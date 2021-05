Alika Kinan lleva a sus explotadores a un segundo juicio oral donde se revisará el “quantum de la pena”.

El 30 de noviembre del 2016, un Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a 7 años de prisión a Pedro Montoya y a 3 años a Ivana García y Lucy Alberca Campos. Los tres, considerados culpables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual de siete víctimas rescatadas de un cabaret en octubre de 2012. Una de las víctimas es Alika Kinan, la única que enfrentó a sus captores en un proceso oral, y ahora, lo hará por segunda vez, ocasión en que el mismo Tribunal, aunque con otra conformación de integrantes, deberá revisar el “quantum de la pena” aplicada a los condenados.

Río Grande.- El proceso oral sin público ni prensa -debido a las condiciones epidemiológicas reinantes- comenzará el próximo 17 de mayo en la ciudad de Ushuaia y se prolongará por 4 días.

Por segunda vez, Alika Kinan, sobreviviente del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la única víctima que ha enfrentado a sus proxenetas, lo hará de nuevo, pero esta vez, esperando revertir dos situaciones. Por un lado lo vinculado a la cuantía de la pena aplicada a las tres personas condenadas en el año 2016, y por otro, resolver la demanda civil, conocida como reparación económica. Por aquel entonces, el Tribunal había ordenado a la Municipalidad de Ushuaia pagarle 780 mil pesos.

Estas dos cuestiones, son las que se buscan revertir en este proceso oral que comenzará el 17 de mayo próximo.

Las partes apelaron, y el 18 de abril de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Pedro Montoya, pero consideró que tanto la reparación económica como la pena para las dos mujeres, era baja y ordenó realizar este nuevo juicio.

Alika Kinan es la primera víctima de trata del país que se convirtió en querellante en su causa, en la que se no sólo buscó enjuiciar a sus proxenetas, sino que además reclamó una reparación moral y económica al Estado. Tiene 44 años, está casada, es madre de seis hijos y milita contra la explotación y la trata de personas. Tenía 19 cuando la captaron en Córdoba para llevarla al Sheik, un cabaret de Ushuaia, y 36 cuando el local fue allanado y ella liberada.

En declaraciones al programa Parte del Aire, Alika se refirió a esta nueva etapa: “hay diferentes interpretaciones, las leyes, la justicia en realidad tiene esta posibilidad de hacer apelaciones y continuar con un debate jurídico respecto al primer juicio que después, paso a Comodoro Py, después de las apelaciones de las y los imputados, yo también apelé porque no acordaba con las condenas contra Montoya, tampoco contra Lucy Campos Alberca y hay que hacer una revisión de los montos que quedaron completamente desactualizados”.

Acerca de la reparación económica, Alika refiere: “es un debate legal, considerarlo indemnización o no, es decir que vuelve o se restaura al estado original, yo o mis compañeras o las mujeres que fueron explotadas sexualmente, nunca vamos a volver al estado original, no somos un objeto que puede llegar a aquel primer momento, tenemos que volver el tiempo y es absolutamente imposible”.

En el mismo sentido, se preguntó: “¿Cuál es el precio de la vida?, ¿Cuál es el precio de la explotación de una mujer?, algo que no se va a recuperar nunca. Hasta el día de hoy estoy con terapia, mis hijas se han incorporado al proceso terapéutico, no estamos hablando que es sólo una persona que es la damnifica por el delito de trata, sino también quienes me rodean, que jamás se pensó”, describe.

“No es una indemnización. En términos jurídicos ellos si lo ven como un resarcimiento económico por el daño sufrido, el daño moral, el daño psicológico, pero nada de eso va a volver al estado original”, asegura.

“El origen de la explotación, es la mismísima pobreza”

Durante la misma entrevista, Alika aseguró que no se siente una referente, sino: “me gusta pensarme como una de las tantas mujeres que ha sufrido la trata con fines de explotación sexual y que pudo entender el proceso y que sucedió y entender el origen de la explotación, que es la mismísima pobreza, lo que origina el estado de vulnerabilidad y a partir de ahí, reconocerme a mí misma como víctima, ver otras víctimas del delito y poder ayudarlas en hacer un recorrido que es realmente legítimo, no sólo para mí, sino para todas”, expresó.

“Hoy Argentina tiene penas muy leves en los delitos”

Acerca de las penas de prisión aplicadas a sus captores, y en líneas generales, Alika explicó: “Hoy Argentina tiene penas muy leves en los delitos, puntualmente el delito de trata que es un delito de lesa humanidad, no es coherente la magnitud del delito y el daño que hace un nuestra sociedad y en la persona, en cualquiera de sus definiciones el delito de trata en sí mismo, pero puntualmente el delito de trata con fines de explotación sexual, aún hoy no tiene penas lo suficientemente fuertes para desalentar el delito”, indica.

“Cuando hablamos de desalentar, significa que no se vuelva a cometer, pero lo hemos visto en el caso de Lucy Campos Alberca que es reincidente, sumando en la segunda causa de trata, se suma el narcotráfico, esto fue en el propio Sheik, porque el Doctor Calvete dijo: “con Alika no sé lo que van a hacer, pero por una cuestión de humanidad, le vamos a permitir que viva en el Sheik”.

Situación que “para mí es curioso, llamativo, con todos los embates que tuvo el juez de Instrucción Federico Calvete, para que sepamos bien quién es. Todos los obstáculos que interpuso para que yo no pudiera llegar adonde llegue hoy, alguien que debe supuestamente de estar involucrado en cuanto a conocimiento, sino también en derechos de los imputados y la víctima”, reclamó acerca del accionar del juez Calvete de la ciudad de Ushuaia.

