Antes de fin de año Legislatura aprobaría el Presupuesto 2021

La legisladora del radicalismo priorizó la necesidad de que los funcionarios del Ejecutivo den explicaciones sobre la ejecución de este año y los fundamentos del presupuesto que solicitan para el próximo. Cuestionó la falta de una transición ordenada y de rendición de cuentas de la gestión anterior, y la consideró la peor de la historia de la provincia. El debate se postergó a pedido del Ejecutivo y comenzará en noviembre, pero se espera que a más tardar a principios de diciembre el proyecto esté aprobado. Además del Jefe de Gabinete y el Secretario de Finanzas, que serían los primeros en concurrir, adelantó el interés por la presencia de la Ministra de Obras Públicas, para que explique las razones de la demora en el inicio de obras. Recordó que los fondos están y quedaron 130 millones de dólares del endeudamiento, luego de la aprobación de la ley de emergencia que dio origen al programa PROGRESO. Remarcó que hay obras prioritarias que se deben finalizar, y también cumplir con el pago a las empresas, aunque las haya contratado la gestión anterior, porque “es parte de la transición”. En particular consideró urgente la finalización del tendido de fibra óptica para mejorar la conectividad. También lamentó la falta de cumplimiento del compromiso de campaña del presidente Fernández, al demorar la extensión del subrégimen industrial, cuando tanto el gobernador como los tres intendentes, senadores y diputados, pertenecen al mismo espacio político. Observó que en el presupuesto nacional Tierra del Fuego “está relegada”.

Río Grande.- La legisladora del bloque UCR Liliana Martínez Allende fue consultada por Radio Universidad 93.5 sobre el debate del proyecto de presupuesto 2021 previsto para la primera semana de noviembre. “Tuvimos que cambiar la fecha a pedido del Poder Ejecutivo Provincial, teniendo en cuenta la pandemia, que los mantiene sumamente ocupados. Van a ser citados los diferentes sectores y traerán el presupuesto ejecutado y explicarán para qué están pidiendo este presupuesto nuevo. No hubo presupuesto en los últimos dos períodos, así que tenemos reconducido el 2018. Hoy la información que tenemos es el presupuesto general que se pretende para la provincia y a medida que se realicen las distintas reuniones tendremos más información. No me he detenido a leerlo plenamente porque queremos tener la información finita de lo que ha pasado y de lo que pretenden, para hacer una evaluación”, dijo.

Con 75 mil millones de gastos y un déficit de casi 14 mil millones, los números preocupan. “Lógicamente preocupa el déficit, pero tampoco es algo que sea de este gobierno. Año tras año hay déficit de la provincia y, si podemos achicarlo, mucho mejor. Por eso es importante saber qué pasó estos dos años. El año pasado hubiese sido necesario que concurrieran quienes estaban en el gobierno anterior a rendir cuentas de lo que se hizo, pero no tuvimos esa posibilidad. Si bien recibimos información en la Legislatura, es muy importante cuando viene cada uno de los ministerios o secretarías, porque es una manera de hacer una rendición de cuentas y plantear las necesidades para el año siguiente, de acuerdo al proyecto que tienen para la provincia”, señaló.

“Para el radicalismo es importante que haya presupuesto, para saber adónde vamos. Cuando no hay presupuesto se hace muy difícil poder controlar y uno puede hacer muchos aportes. Es necesario que vengan a la Legislatura para hablar de lo que pasó y lo que están pidiendo”, dijo.

