlos Arcando dejó inaugurada la sede de la Agrupación Provincial Malvinas Argentinas en Ushuaia de la que participaron como invitadas Rosana Bertone y los candidatos de Tierra de Unión Laura Colazo y Luis Vázquez. “Tenemos que convencer a los fueguinos de la necesidad de sumar diputados nacionales que verdaderamente defiendan los intereses de nuestra provincia y de los fueguinos y no queremos candidatos que reciban órdenes de otras provincias”, fustigó Arcando.

El viernes a la noche se realizó el acto de inauguración de la sede la Agrupación Provincial Malvinas Argentinas en Ushuaia que congregó a un poco más de 400 personas en 25 de Mayo 380, la mayoría de las cuales siguió las alternativas del evento desde la calle, la cual fue cortada casi dos horas antes.

La Agrupación Provincial Malvinas Argentinas está integrada por distintas organizaciones políticas, gremiales y sociales, como sectores del Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Frente Grande, la Agrupación Arturo Jauretche, la Unión Personal Civil de la Nación –UPCN-, los portuarios nucleados en APDFA (Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Argentinos.

Fue un acto sencillo, sin los característicos choripanes pero sí con bombos y redoblantes de la militancia de la Agrupación.

Según confiaron los organizadores del acto, “la idea era que solo participe la militancia junto a los referentes y los candidatos y exclusivamente con compañeros de Ushuaia. Próximamente vamos a inaugurar la sede de Tolhuin y posteriormente la de Río Grande”.

Hacia el final del acto se acercaron a saludar el Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, el vicepresidente del PJ, concejal Juan Carlos Pino, el Secretario de Estado de Seguridad, Ezequiel Murray, Patricio Lambert coordinador de las ONG, Jorge López de la Dirección de Antártida, el titular del IPRA, Abel Galeano; Rogelio Barón, referente del Frente Grande, entre otros.

El máximo referente de la Agrupación Provincial Malvinas Argentinas dijo en su discurso: “compañeras y compañeros, vecinas y vecinos, que gran gusto que estemos hoy todos juntos con nuestra gobernadora y tantos amigas y amigos en este local que para los militantes es fundamental, abrir espacios de participación, para escuchar a la gente, para involucrarnos con el barrio y con nuestra provincia. Los locales partidarios, las unidades básicas para quienes hace mucho tiempo militamos, son el lugar central de encuentro de los peronistas y de aquellos que comulgamos los mismos principios y desde donde proyectamos nuestros sueños y construimos el presente”.

Observó que “esta inauguración no se produce en cualquier momento para nosotros, se da en el marco del tránsito del segundo año de mandato de la compañera Rosana Bertone, que cada día deja toda su energía para transformar nuestra provincia, para pensar estrategias de desarrollo, para potenciarnos y proyectarnos desde el rincón más austral del mundo”. Tengo el honor de acompañar a una luchadora incansable que gobierna y actúa como peronista, priorizando a los que menos tienen y más nos necesitan”.

Arcando elogió que “no tengo dudas que nuestra gobernadora es la mejor y más grande gestora de la cosa pública, que pueda tener Tierra del Fuego. Nuestra obligación principalmente como militantes, más allá de nuestras responsabilidades institucionales, es seguir su ejemplo de tenacidad, de empuje, de compromiso; para que todos los días vivamos un poco mejor”.

Arcando destacó que “estamos en momentos de definiciones políticas muy claras: en pocos días más estaremos yendo a votar en las elecciones generales y tenemos que desatar un temporal: tiene que haber una tormenta de votos hacia nuestros candidatos, tenemos que demostrarle al país que estamos orgullosos de ser fueguinos y que confiamos en que el Congreso tenga alguien en sintonía con los intereses de nuestra provincia y con los valores de nuestro movimiento, votando las leyes que nos hacen falta”.

El titular de la Agrupación Provincial Malvinas Argentinas invitó “a que redoblemos los esfuerzos, gastemos los zapatos y las camperas recorriendo cada metro de nuestra ciudad para consolidar en las urnas el proyecto de transformación provincial que está llevando a cabo la compañera gobernadora Rosana Bertone. Es un deber que tenemos como militantes y como integrantes de este gran movimiento nacional”.

“Estoy seguro que parte de ese trabajo que tenemos por delante, saldrá de este nuevo local partidario que se abre para los vecinos de Tierra del Fuego. Nuestra tarea no reconoce horarios ni sirve de excusas. Tenemos que convencer a los fueguinos de la necesidad de sumar diputados nacionales que verdaderamente defiendan los intereses de nuestra provincia y de los fueguinos y no queremos candidatos que reciban órdenes de otras provincias”, dijo Arcando.

“Es por eso que invito a los compañeros y compañeras que tienen a partir de hoy la responsabilidad de conducir este local que todos los días trabajen incansablemente para militar nuestras boletas, pero también que trabajemos para el fortalecimiento de la Democracia y de nuestros partidos en todos sus aspectos y en esto me refiero a la capacitación de los militantes, a la generación de propuestas para continuar con la transformación de nuestra provincia y el convencimiento de que formamos parte de las fuerzas políticas que ha nacido del pueblo y seguirá trabajando para el pueblo las 24 horas”.

