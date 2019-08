Arcando confía en que se tranquilicen los mercados con el mensaje de Alberto Fernández

El vicegobernador y candidato a senador por Consenso Federal estimó que la corrida de ayer será pasajera y se irá estabilizando el dólar luego del impacto de los resultados del domingo. Aseguró que Alberto Fernández enviará un mensaje de confianza en el país, para transitar los meses que restan al cambio de gobierno. Descontó el triunfo en octubre luego de la amplia brecha del Frente de Todos y destacó la buena elección que hizo la fuerza que encabeza Roberto Lavagna, que quedó en tercer lugar en el país, con sólo tres meses de conformación.

Río Grande.- Con el tercer lugar en Ushuaia y más de 9% en la provincia, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, candidato a senador por Consenso Federal, hizo una evaluación positiva del resultado del domingo para el frente conformado hace apenas tres meses.

Respecto de la aplastante victoria del Frente de Todos, sostuvo que “el resultado ha sido sorpresivo para todos. Sabíamos que el Frente de Todos iba a ganar esta elección pero no por la diferencia que se dio. Esto tiene que ver con todo lo que se está viviendo desde el punto de vista económico en la Argentina. El electorado optó por polarizar entre los dos candidatos que más posibilidades tenían de acuerdo a las encuestas”, dijo por Radio Nacional Ushuaia.

“Se hablaba de una diferencia de un 7 por ciento, pero nunca de un 15, es decir que se duplicó y un poco más. En todos los distritos pasó absolutamente lo mismo y el único donde no se dio esto fue en Córdoba y en Jujuy”, expresó.

Respecto del derrumbe de acciones argentinas y la suba del dólar, advirtió que “es el escenario del que se hablaba antes de las elecciones y estoy convencido de que esto va a ser por un par de días y se va a ir estabilizando. Estimo que Alberto Fernández tendrá su palabra para calmar el mercado, porque nos afecta a todos los argentinos lo que pase a nivel económico. Seguramente tendrá un mensaje para que confíen en esta Argentina, que necesitamos sacar adelante entre todos, más allá de las diferencias que podamos tener”.

En cuanto a la elección provincial, indicó que “también se polarizó, con la diferencia de que había una lista que llevaba a Alberto y otra que trabajaba en el mismo sector, como era el frente Vamos Todos a Vivir Mejor. Entre los dos hicieron una gran elección, uno se ubicó primero y el otro tercero. Juntos por el Cambio también hizo una buena elección y nosotros pudimos terminar cuartos, con un 9,17%. Para nosotros ha sido una excelente elección. Yo le agradecí a través de mis redes sociales a todos los que me acompañaron en esta elección, que sabíamos que no era fácil. Vamos a seguir en la misma senda y en octubre veremos cuál va a ser la forma de llegar más con nuestro mensaje a los vecinos. Hubo muchos votos nulos y recurridos, y esto nos afectó a todos, no solamente a un partido político”, observó.

Recordó que con cinco mil votos nulos y diez mil en blanco, se puede torcer cualquier resultado. “Hubo unos cinco mil votos nulos en el estamento a diputados, a senador, y los perjudicados fuimos todos. Esto tiene que ver con la forma en que muchos vecinos fueron a votar. Algunos quisieron realmente anular su voto, pero en el estamento a presidente y vice no hubo tantos nulos. Se dieron más en las listas legislativas, y esto tiene que ver con la boleta larga y la boleta corta. También hubo más de diez mil votos en blanco en los estamentos legislativos y ese es un mensaje que da el electorado”, interpretó.

“Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de acá en adelante. Agradezco a todos los que nos acompañaron y felicito a los que hicieron esta gran elección el domingo, a todos los vecinos que se acercaron a las urnas y a mi familia que siempre está acompañando y dando aliento”, manifestó.

Consultado sobre la satisfacción de Lavagna por el resultado, teniendo en cuenta que el frente se constituyó hace tres meses y se consolidó como tercera fuerza a nivel nacional, indicó que “en su momento nosotros armamos Alternativa Federal, después algunos dirigentes tomaron otro camino, y en tres meses tuvimos que organizar todo para presentar candidatos en todas las provincias. Fue un esfuerzo que han hecho tanto Roberto Lavagna como Juan Manuel Urtubey y nosotros los hemos acompañado desde Ushuaia”, concluyó.