La peor transición

La legisladora fue muy crítica de la falta de madurez en la transición. “Sabemos que es muy larga, hubo momentos en que se pudo hacer un traspaso más tranquilo, no como ocurrió con el gobierno que terminó el año pasado, porque realmente la relación fue muy difícil con el gobierno ingresante. La verdad fue un desastre, la gobernadora se fue antes para poder asumir, el vicegobernador estuvo una semana, y no hubo una buena relación. No fue maduro el traspaso de una gestión a otra, y debió ser mucho más tranquilo, sobre todo porque hay seis meses de transición, en la Legislatura hay diferentes bloques y siempre pudimos trabajar, más allá de las diferencias. Podrían haber optimizado ese tiempo para hacer el traspaso de otra manera. Cuando asume el nuevo gobierno, siempre la culpa la tiene el gobierno anterior, y no tenemos presupuesto para saber qué hay, y se hace muy difícil así. Ojalá algún día se pueda modificar esta transición de seis meses, que sea un tiempo más corto, y que los dirigentes estemos a la altura de las circunstancias para hacer una transición ordenada y que quien entra pueda saber dónde está parado”, deseó.

“Acá no se perjudica ni Juan ni Pedro, sino los ciudadanos que están en medio de esta situación y hasta que el nuevo gobierno se pone en funciones y conoce los temas, cuesta mucho. En este gobierno en particular hay muchos funcionarios de Río Grande que venían de una gestión municipal, pero no es lo mismo que la gestión provincial. Por supuesto el gobernador tiene derecho a elegir sus colaboradores, pero llegaron acá algunos sin conocer prácticamente la ciudad de Ushuaia”, aseguró.

“Tanto Ushuaia como Río Grande son dos ciudades totalmente diferentes, y hubiese sido mucho mejor haber tenido posibilidad de diálogo, haber hecho las cosas como corresponde, con un traspaso ordenado. En algunas áreas pudieron hablar, como en Educación, pero en otras no, como Obras Públicas”, manifestó.

También lamentó la falta de consenso para tratar los proyectos de reforma constitucional y resolver el problema de la transición. “Hicimos varios planteos, habíamos propuesto la boleta única, el voto electrónico lo había propuesto el justicialismo, pero los dos intendentes no quisieron saber nada con el voto electrónico. Estuvieron más de acuerdo con el proyecto nuestro de boleta única, pero no prosperó. A veces las internas, las apetencias políticas de distintos sectores, hacen que estos proyectos no prosperen. Este año sería bueno tratar este tema, porque no tenemos elecciones hasta el año que viene. Sería bueno tratarlo ahora para que todos estemos despojados de cualquier apetencia política. Hay que buscar los consensos, y a veces no se logran”, sostuvo.

“Yo creo que fue el peor traspaso de función el del gobierno que se fue y el entrante. En otros gobiernos no estaba de legisladora pero cuando estuvo Estabillo con Manfredotti, Cóccaro con Fabiana Ríos, medianamente se pudo dialogar y trabajar, y sobre todo la Legislatura pudo tener un presupuesto. Nosotros ni siquiera pudimos tener una rendición del 2018 y un presupuesto para el 2019 y 2020. Cuando asumió este gobierno se lo pedimos al gobernador, pensando que era mucho mejor tener un presupuesto, también para que el gobierno pueda ordenarse y llevar un plan de trabajo, si no, están un poco a la deriva. Si no saben los números que tienen, las deudas que tienen, se hace muy difícil arrancar”, expresó.

“Ahora tenemos el presupuesto presentado, hay que trabajar en eso, le dimos tiempo al Ejecutivo porque entendemos que vivimos una situación complicada y los funcionarios no pueden viajar permanentemente de Río Grande a Ushuaia. Los legisladores estamos haciendo mucho trabajo a través del Zoom porque desde Río Grande no pueden venir. Hoy tenemos las dos ciudades infectadas nuevamente. Hay una pasajera que llegó en un vuelo la semana pasada con coronavirus y realmente es terrible, porque Aerolíneas Argentinas no debe dejar subir al avión a alguien que le ha dado positivo. Aparentemente la persona venía con un certificado de que tenía coronavirus, y no tiene residencia en la provincia. Realmente parece a propósito”, fustigó.

“Hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos muy grandes por parte de la población, porque todos tratan de cuidarse. Tenemos situaciones límite en cuanto a la cantidad de camas y respiradores. Han colaborado los municipios y hay que valorar mucho al recurso humano, a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, y me alegro de que el gobernador les haya hecho un reconocimiento, desde los profesionales a quienes limpian el hospital, los camilleros, los que colaboran y están permanentemente al frente de la batalla contra este enemigo incierto. Muchos países están con rebrote y esto no nos da esperanza de que se vaya a solucionar en el corto tiempo. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el tapabocas, con la distancia social, el lavado de manos, porque esto va a continuar hasta que aparezca la vacuna. Esto preocupa porque está muy incierto también el tema de la vacuna. He visto notas de gente muy preocupada porque parece que nos van a utilizar de conejillo de indias a los argentinos para probar una vacuna que nos puede llegar a cambiar el ADN. Es muy serio y la realidad es que no sabemos y no podemos hablar de estas cosas. Sinceramente preocupa lo que uno escucha a nivel nacional, porque hay mucha incertidumbre y eso se le transmite a la gente”, dijo.

Expectativas de aprobación

Volviendo sobre el presupuesto 2021, confió en la aprobación antes de fin de año. “Nosotros tenemos hasta el 30 de noviembre el período de sesiones ordinarias pero normalmente lo extendemos hasta fines de diciembre. El tratamiento del presupuesto va a ser hasta el 20 de noviembre, seguramente se volverá a convocar a algún ministerio o secretaría si quedaron dudas, y se solicitará más documentación. Calculo que a fines de noviembre o principios de diciembre vamos a tener presupuesto”, pronosticó.

Terra Ignis y Península Mitre

Por otra parte se la consultó sobre los proyectos de creación de la empresa de hidrocarburos y la reserva Península Mitre. “Los dos proyectos están en comisión. Nosotros habíamos pedido información al gobierno, que todavía no nos ha llegado, sobre Terra Ignis. Respecto de Península Mitre hemos tenido una reunión de comisión, hemos pedido información al gobierno para saber su opinión, porque teníamos la opinión del gobierno anterior, que no quería tratar el proyecto a pesar de que fue presentado por la legisladora Myriam Martínez. No se pudieron lograr los consensos ni el apoyo del gobierno provincial para tratarlo en la sesión anterior. Se ha trabajado con los ambientalistas, el proyecto lo volvió a presentar Myriam Martínez con Laura Colazo en esta gestión, y creo que va a prosperar. Hay que darle tratamiento con las distintas ONG, para que vengan a opinar. Yo los escuché en la anterior Legislatura pero los legisladores no somos los mismos y también tendrán necesidad de escuchar antes de tomar una decisión”, indicó.

Prioridad para empresas locales

Teniendo en cuenta que se conoció la decisión de extender la concesión del Cerro Castor hasta el 2056, se le preguntó si tenía que pasar por la Legislatura o llamarse a licitación nacional. “Nos enteramos después de esa situación, pero quien hoy tiene la concesión nos ha colocado como uno de los mejores centros de esquí en el mundo. Tal vez hubiera hecho falta llamar a licitación internacional, pero me parece que quien tiene el Cerro Castor es una persona de Tierra del Fuego, hace 30 años está en la provincia e invierte permanentemente en el centro. Yo valoro todo eso y hay que ponerlo en la balanza. El año pasado se llamó a licitación para la aerosilla de Ushuaia y la verdad se la dieron a cualquiera, que no movió un clavo. Ahí tenemos dos realidades, porque se llamó a licitación, vino gente de afuera a hacerse cargo de eso y la aerosilla está parada, todo está tirado, y no han puesto nada. Habrá que actuar en consecuencia”, advirtió.

