Apoyo de CAME al desarrollo local fueguino y sus potencialidades turísticas

Río Grande.- Este jueves a la mañana se abrió en el Grande Hotel el 2° Foro Regional de Comercio y Turismo en el marco de las “Estrategias para el Desarrollo Local” denominado ‘Las Pymes Fueguinas, un Futuro Posible’ impulsada por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que nuclea a más de 1.500 asociados en todo el país que son entidades en forma directa y que representan a 500 mil PYMES de la Argentina.

La apertura de este foro estuvo a cargo del presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán y el vicepresidente Diego Navarro, quienes fueron acompañados por el vicegobernador Juan Carlos Arcando y el intendente Gustavo Melella, además de la presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández.

Asimismo estuvieron presentes los secretarios del Gabinete municipal, licenciado Agustín Tita, las profesoras Gabriela Castillo y Laura Rojo; la concejal María Laura Colazo, la directora de Turismo, licenciada Stella Maris Alazard, su par del municipio de Tolhuin, Roberto Berbel Smolcic, el ingeniero Francisco Álvarez a cargo del Decanato de la UTN fueguina; el Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler en representación del Poder Judicial; representantes de la Armada Argentina, distintas PYMES de la ciudad y personalidades de distintos estamentos del quehacer de Río Grande y público en general. Lo locutora oficial fue la empresaria Marilina Henninger.

“Se nos hace imposible subsistir”

El Dr. Gerardo Díaz Beltrán observó que “Tierra del Fuego no escapa a las problemáticas que atraviesan las PYMES del país ya que son transversales, si bien hay problemas que son particulares a esta provincia. Nosotros, desde CAME, trabajamos con todas las potencialidades y habilidades que tiene cada región”.

Observó que “Tierra del Fuego tiene un régimen especial que se diferencia con el resto del país, pero que el sector industrial vive exclusivamente del entorno y eso es una trazabilidad con lo que viven las PYMES del resto del país que pasan un momento de muy bajo consumo y el tema de las tasas financieras también es un tema común, que es un tema que hablamos con el presidente Macri”.

“Tuvimos una charla muy franca, notamos que el Presidente está muy conectado con los temas que le planteamos, nos escuchó e interactuamos abiertamente”, enfatizó el titular de la entidad, quien junto al Secretario General, José Bereciartúa, le manifestó la complejidad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas con tasas al 60% “y si hay algo que preocupa a una PYME, es la financiación”.

Díaz Beltrán recorrió el sector industrial y aseguró que llevará al ámbito nacional “qué tipo de industria hay realmente en Tierra del Fuego y cuáles son sus características”.

El “Impuesto a la Distancia”

El titular de CAME confió que hubo coincidencias en el diagnóstico que le plantearon desde el sector industrial. “Así como tienen impuestos y también excepciones, la industria fueguina tiene el ‘impuesto a la distancia’ porque la logística es un componente de gasto muy importante para las PYMES del país, acá en Tierra del Fuego en particular, es una de las grandes limitantes”.

“Terminar con el impuesto a la distancia es una decisión política”, reclamó al tiempo que revelo que la industria fueguina “paga tres veces por un mismo puesto de trabajo que en otros lugares de la Argentina y el comercio paga un 70 por ciento más de aportes”.

En Tierra del Fuego hay 3.899 PYMES, solamente 553 de ellas están registradas como tal en la AFIP, lo que representa el 14,2 por ciento. También hay 1.848 emprendedores en una provincia que más de la mitad son jóvenes. Estos son datos oficiales que maneja la AFIP.

Confió que “otro tema que preocupa –y que CAME tendrá un rol importante- es que se elimine el subrégimen en el 2023 y que tiene que ver con los impuestos internos. Vamos a trabajar y eso no quiere decir que se acepte todo como está, puede haber transformaciones y modificaciones, siempre para el bien del territorio fueguino. Esto es lo que nos manifestaron en las industrias que recorrimos como algo central en discusión; pero es indudable que más allá de las particularidades comerciales e industriales de Tierra del Fuego –que son dispares o diferentes al resto del país- tenemos muchas problemáticas comunes y en eso estamos trabajando. Hago mucho hincapié en el problema financiero que tiene la Argentina porque la macroeconomía a las PYMES nos ha pegado mucho y por ende, en la medida que no se solucione la macroeconomía, las PYMES van a estar sujetas a estas tasas que no nos permiten continuar; las pequeñas y medianas empresas del país están en una situación complejísima y le deben al sistema financiero y a la AFIP 490 mil millones de pesos y vamos a transferir al sistema financiero y a los bancos, 150 mil millones por las tasas que estamos pagando, estamos hablando de montos que no los podemos generar y que serán el colapso de muchas PYMES”.

Destacó que Tierra del Fuego tiene potenciales enormes para el turismo receptivo en la zona norte que se deben desarrollar. Asimismo observó que “Argentina es mirada como un solo país cuando en realidad tiene regiones con sus propias debilidades pero con grandes potencialidades y justamente uno de los objetivos de CAME es tratar de detectar estas potencialidades y tratar de generar desarrollo comercial, industrial, de servicios. El conjunto de provincias que generan una región y el conjunto de regiones que hacen a la economía real, es la que deja verdaderamente el movimiento económico genuino de todo el país. Una PYME no compra Lebac, no compra Letes ni dólar a futuro porque no es especulativa, sino productiva, tampoco hace grandes inversiones en la bolsa. Lo que necesita es que se elimine la presión fiscal en la medida que está, que la deje trabajar”.

Díaz Beltrán apuntó a “bajar el costo laboral” y contrastó que “no es bajar en lo salarial ya que desde las PYMES retroalimentamos la economía con el consumo interno de la gente y lo que tenemos que empezar a trabajar en la Argentina es disminuir la presión fiscal –aunque lleve su tiempo- que nos permita ser competitivos y tratar de trabajar sobre la distorsión que genera ese famoso costo argentino y que es la logística, la presión fiscal y el costo financiero. Hay un sector de la Argentina que tracciona y mucho y por lo tanto hay que ayudarlo a que se desarrolle”.

“Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina”

Díaz Beltrán aseguró que “Ingresos Brutos es el impuesto más distorsivo que tiene la Argentina y en eso hemos hecho hincapié a los gobernadores y le hemos pedido al Presidente que no abandonen el Pacto Fiscal que generó pícaramente en muchas provincias, no en todas, el incremento automático al sector comercial y de servicios, pero también está planteado en ese pacto fiscal que tiene que bajar en el sector industrial, en el sector productivo donde hay y en el sector logístico. Para nosotros es muy importante que se respete la baja de Ingresos Brutos porque haciendo un parangón con un impuesto nacional, el de Anticipo a las Ganancias, para las PYMES es absolutamente distorsivo también porque está anticipando el Estado una plata que todavía no la tenemos y que en esta circunstancia que estamos atravesando tampoco la tenemos para poder afrontarla”.

En este sentido planteó que “en una situación tan compleja de costo fiscal como la que está atravesando la Argentina, no lo vemos muy viable eliminarlo, pero sí estamos avanzando en modificar las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que a Tierra del Fuego felizmente no le alcanza porque no lo paga, pero el resto del territorio sí pagamos un anticipo del 25 por ciento de lo que supone el Estado que vamos a ganar”.

Acompañaron al Dr. Gerardo Díaz Beltrán y a Diego Navarro, los referentes de CAME, el secretario de Turismo, Gregorio Werchow y el vicepresidente del Sector Comercial, Fabián Tarrío (anterior presidente de la entidad).