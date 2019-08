Arcando garantiza el pago de sueldos pese a la pérdida de unos 500 millones

“Haremos todo el esfuerzo que tengamos que hacer para pagar los sueldos en tiempo y forma”, confirmó el Vicegobernador de la provincia Juan Carlos Arcando, manifestando que “hay que ser prudentes, y no generar alarmas en la población”. Resaltó que “las finanzas están complicadas porque vamos a recibir menos coparticipación, y menos regalías”. Además dijo que “de no haber cambios desde Nación, la provincia estaría perdiendo más de 500 millones de pesos de acá a fin de año”.

Río Grande.- El Vicegobernador de la provincia Juan Carlos Arcando fue consultado por FM Aire Libre sobre la reunión que mantendrán en Buenos Aires los gobernadores y los ministros de economía de las provincias, para revertir las medidas de Macri que impusieron profundos recortes a la coparticipación federal.

La semana pasada, con el anuncio de la suba del piso de Ganancia, se había estimado en 150 millones la merma en la recaudación, pero el IVA cero para alimentos dispuesto horas después duplica la suma, y se agrega el llamado “barril Macri”, con el congelamiento de combustibles.

Al respecto Arcando manifestó que “en primer lugar muy preocupado por el tema de las finanzas de la provincia porque de acuerdo a los anuncios efectuados por el Presidente de la Nación, y posteriormente el nuevo Ministro de Economía no son alentadoras”, indicó Arcando

Asimismo entendió que “en el caso de la baja del IVA debería pasar por el Congreso de la Nación, así esta estipulado, solo puede hacerlo una rebaja del 25% porque así lo señala el articulo 28 de la Ley del IVA, pero sino debería pasar por el Congreso de la Nación para ser tasa cero, que nosotros estaríamos de acuerdo porque tiene que ver con aquellas cosas que son del consumo diario de todos los habitantes de la Argentina”.

Congelamiento del barril de petróleo

Con respecto al congelamiento del barril de petróleo, señaló que “afecta directamente a la provincia porque ha sido congelado en 45 dólares, siendo que el dólar hoy ronda entre los 57 y 58 pesos, entonces esto perjudica de sobre manera las finanzas de las provincias petroleras, y obviamente las regalías que recibimos, en este momento la gobernadora, junto al equipo de economía se encuentra en Buenos Aires para plantear ante las autoridades nacionales las problemáticas que generan estas medidas en la provincia”.

En este sentido dijo que “de no haber cambios, la provincia estaría perdiendo más de 500 millones de pesos de acá a fin de año, pero estas cifras hay que cuantificarlas bien en relación a las reuniones que se están llevando adelante con el gobierno nacional, dado que alguna compensación debería haber porque son medidas que ha tomado el gobierno nacional, y sin consultar a las provincias, entonces estamos viendo de cómo podemos lograr el equilibrio entre lo que se va a perder, y lo que se podría recibir, por eso creo que va a haber en estas reuniones a lo largo de esta semana distintas alternativas que se podrían plantear para ver si las provincias no reciben los coletazos de la mala administración que ha tenido el gobierno nacional con respecto a los recursos del mismo, entonces ahora quiere ver que nuestros recursos sean disminuidos por políticas erradas que han tenido ellos”

¿Sueldos en peligro?

Con respecto a lo expuesto por el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, quien planteó la incertidumbre de cumplir con el pago de sueldos si no hay un giro de parte del gobierno nacional, Arcando expuso que “leí las declaraciones, y la verdad que no es tan así, no podemos generar un alarma en la población, nosotros vamos a realizar todo el esfuerzo que tengamos que hacer desde la provincia para pagar los sueldos en tiempo y forma como lo hemos venido haciendo hasta el momento, pero si nos va a costar mucho porque son muchos los recursos que se van a dejar de percibir, pero buscaremos la manera para que no se vea afectado el salario de los trabajadores del estado, ni tampoco los servicios que brinda el estado que tiene que ver con la salud, la educación, y la seguridad”.

Conjuntamente manifestó que “hay que ser prudentes, no generar alarmas en la población, pero si decir que esta complicada las finanzas porque vamos a recibir menos coparticipación, y menos regalías, en caso de que no haya un cambio en las medidas anunciadas por Nación días atrás”.

Aumento salarial

Consultado sobre un posible aumento salarial, señaló que “hoy estamos viendo de cómo hacemos para pagar los sueldos mensuales, esto es una realidad, pero hay que esperar que termine las reuniones de esta semana que lleva adelante la gobernadora, y el equipo económico en la ciudad de Buenos Aires con las autoridades nacionales, a partir de ahí tendremos el escenario concreto de si nosotros podremos o no dar un aumento salarial, dado que puede ser que surja de todas estas reuniones algún aporte del gobierno nacional, teniendo en cuenta que ha anunciado para los empleados estatales nacionales un bono de alrededor de cinco mil pesos, pero nosotros no lo podemos afrontar porque lo único que hacemos es disminuir nuestros ingresos, de acuerdo a las medidas económicas que el mismo gobierno nacional ha anunciado”.

Finalmente Arcando sostuvo que “a las provincias las pone en una situación muy complicada, y cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de darle un bono en su momento a los empleados estatales, se lo hemos dado, y no se lo hemos descontado del aguinaldo”.