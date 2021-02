“Ante la crisis social, necesitamos mayor rapidez de la provincia para dar respuesta a las problemáticas”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, interviene en la contención de un vecino que durante la mañana de hoy se subió a una antena de telefonía de la ciudad y amenazó con tirarse.

Ushuaia.- Se trata de una persona que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad social y de salud, que está siendo asistida por el área social del Municipio desde hace cinco meses.

La secretaria de Políticas Sociales, Licenciada Sabrina Marcucci, explicó que “venimos trabajando puntualmente conteniendo distintas situaciones que viene atravesando este vecino y sosteniendo el acompañamiento en materia habitacional”, a lo que agregó que “es una persona que está en alta vulnerabilidad social, eso quiere decir que no tiene donde vivir, que no cuenta con un trabajo fijo y que está con algunas situaciones vinculadas a su salud, sobre todo mental, que toca al desarrollo de su vida”.

“Está atravesando una situación muy compleja y en algún momento puede desesperarse de tal forma que termina poniendo en riesgo su vida, como lo hemos visto hoy”, lamentó la funcionaria.

Remarcó que “desde la Municipalidad de Ushuaia, a través de los equipos técnicos, venimos trabajando no solo en esta situación puntual para que tenga un lugar donde vivir y comida, sino que también lo asesoramos sobre el acceso a todos sus derechos, laborales y habitacionales. Con nuestros equipos vamos desarrollando el camino para que llegue al resto de las instituciones que también tienen responsabilidad en esta situación puntual que atraviesa el vecino”.

“Es un trabajo que ya lleva cinco meses, esta persona está alojada en un hotel que paga la Municipalidad y es natural que requiera la presencia del Municipio porque es la única institución que lo ha sabido acompañar en esta situación”, evaluó Marcucci, y enfatizó que “como Estado municipal siempre estamos presente; lo vemos cotidianamente a nuestro Intendente que camina los barrios, los vecinos se comunican directamente con él, nosotros como funcionarios trabajamos de la misma manera; es natural y totalmente esperable que frente a alguna situación de los vecinos y las vecinas requieran la presencia del Municipio”. Y añadió: “Nosotros no trabajamos desde las oficinas, nos metemos en la realidad de cada vecino acompañando personalmente cada una de estas situaciones”.

“Son situaciones de personas que progresivamente fueron perdiendo la estabilidad económica, y también su red afectiva de familiares y amigos que siempre aportan en situaciones críticas”, señaló.

La secretaria de Políticas Sociales del Municipio apuntó que “también entendemos hasta dónde debemos intervenir, porque si nosotros generamos intervenciones que sobrepasan nuestras responsabilidades lo que hacemos es poner en riesgo a las personas que requieren otro tipo de acompañamiento, como es el caso de este vecino que hoy pudo ser asistido por el servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Ushuaia”.

En esa línea, dijo que “trabajamos en forma permanente con los equipos técnicos de Provincia, que recibieron este caso puntualmente, y lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos que se cumplan todos los procedimientos”, lo que implica que “las personas reciban tratamiento, tengan una estabilidad anímica, descartar situaciones de salud complejas; hay un protocolo que se tiene que activar como en este caso, y cuando la situación lo amerite vamos a estar garantizando el acceso a los derechos de este vecino para que pueda mejorar su situación”.

Además, Marcucci detalló que “desde la Municipalidad vamos poniendo a disposición, de acuerdo a las lecturas y las sugerencias de los profesionales que acompañan estos casos, todas las ayudas subsidiarias, en el sentido de que el Municipio aporta una parte pero no puede construir la solución de la totalidad de la problemática.

No obstante, planteó que “necesitamos que el Gobierno provincial dé las respuestas en el tiempo que se requiere, porque estamos hablando de que si pasan cinco días para que haya una solución, en el estado de desesperación en que se encuentran viviendo muchos vecinos toman decisiones que ponen en riesgo su vida”. Por ello, “necesitamos que las instituciones, el Estado y los funcionarios tengan la amplitud para trabajar en el horario en el que problema aparece, dar las respuestas en el momento que los vecinos lo demandan; necesitamos instituciones más abiertas e inclusivas y no tan protocolizadas al punto que terminan excluyendo el dolor y el sufrimiento de la gente que no la está pasando bien”.

Por último, Marcucci mencionó que “producto de la ausencia del Estado nacional durante los cuatro años previos a la asunción del presidente Alberto Fernández, a lo que se sumó la emergencia sanitaria por el COVID-19, se produjo una crisis económica muy grande que dejó consecuencias e impacta en términos sociales, económicos y de salud integral, ya que también hablamos de la salud mental de las personas”.