Ampliación del muelle favorecerá crecimiento turístico

Con una inversión superior a los 300 millones de pesos realizada por el gobierno nacional, el puerto de Ushuaia avanza en la ampliación de su muelle que pasará a contar con 800 metros de largo y 24 metros de ancho. El presidente de la Dirección Provincial de Puertos sostuvo que la ampliación del puerto permitirá “que los buques hagan noche, que es algo que hoy no podemos permitirnos muchas veces, y por consecuencia el crecimiento económico de la provincia”. Además el titular de la DPP explicó que la “obra no sólo comprende la ampliación del muelle, sino también la renovación de la instalación eléctrica el sistema fijo de lucha contra incendios se cambiará por bombas que usarán agua de mar, además de separarlo de la provisión de agua potable para los buques, entre otros cambios que propone esta obra”. También remarcó la importancia de los cruceros antárticos debido a que realizan todo tipo de actividades, siendo un importante disparador de la economía de la ciudad, y de toda la provincia”. Asimismo indicó que la plazoleta de contendores no puede albergar más de 800 piezas.

Río Grande.- El presidente de la Dirección Provincial de Puertos Néstor Lagraña se refirió a la reunión que se realizó el lunes en Ushuaia con el Comité de Puertas de entrada a la Antártida, donde la Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos (IAATO) y el Gobierno de Tierra del Fuego llevaron a cabo un nuevo encuentro con la presencia de los principales actores de servicios turísticos y portuarios de Ushuaia, autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la gobernadora Rosana Bertone y el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, como así también la Codirectora del Comité Puertas a la Antártida de IAATO, Ute Hohn-Bowen y el Director Ejecutivo Damon Stanwell-Smith.

Por FM Universidad 93.5 Lagraña señaló que el “motivo de la visita fue una reunión de la IAATO ( Asociación de operadores turísticos de la Antártida), donde se realizó la reunión del Comité de Puertas de entrada a la Antartida, donde se analizó con los máximos responsables todo lo que tiene que ver con el turismo antártico, además también estuvimos debatiendo sobre las distintas problemáticas que se presentan, y tratando de encontrarles una solución a cada uno de los puntos, es una continuación de la reunión de comienzo de año, en algunas cosas hemos avanzado, con lo cual en líneas generales esto es el contexto de la reunión”, expuso.

En tal sentido remarcó que del encuentro también “participaron los representantes de todas las líneas de cruceros que llevan adelante el turismo antártico, son todos los que están asociados a la IAATO, que hacen el recorrido antártico y que toman como puerto de asiento el puerto de Ushuaia durante toda la temporada”.

Fondos nacionales para la ampliación del muelle

Con una inversión superior a los 320 millones de pesos que hará el gobierno nacional para la ampliación del muelle del puerto de la capital fueguina, Lagraña refirió que “los fondos son todos nacionales, la provincia debe brindar el equipo técnico de inspección de obra, la certificación de la obra se lleva adelante vía este equipo técnico, lo cual debe ser aprobado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que son los que firman los certificados, y se efectúa el pago desde Nación, nosotros en eso no intervenimos”, dijo, al tiempo que agregó que “la empresa encargada de la obra es Performar, empresa que se dedica también a ferrocarriles, además de obras en puertos”.

Una vez realizada la ampliación del frente de atraque, Lagraña manifestó que “vamos a tener 24 metros de ancho, con 800 metros de largo, con lo cual no habrá necesidad de dragar el puerto, y los cruceros de gran porte podrán encallar sobre el frente de atraque, siendo que la ampliación está asociada no a los cruceros antárticos, sino para los grandes cruceros, donde para la próxima temporada tenemos previsto el arribo de un crucero que tiene un largo de 327 metros, que va a duplicar la cantidad de pasajes, con 4500 pasajeros, más 2000 tripulantes, siendo que con nuestra estructura actual ese buque no amarraría, por eso la idea es que para la próxima temporada estén terminado los 80 metros de frente de atraque, de forma de darle certeza a este buque que ya comenzó a vender la ruta, siendo que este es uno de los objetivos, vamos a tener más frente de atraque y vamos a ganar en profundidad, con mayor calado, que será alrededor de los 14 metros”.