“Ya nos lo decía Perón: Para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para uno y para él, mucho menos. En nuestro caso tenemos una conductora clara en Rosana que hace de esto un ejercicio diario”.

“A los peronistas presente le pido que retomemos las verdades peronistas y tengamos como norte nuestras tres banderas de Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social. Continuemos el ejemplo del General Perón y actualicemos nuestra doctrina, seamos capaces de renovarnos todos los días para poder enfrentar un presente que nos necesita activos en la defensa y generación de puestos de trabajo, en el fomento del turismo, en la política industrial, de los servicios, en el fortalecimiento de nuestra producción y en el reclamo constante de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas”.

“El General Perón y Evita están en el ADN de cada uno de nosotros. Lo percibimos cada vez que nos cruzamos con otro compañero y se produce ese sentimiento que solamente nosotros sabemos cómo se siente. No hay otros que lo sientan como nosotros”.

“Esa fuerza que nos nace desde adentro es la única que explica las horas que pasamos militando en el barrio, en las unidades básicas, en los sindicatos, en los locales partidarios, en la función pública. Es la misma fuerza que hoy hace que sigamos abriendo espacios de discusión y trabajo político”.

“Es una enorme alegría ver a ustedes compañeras, compañeros, vecinos y vecinas de pie, verlo gobernando de la mano de Rosana, verlos actuar como nos enseñó Evita, que allí donde hay una necesidad nace un derecho y de eso sabemos mucho. Nos renueva la energía cada vez que abrimos un local partidario, una unidad básica o entonamos nuestra marchita”.

“Sintamos esa fuerza y usémosla para ayudar en todo lo que necesite nuestro pueblo y para lograr el triunfo del Frente Tierra de Unión en las urnas el próximo 22 de octubre: que cada argentino sepa que los fueguinos tenemos conciencia que única la manera de desarrollarnos es teniendo representantes de nuestro Frente en el Congreso de la Nación”.

“Compañeros y compañeras, renovemos nuestro compromiso en esto que voy a decir:

¡¡¡Viva Perón, Viva Evita, Viva Tierra del Fuego!!!. Muchas gracias compañeros”, cerró Juan Carlos Arcando.

Salutaciones

Antes del acto, se leyeron varias salutaciones de apoyo por la inauguración de la sede, entre las cuales se destaca la del presidente del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, el ex Diputado Nacional Lorenzo Pepe; de la Legisladora Provincial Andrea Freites y del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Justamente la UPCN llevó su reciente libro ‘Malvinas: 35 años después’ que fue distribuido por los presentes.

Arcando recibió muchas muestras de cariño

Militantes que participaron del acto expresaron a Juan Carlos Arcando todo su cariño. “Querido negro, amigo, hoy realmente con la China nos sentimos orgullosos, no solamente del espacio que hiciste y al cual sentimos que pertenecemos, sino el ver la emoción que sentías cuando empezaba la inauguración de la Unidad Básica Malvinas Argentinas, orgulloso nombre para los de nuestra generación. También se nos ensanchó el pecho cuando delante de todos nuestros militantes Rosana Bertone dio sus votos de consagración a tu lealtad, lealtad que sólo los grandes como vos tienen. Y quizás ese tipo de lealtad hace que, en mi caso personal, me encuentre contenido dentro de un espacio que me da gusto estar. Hoy yo te digo gracias. Simplemente gracias por ser tan sólo el Negro Arcando nuestro amigo”, dice Marcelo, un militante peronista.

En tanto otra militante de nombre Sandra, compartió: “Gracias, si antes era peronista hoy soy re mil peronista porque tener un Vice como vos es un lujo. Gracias a Dios”.

Stella Maris, por su parte, escribió: “Querido Juan Carlos, realmente estoy muy feliz de tenerlos como dirigentes de nuestra provincia. Me enorgullece tenerte como Vice y como amigo más aún siempre nos mantiene en contacto”.

En el mismo sentido se expresó Angélica quien brindó un “felicitaciones compañero, muy buena convocatoria! Sos un gran conductor”.

Mariana, otra militante, dijo a su vez: “qué lindo y emotivo acto. Me alegro mucho verlos a todos juntos y con un mismo objetivo, la defensa y derechos de los fueguinos. Sabes que estamos con ustedes. Te mando un fuerte abrazo compañero y no dejemos que nos quiten nuestros derechos como trabajadores, ciudadanos y peronistas. Buen fin de semana”.

Mirta dijo “hermoso y emotivo acto Juan Carlos. La verdad hacia mucho que no participaba de algo así. Un abrazo” en tanto Víctor brindó “felicitaciones por la inauguración de la sede y la convocatoria un abrazo”.

Andrea se expresó en la misma sintonía: “Te vi muy emocionado, gracias por dejarme compartir con vos este momento”. María, por su parte, dijo que “me han hecho emocionar hoy con la palabra de cada uno” y Clarita compartió “Negrito muy lindo, todo; mucha gente eso fue al acto y eso es lo más importante. Mi gente, que es nueva, se fue muy contenta. Te felicito de corazón vas a llegar a lo más alto, te lo merecés por el corazón tan grande que tenés. Que tu humildad nunca cambie hijo, así te quiere mucho la gente solo halagos siento de ello te quiero mucho”.