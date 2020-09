Arcando apunta a una lista única “para no ir a las urnas” y pidió “madurez” a los dirigentes

El congreso justicialista de Tierra del Fuego realizó este miércoles una reunión virtual, con varias reformas a la carta orgánica partidaria. Los adherentes podrán ahora elegir a las autoridades, se crearon nuevas secretarías, y se fijó el 20 de diciembre como fecha de elecciones, con un cronograma que comienza este 28 de septiembre. El presidente del congreso, Juan Carlos Arcando, apunta a una lista única para evitar ir a las urnas, en función de la situación epidemiológica, por lo que pidió “madurez a los dirigentes” para no generar internas. Aseguró que es la primera vez que un partido realiza un congreso con esta modalidad, y prevé que serán imitados en otras jurisdicciones. Río Grande.- El presidente del congreso justicialista de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, dio detalles de la reunión virtual del órgano deliberativo, que se llevó adelante en la noche del miércoles, con la participación de más de 50 congresales y varias reformas a la carta orgánica. “Fue un congreso muy tranquilo, ya veníamos consensuando todos los temas a tratar, y creo que fue el congreso más numeroso de la historia del justicialismo de Tierra del Fuego. Lo importante es que pudimos llevarlo adelante”, dijo por Radio Universidad 93.5. “El balance es muy positivo, porque lo que habíamos acordado lo pudimos concretar. Es el primer congreso vía Zoom que realiza un partido político a nivel nacional, porque no hay otro antecedente. Teníamos que cumplir todas las expectativas ante cualquier tipo de impugnación que pudiera haber. Lo primero que hicimos fue tomar como propio el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación para sesionar. Esto significa que únicamente podían estar presentes los congresales. No podíamos invitar a ninguna otra persona. Realmente salió fantástico, la justicia electoral pidió que fuera grabado y cumplimos con todo”, aseguró. Se le preguntó si participó Rosana Bertone, pero aclaró que “la presidente del partido no pudo participar porque al tomar el reglamento de la Cámara de Diputados los únicos que podían ingresar eran los congresales. De los 60 congresales hubo 56 presentes”, destacó. Fecha fijada “Lo que aprobamos fue una resolución en la cual se puso fecha de elecciones. Los plazos electorales empiezan a correr a partir del 28 de septiembre, y finaliza con la elección el 20 de diciembre. La intención es llevar adelante las elecciones y veremos si lo logramos. Es el anhelo que tenemos cada uno de nosotros”, subrayó. “Seguramente otros partidos van a tomar esto como modelo, para desarrollar la reunión anual de la convención o su congreso partidario. Por la situación en que estábamos ameritaba hacerlo de alguna manera, porque se podía incurrir en alguna infracción o violar una normativa. El vencimiento de nuestros mandatos es el 16 de noviembre y, si nosotros no poníamos una fecha, podíamos correr el riesgo de ser intervenidos por la justicia federal. Por eso tuvimos que poner en funcionamiento el mecanismo del congreso”, explicó. Lista única y sin urnas El paso siguiente es lograr la lista de unidad para que no haya elecciones, sino una proclamación: “Ahora estamos trabajando para lograr la unidad, que haya una sola lista que podamos proclamar y no haya que concurrir a las urnas”, señaló Arcando y, ante las críticas de dirigentes de la zona norte por esta posición, les pidió madurez: “Yo apunto a la madurez de los dirigentes. Lo primero es deponer sus pretensiones partidarias. Estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista epidemiológico y sanitario y hay que buscar la posibilidad de una lista única. Yo apelo a esta madurez, para no entorpecer la vida interna de nuestro partido. El proceso electoral lo tenemos que llevar adelante porque, si no, estaríamos cometiendo una infracción. Nosotros no podemos prorrogar mandatos”, insistió. Siete mil nuevas fichas Respecto de la cantidad de afiliados en condiciones de votar, dijo que “en marzo cerró el padrón que tiene la junta electoral nacional del partido y está alrededor de los 15 ó 16 mil afiliados, pero se han presentado fichas en estos últimos días. Aparentemente se han presentado unas 7 mil fichas, o sea que podríamos tener un padrón de entre 20 y 22 mil afiliados. Por esta situación epidemiológica muchos de Río Grande no han podido enviar las fichas