Indicó que la idea es que al “tener disponibilidad del frente de atraque es salir a ofrecer que pueden hacer noches los cruceros en Ushuaia, no solo esta obra consiste en la ampliación del muelle, sino que también hay otras obras adicionales en la estructura actual, como lo es el aprovisionamiento del agua potable, vamos a duplicar nuestra capacidad con un sistema de bomba, cambiar todo el sistema eléctrico, la reparación y el reemplazo de defensas en la estructura actual, una línea fija en la lucha contra incendio, la reparación de la banda de rodamientos en la estructura actual, con lo cual cuando terminen las obras vamos a quedar con una instalación en optimas condiciones”.

Asimismo recalcó que nosotros seguimos brindando los servicios de “provisión de agua potable, de reparación de equipos, cuando supera nuestra capacidad se autoriza el ingreso de maquinas privadas, lógicamente al tener más espacios podemos brindar más y mejores servicios, de forma que el pasajero se sienta más cómodo, y que los buques puedan operar desde el muelle, de manera que puedan cumplir en tiempo y forma con la estadía del buque en puerto, y con las excursiones que tienen programada”.

Comienzo de temporada

En otro orden sostuvo que “esta semana comienza la temporada de cruceros con la llegada del buque Australis, que normalmente hace la apertura de la temporada 2017-2018, el primer crucero antártico esta arribando el 18 de octubre, y posteriormente comienzan a llegar todos los barcos que van a hacer la temporada, mientras que a partir de noviembre comienzan a llegar los cruceros grandes”.

Por otro lado sostuvo que los “cruceros antárticos realizan todo tipo de actividades, no solo el agua y el combustible, sino que también produce el recambio de pasajeros, lo cual también ayuda mucho la capacidad aérea que tenemos, además del aprovisionamiento de los víveres y de todos los insumos que los brindan empresas tercerizadas”.

Entendió que la actividad de los cruceros antárticos es muy “importante como disparador de la economía de la ciudad, que produce mano de obra, y el movimiento interno en toda la provincia, no solamente en Ushuaia”.

Plazoleta de contenedores

Respecto de la plazoleta de contenedores, el Presidente de la DPP dijo que “estamos trabajando, cuando por ejemplo no hay barcos, nuestra plazoleta esta vacía, pero mientras se opere con la carga desde el puerto, siempre vamos a tener los contenedores acá, porque ellos hacen a la logística en sí, al proceso de carga y descarga, pero estamos trabajando en poder contar con un puerto más eficiente, más competitivo, bajar costos, y bajando tiempos también se bajan los costos, entonces estamos armonizando un montón de aspectos, teniendo en cuenta que al tema de la carga nosotros también le tenemos que dar respuesta, dado que es muy importante desde el punto de vista económico, pero estamos trabajando y buscando las mejores condiciones para que el puerto sea más competitivo”.

Subrayó que la actual playa de contenedores “tiene alrededor de 800 piezas, y no podemos meter más de esa cantidad, dado que en el interior de la plazoleta se debe dejar un pulmón para el movimiento de la máquina, y circulación de los camiones”, dijo, al tiempo que señaló que en el “transcurso de este año, antes teníamos cuatro buques porta contenedores, que traían entre 400 y 500 contenedores cada buque, ahora tenemos dos buques, que duplican esas cantidades, y traen alrededor de 900 contenedores aproximadamente, estamos hablando de los buques Perito Moreno, y el Argentino II, son buques de bandera nacional, y están afectados al cabotaje nacional, siendo la ruta Buenos Aires–Ushuaia, Ushuaia-Buenos Aires”.

Comercialización de contendedores

“Un contenedor tiene su documentación como si fuera un auto, tiene la documentación que certifica ese contenedor, el contenedor tiene que respetar las debidas certificaciones para el tráfico marítimo, acá tenemos que tener presente que estamos afectados por la Ley y disposiciones aduaneras, los contenedores vacíos deben de quedar un tiempo, y después recién pueden salir, por eso es que los barcos llevan muchos contenedores vacíos, teniendo en cuenta que al barco le interesa llevar contenedor con carga, pero teniendo en cuenta que por cuestiones reglamentarias esos contenedores llegado un cierto tiempo tiene que salir”, dijo el Presidente de la DPP en relación a lo dificultoso que es la venta de un contenedor.

Finalmente Lagraña afirmó que el “puerto no tiene ningún contenedor, cada contenedor tiene su dueño y responsable, sea desde el punto de vista impositivo y documental, si hay algún contenedor que queda fuera de circulación por cierto motivo, o no pasan la certificación que tienen que tener, tienen un titular, y hay que hacer los trámites para darlo de baja, pero después recién se lo puede comercializar”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23 y Radio Universidad.