Para Kinan los tres condenados forman una “red criminal”

Kinan retoma la explicación acerca del proceso que comenzará el 17 de mayo próximo, dijo: “lo que se analiza es el quantum punitivo que conlleva a casación a Comodoro Py y llama al Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, a revisar las condenas de Ivana García y de Lucy Campos Alberca, sobre como ella reincide sobre el mismo delito más allá de que jamás reconoció el daño que provocó, no sólo en mí, sino en tantísimas mujeres. Ellas tienen una condena como participes secundarias del delito de trata, y lo que estamos pidiendo es que se las tenga como coparticipes, porque cuando analizamos el delito de trata en sí mismo, una sola persona no puede cubrir todo. Es uno de los delitos más complejos, entonces necesita de varias partes, quien reclute, quien capte, quien regentee, quien compre pasajes, entonces todos y todas conforman una red criminal”, relató.

“Hasta ahora se lo reconoce a Pedro Montoya como autor del delito, él tiene una pena de 7 años, esta condena también puede sumarse una vez que se reconozca la organización criminal, porque deben ser tres o más personas para una organización criminal, entonces esto también podría sumarse”, resaltó, acerca de lo que espera que suceda durante el proceso oral venidero.

La vida de Alika, hoy

En otro orden de cosas, Alika fue preguntada acerca de cuál es la realidad que vive al día de hoy: “estoy haciendo una carrera a toda velocidad para ganarle un poquito al tiempo, estoy tratando de recuperar vida, todo lo que me privaron durante mi vida. Dedico muchas horas a mi trabajo, que gracias a Dios lo puedo desarrollar en mi hogar, al estudio, al estudio con mis hijas, mis hijos, y tratando de brindarle su bienestar emocional, psicológico, son muchas cosas. Además mi gran compañero, que es maravilloso”.

Tierra del Fuego, trata y política

Sobre su mirada de Tierra del Fuego, y que piensa y siente cuando debe volver a este lugar de la Argentina, Alika dice: “He perdido muchas compañeras, y Tierra del Fuego es testigo de la perdida de tantas mujeres a las que se les ha arrebatado la vida”.

“Hace mucho que no vuelvo, desarrollo actividades en la Universidad de Tierra del Fuego, para el rector en materia de trata, y tengo esa posibilidad, de poder volver pero, si bien amo a Tierra del Fuego, y gran parte de mi vida se desarrolló en Tierra del Fuego, también hay mucho sufrimiento y dolor, porque para que yo pueda volver, que alguna vez lo hable con algún político y política, les dije si quieren que yo vuelva, deben reconocer el delito de trata de personas en Tierra del Fuego y en la Patagonia y hay muchos conflictos políticos, personales, individuales y colectivos, porque todos se suman pero a la hora de hacer un reconocimiento sobre lo que sucedió, son muy pocos los que estarían dispuestos a hacerlo”.

“No estoy dispuesta a ceder así como así, yo hago política todos los días, pero le tengo terror a los partidos políticos, porque dentro del partidismo se dan estas cuestiones tan complejas y tan hipócritas y tendenciosas entonces hoy no creo que haya ningún partido político que esté dispuesto a hacer un reconocimiento de las víctimas, así como se hizo en su momento, estamos muy lejos de que se pueda hacer”, aseguró Alika Kinan, para concluir.

Cómo será el nuevo juicio

El nuevo juicio será Oral pero no Público –de manera presencial para los Jueces, las partes y testigos “mediando las condiciones sanitarias de distanciamiento social y resguardo dada la situación de pandemia vigente”-, en Ushuaia, comenzará el 17 de mayo y finalizará el 21. El nuevo tribunal estará compuesto por los jueces Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero.

Lo que ya se acordó en una audiencia previa es que las víctimas no van a volver a declarar porque ya lo hicieron. Se escucharán las grabaciones del debate de 2016. Las pruebas que se tendrán en cuenta son informes del Escuadrón 44 de la Gendarmería Nacional, que tuvo a cargo los allanamientos del local de la calle Roca 306 y la vivienda del matrimonio Montoya, como las tareas de inteligencia previas.

También se volverá a analizar la información de la Municipalidad de Ushuaia sobre las libretas sanitarias que les daban a las mujeres para trabajar y que incluían análisis para descartar HIV y enfermedades venéreas, además de exigir un exudado vaginal con el argumento de que en los cabarets es expendían bebidas.

Además, están los informes de los profesionales del Ministerio de Desarrollo Social que asistieron a las mujeres, como de psicólogas de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y actuaciones de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Para la demanda civil, se tendrán en cuenta las numerosas historias clínicas de Alika del Hospital Regional de Ushuaia, el Hospital Naval de Ushuaia, y la Clínica San Jorge, también de Ushuaia, su prontuario de la Policía de Tierra del Fuego –otro requisito para trabajar en el cabaret- oficios de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que muestran sus viajes constantes, como los movimientos migratorios que constan en la Dirección Nacional de Migraciones. También las pericias psiquiátricas y psicológicas, además de ordenanzas municipales sancionadas por el Concejo Deliberante de Ushuaia sobre las habilitaciones de los locales “de alterne”.

La fiscal del nuevo juicio será María Hermida, quien actuará según lo pedido en Casación; que se aumente la pena de Sánchez y Campos y el monto de la indemnización.

Fuente: Diario Provincia 23.