Arcando acompañó el décimo aniversario del Manuel Belgrano

El Vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura provincial, Juan Carlos Arcando, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó junto a la legisladora Andrea Freites y el ministro de Educación Diego Romero, el acto por del décimo aniversario del Centro Educativo y de Formación Laboral ‘Dr. Manuel Belgrano’ ubicado en Minkiol 119 del barrio CAP de Río Grande. Cuando era subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Arcando fue uno de los principales impulsores de esta modalidad de capacitación en oficios que justamente fue el germen de los dos centros de formación que hay en la provincia. Las autoridades presentes valoraron el trabajo de su actual director, el profesor Hugo Monasterio, de todo el cuerpo docente y la voluntad de los alumnos.

Río Grande.- Este viernes a la tarde, el Vicegobernador de la Provincia y titular de la Legislatura provincial, Juan Carlos Arcando, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo, acompañó a la comunidad educativa del Centro Educativo y de Formación Laboral ‘Dr. Manuel Belgrano’ ubicado en Minkiol 119 del barrio CAP de Río Grande encabezada por su director, Hugo Monasterio.

Además del Vicegobernador y del Director de este centro, estuvieron presentes la legisladora provincial Andrea Freites, el ministro de Educación, profesor Diego Romero; la secretaria de Educación Verónica Aguirre; el subsecretario de Políticas Socioeducativas y Educación Integral, Pablo Gatamora; la directora de la Oficina de Empleo y Formación Laboral del Municipio de Río Grande, licenciada Karina Fernández, el director de la Coordinación de Gabinete y del Espacio de Desarrollo municipal, Federico Giménez; además del Alcalde Mayor Ariel Ciares, del Servicio Penitenciario de la provincia, el Vicedirector a cargo del CENS N° 18 Anexo Escuela 21, profesor Miguel Ángel Sultani, profesores, alumnos y familiares.

“Necesitamos recuperar los oficios que se han perdido”

El vicegobernador Arcando y el Ministro Romero recorrieron previamente las instalaciones de este centro y tomaron contacto con los alumnos, especialmente los del área de cocina, panadería y pastelería.

En su discurso, Juan Carlos Arcando recordó que cuando asumió como Subsecretario de Obras y luego como Secretario, impulsó junto a Patricio Lambert, la conformación del primer centro de formación laboral hace quince años, lo que fue el germen para que la provincia tengo dos instituciones de estas características, primero en Ushuaia y posteriormente en Río Grande.

“Quería estar presente porque la formación laboral tiene una connotación personal muy fuerte en mí porque hace quince años, me hice cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia y me encuentro en el Taller de Servicios Generales con 272 jóvenes y no tan jóvenes de los Planes de Entrenamiento Laboral, más conocidos como PELT que hacían trabajos no capacitados. En ese grupo, había cinco Maestros Mayores de Obra que no habían conseguido trabajo afuera”, recordó el Vicegobernador.

Fue así que “decidimos armar una instancia de formación laboral de todos estos jóvenes y no tan jóvenes para que –más allá de que estén dentro de un plan- se capaciten en diferentes oficios puesto que justamente el PELT habla de entrenamiento laboral y ellos no tuvieron ninguno”.

Arcando continuó: “Teníamos herrería, carpintería, trabajos de gas, pintura, en síntesis, servicios generales, empezamos con los encargados de cada una de las áreas, a formar a estos jóvenes. Me acuerdo que para ello montamos en el galpón de Servicios Generales, tres aulas y ahí comenzamos a trabajar con la escuelita de formación laboral que después se transformó en lo que son ustedes hoy y lo que son en Ushuaia”.

En ese sentido, el mandatario provincial valoró que “han salido gasistas reconocidos incluso por Camuzzi Gas del Sur, salieron electricistas reconocidos por la Dirección Provincial de Energía, con sus respectivas matrículas; otros, como los albañiles, fueron calificados con su trabajo de calidad en el día a día porque aprendieron el oficio, lo mismo que los pintores, los herreros y los carpinteros. Después se incorporaron al Estado a través del ‘Megapase’ que todo el mundo conoce”.

