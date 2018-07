Ángel ‘Chiky’ Reynoso: Un artesano de la palabra

Así como los segundos y los minutos conforman la urdimbre del tiempo, las letras y las palabras tejen la trama de la historia de los pueblos, se desgranan en coplas y éstas cantan al hombre y a su entorno, evocan sus realidades y sus misterios. Uno de estos artesanos copleros es Ángel ‘Chiky’ Reynoso, maestro antártico, músico, cantautor y poeta. Su programa ‘Coplas del fin del Mundo’ que se emite por Radio Universidad, cumplirá cuatro años en septiembre próximo. Junto a su hermano Daniel conformaron ‘Dos Reynoso’, un conjunto folklórico tradicional que mantiene viva la tradición de Santiago del Estero y su gran influencia en el cancionero argentino.

(Por Ramón Taborda Strusiat).- Una vez criticaron al folklore argentino porque cantaba al paisaje, pero contradictoriamente alababan a Joan Manuel Serrat por su inmortal ‘Mediterráneo’.

El paisaje y el hombre no pueden escindirse; desde la noche de los tiempos, o por lo menos desde nuestro paso al sedentarismo, el hombre honró a su paisaje, no solo al terruño, sino también a todos los seres que lo poblaron. Una muestra de ello son las pinturas rupestres en distintas cuevas alrededor del globo.

Así, toros y bisontes, persecución de animales y muchas manos humanas, fueron los motivos de las expectativas humanas desde la remota antigüedad.

Y qué decir del Norte argentino, tierra de leyendas y misticismos, pueblos ancestrales que respetaron y respetan a la naturaleza. Recuerdo que los abuelos pedían permiso al río para pescar en él, o le pedían permiso al árbol para sentarse bajo su sombra.

Justamente ‘Peteco’ Carabajal inmortalizó sus versos ‘Bajo la sombra de un árbol’ sintetizando el espíritu de Santiago del Estero. “De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo”… Aquí el tiempo ocupa el espacio, se invierte toda lógica y esa es la magia del verso que con sabiduría ancestral plasma ‘Peteco’ e invita: “al tiempo de los colores, volvé cuantas veces puedas y a tu corazón bordalo con hilos de transparencia”.

Ni qué decir de La Telesita, quien bailó hasta morir calcinada (*). Así la copla y la música se sintetizan en la danza.

El idioma ancestral fue rescatado por muchos cultores, como Don Sixto Palavecino, así conocimos la belleza del quechua que describe cosas del alma que no tienen expresión en otras lenguas.

De Santiago del Estero a Tierra del Fuego

Uno de estos genuinos cultores santiagueños apareció con todo este bagaje cultural en Río Grande. Se trata de Ángel Esteban ‘Chiky’ Reynoso, docente y coplero.

Junto a su hermano Daniel conformó ‘Los hermanos Reynoso’ conjunto con el cual grabó discos en 1997 y en 2007.

Actualmente conforman ‘Dos Reynoso’ con el acompañamiento en percusión de su sobrino Santiago.

Su programa ‘Coplas del fin del Mundo que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ) los martes de 20 a 22 horas y se repite los domingos de 13 a 15 horas, cumplirá cuatro años en septiembre y con cada edición se consolida como un foco de difusión cultural.

“Siento que tengo un mandato de la tierra misma. Que mi vida debe servir para aportar y dar a conocer todo lo relacionado a la voz del pueblo. Sus creencias, sus costumbres. Veo un gran potencial en la memoria colectiva”, resumió en relación a su interés en defender la cultura argentina y latinoamericana.

“Entiendo que hay que hacer una lectura constante para proyectar, para no perder de vista el futuro mismo”, confió.

“Hay dos intereses que mueven mi actividad: El folklore y la poesía. Un programa de folklore o un programa romántico es lo que haría sin dificultad”, compartió.

Vocación antártica

‘Chiky’ Reynoso junto a su esposa Elvira Villagrán, ejerció la docencia en la Antártida; durante un año vivió su experiencia en el ‘desierto blanco’ en el 2012.

