Arcando brindó su apoyo a la primera Escuela de Talentos

El Vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura provincial, Juan Carlos Arcando, brindó su acompañamiento al inicio de actividades de la primera Escuela de Talentos que funciona en Río Grande. Su Directora, la locutora Gabriela Gaona, agradeció este gesto y destacó que “es muy importante para nosotros este apoyo para formar a las niñas en forma integral desde los 5 hasta los 14 años en tres modalidades”. Justamente enseñan a las pequeñas baile, canto y buenos modales.

Río Grande.- La comunicadora social Gabriela Gaona, Directora de la primera Escuela de Talentos de Río Grande, fue consultada por el inicio de actividades y las modalidades formativas de este nuevo establecimiento.

“Tenemos la oportunidad de la formación del artista y es por ello que en la Escuela de Talentos se dan actividades como Canto, Baile y Buenos Modales. Nuestras niñas tienen –a partir de los 5 hasta los 14 años- la posibilidad de aprender con las diferentes profesoras Priscila (Canto), Laura (Buenos Modales) y Cristina (Baile)”, explicó la entrevistada.

Gabriela Gaona aseguró que las niñas “aprenden a bailar todo tipo de ritmos, comienzan con danzas árabes, luego el baile contemporáneo, el clásico y los demás ritmos y en canto, primeo aprenden a cantar en coro y después vamos fusionando cada una de las voces, lo que es importante también. Con respecto a las clases de Buenos Modales aprenden como el nombre lo indica modales buenos y se le agregan clases de oratoria donde las niñas aprenden a desenvolverse en este ambiente artístico que tiene que ver con la radio, la televisión, los medios de comunicación. Es por eso que las tomamos desde muy ‘chiquititas’ y en este momento estamos contando con una cantidad de 14 niñas que están participando de nuestra escuela que funciona en el Salón de Eventos Tommy, en O’Higgins 48 y todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas y hasta las 20, tenemos dos horas integrales donde las niñas aprenden a ser compañeras, a ser solidarias, interactúan con los demás artistas y estamos preparándonos para nuestro primer espectáculo que va a ser en el mes de agosto, oportunidad en la que vamos a presentar un evento importante donde las niñas van a desplegar todo lo que están aprendiendo a cantar, a bailar y sobre todo, lo que tiene que ver con el desfile, puesto que van a aprender las posturas, las reglas de los buenos modales, reglas de buena conducta y todo lo que tenga que ver con la formación de las niñas”.

La primera escuela de talentos en Río Grande

Consultada sobre el inicio de esta escuela, Gabriela Gaona comentó que “nosotros la iniciamos hace cinco años en la ciudad de Formosa y ahora nos vinimos para la ciudad de Río Grande, donde encontramos una gran cantidad de niñas con talentos. No es una escuela de baile, no es una escuela de canto y no es una escuela de buenos modales, sino que es una escuela integral porque integramos estas tres actividades”.

Agregó que “nos hemos instalado aquí para que todas las niñas tengan la oportunidad de estudiar; una de las personas que tiene mucho talento vive en Ushuaia y se llama Priscila, quien es una violinista, bailarina de danzas clásicas y hace todas las actividades y de eso se trata: de la formación del artista”.

Las mamás interesadas en que sus nenas puedan estudiar en estas escuela de talentos pueden comunicarse al (02964) 15611934 o bien consultar a la página de Facebook ‘Escuela De Talentos Río Grande’ “donde automáticamente pueden ver las actividades que realizan las niñas en el Salón de Eventos Tommy (al lado del Club San Martín); allí los papás traen a las niñas y luego pasan a buscarlas. Las niñas ingresan a un mundo muy especial que es el ser artista. Acá en Río Grande hay muchísimas artistas y las estamos descubriendo. La comunidad pronto las estarán viendo en los diferentes eventos que desarrollemos”, destacó.

Gabriela Gaona agradeció al Vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura provincial, Juan Carlos Arcando, por el apoyo que le brindó en el inicio de actividades. “Agradecemos al vicegobernador Juan Carlos Arcando que nos da la oportunidad y el apoyo hacia la Escuela de Talentos, lo que para nosotros es muy importante”.