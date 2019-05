Aramburu señaló que los partidos tendrán 48 horas para corregir las boletas, antes de ser impresas

Tras la presentación de la boletas de los partidos que participaran este próximo 16 de junio de la elección, el Juez Electoral Isidoro Aramburu sostuvo que los partidos tendrán 48 horas para poder subsanar los errores que fueron encontrados. Por otro lado manifestó que “el vecino al momento de ingresar al cuarto oscuro se encontrará con un cierto orden al instante de votar, dado que primariamente estará el estamento a Gobernador, seguido de los candidatos a Legisladores, luego vendrán los Intendentes, y posteriormente los Concejales”. También indicó que la “mayoría de las escuelas tendrán doble box”.

Río Grande.- Este miércoles el Juzgado de Primera Instancia Electoral llevó a cabo la audiencia de exhibición de boletas ante los apoderados de los partidos políticos y alianzas en el salón Conrado Witthaus del edificio de Tribunales en la ciudad de Ushuaia.

Por FM Aire Libre el Juez Electoral Isidoro Aramburu señaló que “algunas boletas deberán ser corregidas porque no respetan las pautas legales, como las pautas determinadas tanto por el Juzgado Electoral, como la Junta Electoral en cuanto a colores de boleta, tamaño de boleta, tipografías, lugar en donde debe estar el emblema, el número de boleta, el nombre del partido, entre otros detalles que deberán ser subsanados para poder participar de la elección”.

Por tal motivo sostuvo que “la audiencia rondó en torno a estos temas, la cual ha sido un dialogo fructífero, sin ningún tipo de incidentes, y ahora queda esperar que la Junta Electoral deliberará y resolverá, y en función de lo que resuelva la Junta será lo que tendrá que acatar los partidos políticos, quienes tendrán un plazo de 48 horas para que traigan las boletas corregidas, y luego una vez oficializadas comenzarán a imprimirlas para tener las boletas que serán destinadas al acto comicial”.

Puntualizó que “deberán realizar varias correcciones porque se refieren al tamaño de la letra, a la tonalidad de las boletas, al espacio que se ocupó para el lema, el logo, el número de la agrupación política, y el nombres del partido, todas las correcciones rondan en torno a estos temas”.

Aramburu señaló que hubo una lista de concejales que “había sido aprobada, pero que a último momento los cinco concejales suplentes renunciaron, con lo cual quedó la lista sin suplentes, y como dice la ley 201, tuvo que ser rechazada la lista, y por eso se cayó”, sostuvo, al tiempo que agregó que “esa boleta se cae, es de la ciudad de Río Grande, y no se presenta como oferta electoral a la ciudadanía, dado que la ley 201 exige que por lo menos tiene que tener la mitad de los suplentes que fueron convocados, y como fueron convocados cinco suplentes para la ciudad de Río Grande, no quedó ninguno esa lista se cayó”.

Por otro resaltó que al momento que el vecino ingrese al cuarto oscuro se “encontrará con un cierto orden como para que no tenga confusión, comenzando con el estamento a Gobernador, seguirán los candidatos a Legisladores, luego vendrán los Intendentes, y posteriormente los Concejales, donde cada una de las boletas tendrán un color diferente, siendo que los gobernadores tendrán color celeste, legisladores color blanco, intendente color verde, y los concejales tendrán color amarillo”.

Con respecto a la resolución de una impugnación aun no resuelta a un candidato a Legislador, dijo que “en realidad es una cuestión previa a la presentación de la lista, como ciudadano, luego candidato, había presentado un recurso para que lo incorporemos al padrón provisorio general, pero según nuestro registro Renaper, esa persona hizo cambio de domicilio con posterior a la fecha de cierre, 16 de febrero, que son cuatro meses antes del comicios, entonces ante su petición, el Juzgado Electoral lo que hizo fue rechazar su petición de incorporación al padrón porque ya estaba cerrado, luego esa persona se presentó en una lista Legisladores, obviamente fue reemplazado por otro que ofreció el partido, dado que si no estás en el padrón electoral, no podes ser candidato, esa resolución fue apelada, fue a Cámara, y entiendo que se estaría presentando recurso de casación, pero habría que consultarle a los Camaristas, por lo tanto ese candidato a Legislador que encabezaba una de las listas fue reemplazado por otro que aportó el partido”.

Con respecto a que casos se utilizarían dos box dentro de las aulas, y en cuales no, Aramburu señaló que “todo dependerá del espacio físico, dado que si tenemos espacios grandes, como lo tenemos en la mayoría de las escuelas de la ciudad de Ushuaia, ahí habrá dos box, o sea será a T que viene desde el fondo, con dos alas de maderas desplegadas, con un paso de un metro para cada lado, donde habrá dos box para votación de manera simultánea, pero todo dependerá de las dimensiones del aula, si lo permite va, y de lo contrario no”.

Indicó que “hemos tomado todas las medidas creativas que se nos ocurrieron para poder agilizar el voto, una es la del doble box, y aunque no sea doble box, sea un solo box, la mesa adentro del aula, de manera tal quede despejado los pasillos, además no pusimos más de trescientos electores por mesa de manera tal que sea más ágil y fluido el ejercicio del voto”.

Finalmente sostuvo que los “datos serán cargados en un centro de cómputos, y serán dados a conocer los parciales a la prensa, obviamente vamos a ir subiendo a nuestra página Web los cómputos que vamos a ir realizando”.