Asimismo, el Vicegobernador resaltó la fuerte apuesta de la gestión provincial de mantener y equipar a ambos centros de formación labora, “pese a los momentos de incertidumbre que tenían los profesores” y les agradeció “el aguante que han tenido” ya que “esto tuvo que ver también cómo encontramos nosotros al Estado cuando nos hicimos cargo”.

También, Arcando entendió que “hay mucho por hacer todavía, seguramente es más lo que tenemos que hacer de lo que hicimos, pero estamos haciendo de corazón, tratando que cada uno, en este caso cada uno de ustedes, reciba la mejor formación posible y que salgan capacitados para tener una salida laboral en la sociedad”.

El Vicegobernador observó que “necesitamos otros oficios con salidas laborales reales, necesitamos tapiceros, necesitamos carniceros. Hay oficios que se están perdiendo y necesitamos recuperarlos formando nuevos profesionales; necesitamos que los vecinos que hoy están sin trabajo puedan ser formados y que consigan trabajo para llevar el sustento diario a sus casas”.

Durante el evento, se entregaron distintas placas recordatorias por este nuevo aniversario.

Cabe destacar que la Banda de Música del Municipio de Río Grande, ejecutó los acordes del acto, tanto la Canción de la Bandera, el Himno nacional y la Marcha de las Malvinas.

“El centro de formación laboral se ha extendido a diversos lugares”

Por su parte el ministro Diego Romero compartió que “estamos muy contentos y agradecidos con el señor Director del establecimiento, también a los docentes porque realmente tienen un compromiso con la institución y con la educación técnica profesional, que es muy digno de resaltar”.

Añadió que “no nos tenemos que olvidar que el Centro Educativo y de Formación Laboral ha abierto sus puertas y se ha extendido hacia la educación en el contexto de encierro, donde se dictan también las capacitaciones y cursos en la Unidad Penitenciaria N° 1, también en la zona rural y en los distintos barrios, en intercambio también con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social”.

El titular de la cartera educativa provincial destacó también que “todas las capacitaciones que se dictan y todas las certificaciones que reciben los estudiantes están legalizadas, no solo por el Ministerio provincial sino también por el INET, que es el ente nacional que regula la Educación Técnica en todo el país”.

Asimismo recordó que los centros de formación laboral trabajan en redes, tanto con el Municipio de Río Grande, con la Dirección Provincial de Energía como con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande para la certificación de las matrículas de los electricistas domiciliarios, por ejemplo. “Una de las funciones de los centros de formación laboral es la creación de redes para que la salida laboral que tienen que tener los estudiantes, sea más fácil el acceso al mundo del trabajo”.

Más de 400 matriculados

En tanto el responsable de este centro, el profesor Hugo Monasterio, comentó que “estamos muy contentos de llegar a esta fecha; nos sorprende que haya pasado todo tan rápido y ver cómo ha crecido tanto desde sus comienzos con una gran cantidad de ofertas junto a todos los docentes que nos han colaborado en todo este trayecto”.

Reveló que son 22 las ofertas de formación e incluyen desde lo gastronómico hasta la herrería. “Brindamos cocina, pastelería, panadería, electricidad, carpintería, corte y confección, Autocad, telar y fieltro, informática, atención en salud, trabajo de oficina, administración. Habíamos comenzado con diez talleres y tenemos veintidós”.

“Tenemos entre 400 a 450 alumnos porque el Centro funciona con los tres horarios, mañana, tarde y vespertino en este edificio que tiene sus puertas abiertas para todos los vecinos que quieren tener un oficio”, cerró el Director del establecimiento.

Vinculación con el Municipio de Río Grande

La licenciada Karina Fernández, por su parte, comentó que “estamos muy contentos de participar; desde el Municipio de Río Grande se viene trabajando bastante con el Centro Educativo y de Formación Laboral ya que compartimos a veces el cupo de los alumnos que vienen a capacitarse tanto a nuestra Oficina de Empleo como a este centro, también compartimos profesores ya que tenemos capacitadores en común y es por eso que estamos muy contentos de participar acá porque es una fiesta”.

Agregó que “estos son oficios muy importantes en la comunidad y tanto el Estado municipal como provincial es muy importante que los impartan porque hace falta para todos los vecinos de la ciudad”.