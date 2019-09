Analizarán posibilidad de producir cannabis medicinal en Río Grande

Este viernes, entre otros temas, los concejales de Río Grande tratarán el proyecto que se refiere a la elaboración de cannabis medicinal. La concejal Miriam Mora se refirió a las características del mismo y señaló que son alrededor de 500 las familias que están expectantes en la provincia de dicha posibilidad. El aceite serviría para tratar al menos diez patologías diferentes. La posibilidad de producirlo con control estatal evitaría el mercado negro y los riesgos de consumir un producto que pueda ser nocivo.

Río Grande – “En esto, como en muchas cosas, dependemos de una decisión política. Hay muchísima gente que la viene peleando y que desde hace 10, 15 o 20 años viene con esto. Nosotros nos sumamos a partir de que fue aprobada la Ley, porque sabemos que si no hay una normativa que nos diga cómo podemos comenzar a trabajar con el cannabis medicinal no podíamos avanzar”, señaló la concejal Miriam “Laly” Mora, cuando fue consultada respecto del tema que se tratará este viernes en el Concejo Deliberante de la ciudad.

En el mismo sentido, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases” por Radio Universidad 93.5, explicó que esperaban “la decisión a la Ley provincial y entonces entendimos que era el momento para poder imponer esta ordenanza desde el municipio. Se trata de una ordenanza muy amplia, que no solamente genera el cultivo de cannabis sino que está refiriéndose a un sistema, una forma rápida e inmediata, incluso más rápida que el tradicional que es el cultivo en tierra de la planta”.

Explicó Mora que “después que tengamos la planta, podemos trabajar con este aceite de esa manera, tenemos que crear un registro, generar trabajo. Se apunta a que la ordenanza pueda ser aplicable, creemos que en el mismo sentido se intentó avanzar desde la provincia pero después esos artículos fueron vetados, principalmente la ampliación de la genéticas para tratar que lo cubra la obra social”, comentó la concejal riograndense.

Señaló que “entonces, como vimos que teníamos la Carta Orgánica que nos avalaba para agregar estos artículos, como podemos llevar adelante el cultivo de cannabis, tenemos todo lo que nos pide la ley. Tenemos el Laboratorio del Fin del Mundo, las universidades, los científicos, el INTA, profesionales de la salud y demás. Tenemos lo fundamental que son los usuarios, son muchos los sectores que se han sumado, tenemos que agradecer principalmente a los usuarios de cannabis que se comprometieron”, remarcó.

La concejal también destacó “a quienes estuvieron trabajando con el proyecto de hidroponía, creemos que fueron tres años largos de ir buscando, sumando experiencia, conocimiento y logramos hacer lo fundamental que es hacer visibles a los usuarios de cannabis”, expresó “Laly” Mora.

Advirtiendo que también se trata de “deconstruir los prejuicios, todo lo que piensa la gente sobre la droga, el narcotráfico, la ilegalidad. Esos prejuicios que aparecen cuando se habla de cannabis”, mencionó. Agregando que también con la aprobación del proyecto “se van a poder elaborar productos acá, para usar el cannabis medicinal, como son los vaporizadores, la luminaria, esa es un poco la idea y sabemos que es posible hacerlo”, afirmó Miriam Mora.

La concejal riograndense mencionó que hay “otros puntos del país donde se viene trabajando con cannabis medicinal, aunque en ninguno de los casos es un proyecto como el que elaboramos de hidroponía. En Jujuy, de lo que se elabora el 70% es para exportar y para uso recreativo. Nosotros lo necesitamos para nuestra gente, para las diferentes patologías que se pueden tratar con este aceite. Hace un año y medio eran más de 200 familias las que necesitaban este aceite de cannabis, hoy son más de 500 y algunos tienen que recurrir al mercado negro para conseguirlo”, advirtió.

Mora dijo que algunos lo traerían “desde Chile, pero lo peor de todo es que no saben lo que están consumiendo, la calidad que tiene ese aceite. Hay riesgos de que, incluso, con el consumo de esos productos que no tienen control y que provienen de este mercado negro, se terminen produciendo otras enfermedades. La planta necesita un cuidado, medidas de control e higiene, hay que tener en cuenta que este no es un aceite para hacer una ensalada es un aceite que tiene que estar elaborado de acuerdo a la patología que cada uno tenga”, remarcó la edil.

Aclarando luego que “no es igual el aceite para una persona que tiene una enfermedad u otra, en la ordenanza se habla de la elaboración de aceite para 10 patologías diferentes. Necesitamos seguir avanzando, trabajamos muchísimo para esta sesión, trabajamos en las Comisiones. En las últimas reuniones hubo estudiantes de enfermería, médicos, docentes, y siempre estuvieron los usuarios”, relató.

Para concluir, la impulsora del proyecto manifestó que “se tiene que tratar con mucho respeto este tema, por todo lo que se ha trabajado. Para el viernes tenemos cuatro proyectos muy importantes, así que esperamos participación y acompañamiento. Sabemos que hay concejales que ya dijeron que no van a acompañar, pero esperamos llegar con los votos para aprobarlo”.

“Habrá una presencia muy importante de vecinos y usuarios de Ushuaia, que necesitan este aceite, y ojalá con el compromiso del gobernador electo (Gustavo Melella) se pueda llevar luego al ámbito provincial y que la Legislatura lo trate en el mismo sentido, con la posibilidad de avanzar en un proyecto más desarrollado”, concluyó Miriam Mora.