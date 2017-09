Aprueban menú de obras con las ganancias

Legisladores aprobaron el nuevo menú de obra pública presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, y que se financiará con la “ganancia” obtenida por la devaluación, al tener inmovilizados en dólares los fondos del endeudamiento de 200 millones de dólares.

En el tratamiento de este asunto ya estaba presente el legislador Oscar Rubinos, y votó junto al bloque de UCR, por lo cual se aprobó por 11 votos -del FPV y la UCR- contra 4 del MPF.

La gobernadora elevó el proyecto que destina 195 millones de los 400 millones totales que habrían surgido como diferencia por la devaluación, a obras de infraestructura, como la puesta en marcha y equipamiento del Laboratorio del Fin del Mundo, una inversión de 40 millones en edificios públicos, tanto para construcción como adecuación, para el Poder Ejecutivo y el Judicial, y además se prevén cinco millones para las sedes del Ministerio de Trabajo en la provincia.

Se suman 70 millones para la red de gas natural en la margen sur de Río Grande, y 15 millones para la red de agua de los barrios Akar, Colombo y Barrancas del Pipo de Ushuaia.

Por último, se destinan casi 20 millones de pesos para la instauración de un sistema de prevención, atención y despacho de urgencias y emergencias, centralizado en la Secretaría de Estado de Seguridad. Estará conformado por un sistema de videocámaras que monitorearán los puntos estratégicos para la seguridad en cada ciudad desde dos centrales de monitoreo o centros de atención telefónica, que serán a la vez centros de despacho de llamadas.

El legislador Pablo Villegas había negado que se trata de una “ganancia”. Por el contrario, advirtió sobre un “nuevo endeudamiento” y, a su criterio, esa diferencia por la devaluación debe aplicarse a las obras, dado que por la demora habrá que pagar mayores costos. El legislador mencionó que en lo que va del año, entre marzo y el presente, la provincia ya está pagando un 15% adicional en readecuación de precios y, en la medida que siga la demora, no solamente serán más caras las obras sino el dinero a devolver. Estimó que el año próximo el dólar rondará los 20 pesos, y se debe comenzar a pagar intereses con esa cotización.

No obstante el oficialista Federico Bilota ratificó que hubo una “ganancia” y destacó que, al margen de los 195 millones destinados a nuevas obras, “queda todavía una reserva de ese resultado. Las obras son fundamentales para Tierra del Fuego”, aseguró.

Recordó que “el endeudamiento del bono Albatros se hizo en dólares, como se hacen todas las operaciones financieras a nivel internacional, y nosotros vamos a tener ingresos por regalías que también está dolarizadas. Cuando se emitieron los bonos Albatros luego la provincia asumió con un gobierno legítimo, distinto del nuestro, con una Cámara legislativa legítima, y se pagó ese bono”, dijo, aludiendo a antecedentes de cumplimiento, más allá de los cambios de gobierno.

“Están diciendo cosas que no son, están sumando peras con bananas al decir que acá hay un nuevo endeudamiento, cuando no lo hay. En ninguna parte dice que la provincia adquiere nueva deuda o emite nuevos bonos”, subrayó y pidió al MPF “no confundir a la gente, y que le explique a los vecinos qué van a hacer con las obras de gas que tanto necesita Margen Sur”, si no acompañan este proyecto.

“Hay una diferencia evidente de resultado financiero, que tiene que ver con la variación del dólar. Esa diferencia, a través del Poder Ejecutivo, se imputa para que se hagan obras, y yo confío plenamente que el Ministro de Obras Públicas y su gente está trabajando las 24 horas del día para que estas obras se ejecuten”, enfatizó Bilota.

“Son obras necesarias después de años de desinversión en la provincia en infraestructura, porque no hubo inversiones en saneamiento, cloacas, gas, energía, en nada.Pido que no confundamos más a la gente. Acá no hay endeudamiento y lo que estamos aprobando es un plan de obras sobre un resultado de diferencia de cambio, que es evidente. Parte de esos recursos se van a destinar a ejecutar obras necesarias para la provincia”, reiteró.