Asimismo recordó el fracaso de la ampliación del muelle de Ushuaia, y se mostró esperanzada en que “la empresa que gane la obra tenga compromiso con Tierra del Fuego. La obra del puerto es algo muy específico y no creo que cualquier empresa la pueda realizar. Esto es un limitante y depende la obra que haya que hacer si se pueden comprometer las empresas del lugar o hay que traer de otros lugares. Puede ser que sea asocien con alguna empresa de Tierra del Fuego y se forme una UTE. Tendremos la tarea de hablar con la Ministra de Obras Públicas para que se tengan en cuenta las empresas de la provincia, porque obviamente queremos trabajo para los fueguinos y que se dé prioridad a nuestras empresas, pero también tenemos que ser realistas y no tenemos la capacidad para todas las obras, por la tecnología que se necesita”, dijo.

Reclamos a Castillo

Tras las quejas de la UOCRA por la demora en el inicio de las obras, que normalmente se realizaba en septiembre, por deudas del gobierno con las empresas, adelantó que la ministra Castillo será de las primeras en ser citadas. “Si se desfinancia una empresa, tiene que despedir gente. Si no le pagan, no van a poder pagar a los empleados. Ahora, si demoran los pagos porque a la empresa la contrató el gobierno anterior, eso no va”, sentenció.

“Esto también tiene que ver con la transición de un gobierno a otro. Tampoco son tantas las empresas que hay en Tierra del Fuego ni es tanto el trabajo que se puede dar. Hay muchas obras pendientes y desde la Legislatura le pedimos a la Ministra por las prioritarias. El endeudamiento se tomó para hacer las obras que nos hacen falta, como la fibra óptica, cuando tenemos innumerables inconvenientes con internet. Hoy la economía del conocimiento es uno de los temas que nos va a sacar adelante como país y estamos fallando en eso. Es necesario que se termine la fibra óptica, que es urgente porque necesitamos mejor conectividad. Los fondos están, quedaron 130 millones de dólares después de la capitalización del banco y la ley de emergencia, y se estaban haciendo plazos fijos teniendo en cuenta la veda. Seguramente la Ministra Castillo va a ser una de las primeras en ser citadas a la Legislatura, porque para nosotros es muy importante que se reactive la obra pública”, remarcó.

“En Ushuaia sabemos que el turismo va a ser muy complicado este verano y hacen falta fuentes de trabajo. Aunque sea con la obra pública es un avance para que comience a funcionar la economía. En Río Grande, si bien las empresas están produciendo y han vuelto a tomar trabajadores, la situación no es óptima. Yo he hecho un fuerte llamado al gobierno provincial, a los municipios, a senadores y diputados, con respecto al programa Ahora 12 y Ahora 18, porque no fueron incluidos los celulares y eso nos perjudica enormemente. Es trabajo para los fueguinos y expresamente se ha dejado afuera a Tierra del Fuego de este plan”, criticó.

“Lo que más me preocupa es lo que piensa el ministro Kulfas, porque en su libro habla de la armaduría de Tierra del Fuego de una forma muy despectiva, no tiene ningún interés en la extensión del subrégimen. Acá tenemos tres intendentes, el gobernador, diputados y senadores que son todos del espacio del presidente y la vicepresidente, y es increíble que no los escuchen”, enfatizó.

“En el período anterior innumerables veces viajamos con el legislador Blanco a pedir la extensión del subrégimen y tampoco fuimos escuchados. En aquel momento éramos tres legisladores pero hoy hablamos de un presidente, una vicepresidente, más tres intendentes del mismo sector político, un gobernador y además diputados y senadores. Además el presidente firmó con el gobernador electo un compromiso de extender el subrégimen. Espero que cumpla con ese compromiso, porque siempre dijo que le hiciéramos saber si no cumplía con su palabra. Ahora se enoja por las distintas marchas que hay en el país, que le hacen saber que no está cumpliendo con muchas cosas que prometió. Hay que ser coherentes y no olvidar los compromisos de campaña. Viendo el presupuesto nacional, me preocupa que Tierra del Fuego esté un poco relegada, cuando la ciudadanía le ha dado mucho apoyo”, concluyó la legisladora.