a Ushuaia, porque desde los últimos días de julio no se puede transitar por la provincia”, observó. “Nosotros le hemos dado facultades a nuestra junta electoral de poder modificar la fecha. Mientras tanto, sin prórroga de mandatos, la actividad administrativa del partido la siguen llevando adelante las actuales autoridades”, apuntó. De los electos estuvieron participando “el senador Matías Rodríguez, que es congresal; la legisladora Myriam Martínez, la legisladora Andrea Freites, el legislador Federico Bilota. Juan Carlos Pino no estuvo porque es vicepresidente del consejo provincial, Walter Vuoto es autoridad nacional del PJ; y Ricardo Furlan ocupa otro lugar dentro de la estructura, no son congresales”, indicó. Varias reformas y voto de adherentes Entre las reformas a la carta orgánica partidaria, mencionó la incorporación de nuevas secretarías dentro del consejo provincial. “Incorporamos la secretaría de soberanía territorial, Antártida, Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes. También incorporamos la secretaría de educación y cultura, la secretaría de turismo, la secretaría de políticas universitarias, la secretaría de ambiente, la secretaría de inclusión, la secretaría técnica profesional. Además hay algo novedoso, que es un consejo integrado por los que tienen mandato cumplido y serán órgano de consulta permanente del presidente del consejo provincial. Hemos hecho un reconocimiento a los trabajadores y consideramos parte del Movimiento Nacional Justicialista a las 62 Organizaciones Peronistas, por ser el brazo político de los trabajadores. También hemos incorporado la posibilidad de tener adherentes, que podían votar en las elecciones provinciales y nacionales pero no a las autoridades del PJ. Los hemos incorporado para que puedan votar”, informó. División en Tolhuin Por otra parte se le preguntó sobre la separación del bloque oficialista en Tolhuin, y recordó que “muchos de los compañeros que me estaban acompañando conformaron el partido Nuevo País. Puede ser que haya metido la cola alguna persona y ya lo vamos a saber pronto. Lo que se hizo en Tolhuin fue conformar un frente electoral y llevamos como candidato a Daniel Harrington y a cinco concejales, de los cuales tres fueron electos. En la metodología de trabajo posterior hubo algunas desavenencias por parte de los concejales y decidieron conformar un bloque separado”, concluyó, sin más comentarios.

De los electos estuvieron participando "el senador Matías Rodríguez, que es congresal; la legisladora Myriam Martínez, la legisladora Andrea Freites, el legislador Federico Bilota. Juan Carlos Pino no estuvo porque es vicepresidente del consejo provincial, Walter Vuoto es autoridad nacional del PJ; y Ricardo Furlan ocupa otro lugar dentro de la estructura, no son congresales", indicó. Varias reformas y voto de adherentes Entre las reformas a la carta orgánica partidaria, mencionó la incorporación de nuevas secretarías dentro del consejo provincial. "Incorporamos la secretaría de soberanía territorial, Antártida, Malvinas, Islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes. También incorporamos la secretaría de educación y cultura, la secretaría de turismo, la secretaría de políticas universitarias, la secretaría de ambiente, la secretaría de inclusión, la secretaría técnica profesional. Además hay algo novedoso, que es un consejo integrado por los que tienen mandato cumplido y serán órgano de consulta permanente del presidente del consejo provincial. Hemos hecho un reconocimiento a los trabajadores y consideramos parte del Movimiento Nacional Justicialista a las 62 Organizaciones Peronistas, por ser el brazo político de los trabajadores. También hemos incorporado la posibilidad de tener adherentes, que podían votar en las elecciones provinciales y nacionales pero no a las autoridades del PJ. Los hemos incorporado para que puedan votar", informó. División en Tolhuin Por otra parte se le preguntó sobre la separación del bloque oficialista en Tolhuin, y recordó que "muchos de los compañeros que me estaban acompañando conformaron el partido Nuevo País. Puede ser que haya metido la cola alguna persona y ya lo vamos a saber pronto. Lo que se hizo en Tolhuin fue conformar un frente electoral y llevamos como candidato a Daniel Harrington y a cinco concejales, de los cuales tres fueron electos. En la metodología de trabajo posterior hubo algunas desavenencias por parte de los concejales y decidieron conformar un bloque separado", concluyó, sin más comentarios.

