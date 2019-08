Alimentos sin IVA: Reclaman no remarcar precios en las góndolas

En la provincia no se paga IVA y no habrá un alivio a la remarcación de precios, que ya comenzó esta semana. El subsecretario Eduardo Isern informó sobre el reclamo que se está realizando al gobierno nacional para que Tierra del Fuego vea reflejado en las góndolas este beneficio al que accederá el resto del país. Hasta ahora la remarcación ronda entre el 25 y 30%, con una gran incertidumbre frente al impacto que pueda tener la suba de combustibles.

Río Grande.- El subsecretario de Comercio Eduardo Isern informó por FM La Isla sobre las gestiones iniciadas luego del anuncio de la exención de IVA a los alimentos, a fin de que la provincia de Tierra del Fuego pueda contar con un beneficio similar.

En Tierra del Fuego la medida no tendrá ningún efecto que permita paliar la suba de precios como consecuencia de la corrida cambiaria, confirmó el funcionario: “Nosotros estamos analizando que no vamos a tener un impacto lamentablemente y acá no va a bajar nada. Me comuniqué con la gente de Defensa del Consumidor de nación, que también participó de estas medidas, para ver si existía la posibilidad de tener otro tipo de definición que pueda producir un impacto similar al que va a tener el resto del país. Por el momento no han analizado nada al respecto y vamos a seguir insistiendo”, dijo.

“Si bien nosotros estamos exentos del pago de IVA por la 19640, necesitamos una medida de ese tipo para que se vea reflejado en los precios de góndola”, manifestó, dado que el aumento de precios se estima ya entre un 25 y un 30%. “Hemos notado que a partir del martes han empezado con las remarcaciones de precios y se está trasladando a los alimentos la devaluación que se ha producido por la suba del dólar”, sostuvo.

“Hemos estado trabajando en dos aspectos, primero tratando de tener información de cuánto es la modificación de precios que se está haciendo, y luego viendo lo que suele suceder con este tipo de corridas, que son los faltantes, para que no haya desabastecimiento. Por lo menos intentamos estar al tanto de si hay algún faltante. En cuanto a las remarcaciones, es sabido que no se puede fijar un precio de los productos a nivel general, y está prohibido por ley, pero me interesaba saber el promedio del aumento, que es bastante variado”, indicó.

“En algunos productos estacionales, fundamentalmente frutas y verduras, no se ha notado todavía el impacto, al no haberse trasladado todavía el aumento de combustibles”, observó, en medio de la pulseada entre las operadoras de Vaca Muerta y el gobierno nacional, que resisten la imposición de un congelamiento.

“Si bien estamos exentos del IVA, queremos que se traslade el beneficio al mercado local. Estamos a favor de todas las medidas que reactiven el mercado interno, pero cuando se notan, porque la diferencia nunca se instala entre el norte y la isla, por eso tratamos de que al menos podamos tener algún beneficio”, concluyó.