“No pude imaginarte hasta que te conocí. La ternura está en tus hielos. La esperanza vive en ti, llevo viento en mis espaldas”, describió con vuelo poética su experiencia en la Escuela Provincial N° 38.

Agregó: “Y con pocos elementos te haces temperamental… los misterios de tus noches tus días de oscuridad”.

“Plasmé en versos lo que significa para mi la Antártida. Me enamoré de sus atardeceres sus amaneceres de su paisaje singular. Todo mueve. Único. Aunque lo mejor que me pasó tiene que ver con la posibilidad de encontrarme conmigo mismo, con mi ser, sentirme pequeño en tamaña singularidad. Soy muy agradecido de la Isla. Me abrió sus puertas. Me dio posibilidades increíbles. Trato de retribuir y agradecer diariamente, en mi trabajo, en mi entrega”, confesó finalmente

Breve biografía

Ángel Esteban Reynoso – Chiky- nació en el monte de la provincia de Santiago del Estero, el 13 de abril de 1976, aunque su familia se traslada a Monte Quemado al poco tiempo.

Desde niño demostró inclinación por las artes. Autodidacta, ejecuta variados instrumentos. Escribe y compone canciones de variados ritmos musicales.

Integró el grupo folklórico ‘Los Hermanos Reynoso’ con quien grabó discos con creaciones propias dejando plasmado así su capacidad compositora.

Es docente. Se perfeccionó en periodismo radial en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en producción radiofónica en la Universidad Católica de Santiago del Estero.

Desde su adolescencia trabajó de oficio como comunicador social haciendo locución en distintos medios consiguiendo popularidad entre sus oyentes por el compromiso y la seriedad con que llevaba adelante sus propuestas.

En su juventud también ofició de locutor y presentador de espectáculos musicales.

En el año 2000 se gradúa de profesor de E.G.B y en búsqueda de oportunidades laborales se radica en Río Grande, Tierra del Fuego, donde reside actualmente ejerciendo su profesión con la que fue parte de la Campaña Antártica 2012 llevando adelante la tarea docente en la Escuela Nº 38 de Base Esperanza junto a toda su familia (su esposa Elvira Villagrán, sus hijos Inti Ángel Francisco (actualmente de 18) y Eros Esteban Reynoso (de 9 años ahora).

En el año 2010 editó el libro ‘Vuelo Mágico’ y en el año 2015 edita el libro ‘Trasgo del Fuego, espíritu y lírica fueguina’.

Actualmente se desempeña como docente en la ciudad de Río Grande, donde también es conductor del programa ‘Coplas del fin del Mundo’ por Radio Universidad (93.5 MHZ). Participa de encuentros literarios y de distintos programas de radio exponiendo musicalmente sus poesías con el grupo folklórico ‘Dos Reynoso’ del cual es integrante o bien como solista.

Ángel Esteban Reynoso continúa escribiendo y componiendo en temáticas diversas.

(*) Telesita o La Telesita, es el nombre con que se conoció a Telésfora Castillo o Telésfora Santillán, una joven argentina de la provincia de Santiago del Estero, conocida por su gusto por la danza, que murió quemada en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de su muerte, las creencias populares regionales la convirtieron en “alma en pena” y “alma milagrosa”, preservando su memoria de manera legendaria y mediante la tradición oral. Al invocarse a la Telesita, se exalta su pasión por el baile y las características trágicas de su muerte. La leyenda de la Telesita pertenece al folklore santiagueño y ha inspirado gran cantidad de canciones, poesías y relatos, entre ellas una de las melodías más antiguas que se conocen del estilo folklórico conocido como chacarera, recopilada a comienzos del siglo XX por Andrés Chazarreta.

La leyenda de la Telesita, dio origen a un rito particular, una especie de rogativa conocida como telesiada, bajo la forma de rezabaile, mediante el cual, cuando una persona pierde un objeto, la comunidad o sus conocidos organizan una jornada de baile con consumo de alcohol, que se inicia siempre con un chacarera, en la que no se puede cambiar de pareja y se baila hasta caer rendido. Le dedican canciones como los manseros santiagueños, etc.