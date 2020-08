Ampliación de la corte fueguina tuvo dictamen favorable

“Es un proyecto de ley histórico”, sostuvo el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, tras dar dictaminen sobre los asuntos referidos a la Justicia fueguina y su composición. Durante la jornada de ayer los Legisladores recibieron a representantes de la Asociación de Magistrados y de los colegios de abogados de Río Grande y Ushuaia. “Es la primera vez que se hace uso de la herramienta legislativa de ampliar los miembros del STJ”, evaluó Villegas, quien presidió este mediodía el encuentro de la Comisión Nº 6 de Justicia y Seguridad.

Ushuaia.- La comisión Nº 6 de Justicia y Seguridad fue presidida por el legislador Pablo Villegas, participando del encuentro los parlamentarios Ricardo Furlan y Myriam Martínez (FDT-PJ); Jorge Colazo (PV); Federico Greve, Emanuel Trentino y Daniel Rivarola (FORJA); Federico Sciurano y Liliana Martínez Allende (UCR).

Villegas inició el encuentro, que se desarrolló en el recinto de sesiones, con una reseña sobre lo que ha actuado ese espacio de análisis respecto de los asuntos 270/20 y 082/20 que busca modificar la Ley orgánica del Poder Judicial y el articulo 32 de esa misma normativa, respectivamente.

A continuación dio la palabra a los integrantes de la Asociación de Magistrados y luego a los integrantes del Colegio de Abogados de Ushuaia, encabezados por la titular de ese cuerpo, Dra. Susana Sosa y de Río Grande, Dr. José Rodas.

El Presidente de la Comisión dijo que “fue una jornada positiva ya que todos los invitados han dado sus fundamentos y ha habido un intercambio de opiniones con los Legisladores presentes”, detalló.

Respecto del trabajo del espacio, el referente del MPF aseguró que “en la Comisión Nº 6 se permitió la participación de todos aquellos sectores y actores que puedan llegar a enriquecer los proyectos que se tratan”, señaló al término de la reunión que se concretó en el recinto de sesiones.

Respecto del debate sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Villegas afirmó que “se determinó que participen autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia; del Superior Tribunal, representantes de los trabajadores de la Justicia y los invitados de hoy”.

Asimismo consideró que se alcanzó dictamen “de un proyecto de ley histórico, es la primera vez que se hace uso de la herramienta legislativa de ampliar los miembros del STJ, en el marco constitucional vigente”, expresó.

Finalmente y de manera nominal se procedió a la votación del dictamen que resultó aprobado por mayoría, donde participaron Legisladores en forma presencia y remota. Los legisladores integrantes de la Comisión, suscribieron el dictamen y con posterioridad, según lo dispuesto por la Presidencia de la Comisión, lo harán los Parlamentarios que participaron de manera remota.

Responsabilidad limitada

Ante los que se oponen a la ampliación de la Corte, aclaró que “el Poder Legislativo tiene un marco de actuación limitado sobre el funcionamiento y organización del Poder Judicial. La Constitución le reconoce al Poder Judicial de manera excluyente tener la iniciativa legislativa y presentar los proyectos de ley, para que ellos determinen su forma de organización. Uno como legislador no puede meterse en el orden de prioridades de la gestión de otro poder del estado, como el judicial. Puede haber falencias de infraestructura, de cantidad de empleados, pero eso no es un resorte del Poder Legislativo. Esa discusión se tiene que dar en el ámbito del Poder Judicial y como legisladores debemos ser respetuosos de la autarquía que tiene”, señaló, ante el cuestionamiento de los gremios y de abogados del foro sobre el orden de prioridades de la justicia y la falta de reclamo de los legisladores sobre lo que realmente se necesita.

“Se le quiere tirar el fardo de la responsabilidad al Poder Legislativo, cuando no tiene responsabilidad institucional para definir cuestiones como estas. Nos criticaban a la Legislatura porque todavía no se puso en funcionamiento el juzgado de Tolhuin, pero la Legislatura ya hizo lo que tenía que hacer en 2015, cuando sancionó la ley para establecer un juzgado de competencia ampliada. Si después eso no se lleva a cabo, ya no es responsabilidad del Poder Legislativo”, expresó.

“Se trata de meter responsabilidades a quienes no las tenemos. Yo me hago cargo como legislador de las decisiones políticas que tomo, pero no me pueden tirar el fardo de responsabilidad de otro poder del Estado”, planteó.

“Vengo teniendo una modalidad de trabajo que voy desplegando, cito a aquellos que tienen miradas y voces críticas, lo hago de manera muy respetuosa y lo voy a seguir haciendo mientras sea presidente de la comisión. A mí me pagan un sueldo para trabajar sobre los proyectos de ley que están en el ámbito de mi comisión y lo voy a seguir haciendo, aun teniendo miradas críticas de uno u otro”, se defendió.

“La oportunidad se da ahora”

Otro de los cuestionamientos a la ampliación de la Corte pasa por el momento elegido, en medio de la crisis sanitaria y económica por la pandemia. “El Poder Judicial tiene más de 25 años de vida institucional en la provincia y es la primera vez que los miembros del Superior Tribunal de Justicia solicitan al Poder Legislativo la ampliación de tres a cinco miembros. La cuestión temporal no fue caprichosa ni antojadiza, ni de un legislador en particular. La oportunidad se da ahora, porque ahora se presentó este pedido de reforma. El Poder Judicial en estos 25 años ha tenido innumerables reformas en su organización, se han creado juzgados de ejecución, juzgados correccionales, se aumentó el número de fiscales, de defensores, se crearon nuevos juzgados laborales en los dos distritos, un tribunal de juicio en Río Grande, una cámara penal en Ushuaia, juzgados de familia. Han ido adaptando su estructura funcional en estos 25 años, y todas las estructuras sufrieron una ampliación”, afirmó.

“Hoy las máximas autoridades del Poder Judicial, que pueden organizarse en absoluta libertad, son los que nos solicitan a nosotros esta ampliación, para tener una mejor calidad del servicio de justicia. Se está dando el debate en este marco extraordinario que estamos viviendo, y no es algo antojadizo, sino que tuvo su origen en el Poder Judicial y responde a que hoy entendemos que es necesaria la ampliación”, manifestó, tomando clara postura.

“Seguramente va a haber gente a favor y en contra, todas las opiniones son respetables, y yo me hago cargo de lo que digo y lo que voto. Creo que es necesario este debate y seguramente luego tendremos dictamen. Veremos cómo evoluciona esto luego de la opinión de los actores que hemos citado, y ver si existe la posibilidad de sacar dictamen o no”, concluyó Villegas.