El apoderado de Audivic se refirió a la situación de la empresa y la falta de acuerdo con los gremios. Aseguró que no hubo un intento de vaciamiento pero reconoció la incertidumbre respecto del futuro de la compañía. Reconoció que “hubo compromisos que la empresa propuso y no se cumplieron. Estamos en las últimas instancias de la empresa y tratando de revertir esta situación, advirtió José Flores.

“No hubo un acuerdo, no hubo un acercamiento ni una aceptación por parte de los sindicatos que hoy (por ayer) rechazaron la propuesta que hizo la empresa”, dijo el apoderado de la firma Audivic, José Flores, al salir de la reunión que se realizó en el día de ayer en la Delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Consultado sobre las características de la propuesta, mencionó que “es un valor aproximado, por la comercialización de estos equipos, de unos siete millones de pesos. Lo que se propuso al personal es hacer un anticipo de un millón de pesos aproximadamente, como para que se trate de paliar la situación y achicar la deuda con el personal”.

Luego mencionó que después se realizarían “tres pagos consecutivos a treinta, sesenta y noventa días. La idea es cubrir los sueldos de mayo el proporcional a junio que pudiera haber”. Flores dijo que el presidente de Audivic realizó una cesión a su persona, que permitiría “despachar y realizar la gestión ante la Dirección de Industria y Aduana, para poder despachar estos equipos y que se comercialicen a través del Ministerio de Trabajo como garantía en esta operación y realizar el pago de los sueldos con esta suma que se intenta cobrar”.

Sobre el futuro de Audivic indicó que “según manifiesta el dueño de la empresa, a partir de septiembre se comenzaría de nuevo con actividades. Pero eso no lo puedo asegurar porque no tengo documentación sobre eso”.

Del intento de traslado de maquinaria e insumos durante el fin de semana, dijo que se trató de “una situación particular de la empresa, pero no hubo un intento de vaciamiento. Había un traslado de materia prima y unas máquinas hacia otra empresa, pero eso lo hablaremos más adelante”, sugirió. Asegurando que “las máquinas que se estaban retirando no complicaban la producción de Audivic”.

Sobre los compromisos de pago que no cumplió la empresa en su momento, el apoderado confirmó ese hecho reconociendo que “eso es verdad, hubo compromisos que la empresa propuso y no se cumplieron. Estamos en las últimas instancias de la empresa y tratando de revertir esta situación. Es una posibilidad de cobrar algo de lo que la empresa debe, si se acepta bien y si no se verá cuando la empresa arranque cómo se maneja todo este tiempo perdido”, concluyó.