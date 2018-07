Arcando animó a estar unidos en defensa de Malvinas

En el marco de la presentación del Dr. Jorge Argüello en Río Grande, el vicegobernador y titular de la Legislatura provincial, Juan Carlos Arcando, declaró: “estemos unidos en defensa de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Río Grande.- La Legislatura provincial trasladó, el viernes, la Comisión de Legislación General (1) a Río Grande, donde presentó al representante oficial de la Provincia para la Cuestión Malvinas, Dr. Jorge Argüello. El encuentro contó con la participación del vicegobernador Juan Carlos Arcando; Parlamentarios fueguinos, excombatientes e integrantes del Observatorio Cuestión Malvinas y de los Centros de Veteranos de Guerra. Argüello intercambió impresiones de su gestión al frente del reclamo y respondió consultas del público.

En tanto, el Vicegobernador celebró la reunión de la Comisión de Legislación General en Río Grande y consideró que se trata de “un avance muy importante en cuanto a nuestra posición en relación a Malvinas”. Aseguró que la designación del funcionario redundará en beneficios ante el Gobierno nacional y la Cancillería, “en Tierra del Fuego, Malvinas es una causa de Estado”, consideró.

En otro apartado, resaltó la participación del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas y vecinos interesados en la cuestión. “Lo más importante, es que estemos unidos en defensa de nuestros derechos soberanos de las Islas Malvinas” y pidió encontrar, cuanto antes, acuerdo y no permitir que el tiempo dilate porque “va en contra de los fueguinos”.

Al finalizar, y en diálogo con Prensa Legislativa, dijo que las islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes, “nos pertenecen a los fueguinos porque pertenecen a nuestra Provincia” y consideró que, aquellos que no tengan clara nuestra posición “la tengan a través de nuestros representantes ante la Cancillería y los organismos internacionales”, cerró.

Luego de la presentación de la presidenta de la comisión N° 1 de la Legislatura Provincial, el Diplomático Dr. Jorge Arguello dio detalle sobre cómo se creó la Secretaría de Estado y su derrotero como experto en la cuestión Malvinas en el mundo entero.

Entre las consultas del público, Argüello abordó la actual situación de la cuestión Malvinas; la posición de la Provincia y el pensamiento del Parlamento fueguino en la materia. Asintió, en este sentido, “somos un único equipo y no he detectado ningun indicio de que me permita inferir otra situación”.

“Vamos a empezar a trabajar con autoridades de la Cancillería y vamos a mantenerlos informados de cada uno de los avances que se vayan logrando. No me imagino reunido con representantes del ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas. No me imagino esa situación. En el único ámbito donde he compartido espacio físico, es en la Asamblea General de la ONU”, sostuvo. Asimismo, dijo que la prensa de los kelpers me “ha maltratado mucho” luego que Bertone lo nombró como funcionario ante la cuestión Malvinas, situación a la que le restó importancia.

“Yo creo que el pacto Foradori – Duncan, reúne los requisitos que la convención de Viena establece para una acuerdo bilateral”, aclaró. De ser así, “debería pasar por la aprobación del Parlamenta nacional” y agregó que se trata de una aspiración de la Primera Mandataria. “Pareciera que estamos en presencia de un acuerdo bilateral” y citó la Carta Magna nacional que determina su paso por el Congreso de la Nación.

Informó que mantendrá encuentros regulares en las tres ciudades de la Provincia y adelantó que la semana entrante mantendrá reuniones con sectores ligados al tema Malvinas.

El curriculum de Argüello, destaca su rol como embajador en Portugal; Cabo Verde; Estadios Unidos de América y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También fue diputado de la Nación, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas y diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es master en Administración y Políticas Públicas y abogado y posee un frondoso registro de actividades académicas e internacionales y se destacan numerosas publicaciones en obras literarias sobre política internacional.

Del encuentro además del el titular del Parlamento, vicegobernador Juan Carlos Arcando, participaron los legisladores Pablo Blanco y Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos); Mónica Urquiza y Cristina Boyadjian (MPF) y Federico Bilota, Ricardo Romano, Andrea Freites, Marcela Gómez y Daniel Harrington (FPV – PJ). También el secretario de Asuntos Relativos a la Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur y sus Espacios Marítimos Circundantes, Jorge López.