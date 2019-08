Algunos proveedores informáticos ya solo venden en dólares

Así lo marcó Alejandro Vivas, propietario del comercio, marcó que algunos proveedores ya venden solo en dólares, mientras que otros dejaron los pedidos stand by para ver qué sucede con la divisa norteamericana de cara a los próximos días. Remarcó que el rubro del sector informático es “muy afectado por la devaluación porque la mayor parte de los productos son tasados en dólares, nuestros valores están 100% dolarizados”. Indicó que la facturación “bajo un 40% con respecto a igual mes que el año pasado”. Además indicó que “los productos informáticos con mayor demanda hoy las computadoras portátiles y las impresoras de tinta continua a raíz del bajo costo de recomposición de cartuchos”.

Río Grande.- Desde TDF Informática, su titular Alejandro Viva, brindó un panorama del sector señalando que “si tenemos en consideración que desde el año pasado a esta parte del año ha habido un gran incremento en función de la inflación, también hemos visto que se ha retraído la compra de la gente porque tiene menos dinero en el bolsillo, esto ha impactado de manera muy negativa en los productos de informática que han sido relegados dentro de las compras primarias de parte de las familias para poder hacer frente a las compras de todos los días”.

Con respecto a la disminución de la facturación entre el mes de julio del año pasado a la actualidad, dijo que “hay una gran diferencia, estamos hablando de una disminución en la facturación en pesos de alrededor del 40% tomando mes a mes, y en julio nosotros preveíamos una mejora por las condiciones que se habían instaurado como por ejemplo el Ahora 12 y el Ahora 18, que mejoraba un poco la capacidad de compra de la gente, en el mostrador no se vio reflejado de la misma manera, y tuvimos un 40% menos de facturación durante el mes de julio en relación al año pasado”.

Resaltó que a partir de la devaluación de principio de esta semana, y el reacomodamientos de los precios, tanto en “nuestro local, como en los locales colegas, y de amigos, la gente trata de comprar lo que puede en estos momentos, aprovechando que algunos comercios no han subido los precios en función del valor del dólar, estamos tratando de mantenernos lo más que podamos, pero el gran problema es que luego hay que reponer los productos, y lamentablemente lo tenemos que subir en función del reacomodamiento del dólar, siendo que nuestros precios están 100% dolarizados, y lamentablemente sabemos que si lo subimos, no vendemos, pero estamos en la encrucijada de que si no lo subimos, no lo podemos reponer”.

Si bien resaltó que “en un principio queremos mantenernos con los precios del día viernes, pero es lamentable que lo hemos tenido que subir un 10% el día lunes, y en algún momento lo vamos a tener que acompañar con el valor del dólar, dado que nuestros precios están 100% dolarizados, nuestro sistema atiende a esta diferencia de dólar, y lo tenemos que cambiar manualmente para no subirlos, pero en algún momento vamos a tener que comenzar a acompañar el valor del dólar con nuestros precios”.

Los proveedores, solo en dólares

Vivas puntualizó que “nuestros proveedores han dejado de vender en pesos, y solo reciben dólares, mientras que otros dejaron en stand by los pedidos esperando a ver qué sucede la próxima semana en términos de cotización”.

Asimismo indicó que “a nosotros nos acompaña mucho los colaboradores, la gente que trabaja con nosotros, pero se hace muy difícil, sobre todo en un mercado como el nuestro que tiene muy poco margen, casi siempre la ganancia se la lleva el que financia, que son los bancos, y las tarjetas de créditos, por lo cual uno tiene que mover la mercadería que tiene porque al ser tecnología se vuelve obsoleta rápidamente, entonces estamos en un dilema constante, seguimos manteniendo los puestos de trabajo, seguimos apostando a la provincia, nos gusta el rubro, y por ahora estamos dando la pelea, pero no sé hasta cuándo”.

Baja en las ventas

En otro orden marcó que “la venta de teléfonos celulares ha bajado desde el fin del año pasado a la fecha, ha aumentado la venta de computadoras portátiles como notebook, y netbook, y aumentado mucho la venta de impresoras con tinta continua para el hogar que baja mucho el precio de recomposición de cartucho con un precio por copia sensiblemente inferior a cualquier otro sistema”.

También indicó que “tenemos para la venta cámaras de seguridad, y a veces cuando aparecen noticias como la de los fines de semana con robos, y más robos, la gente viene a consultar, y compra un sistema de cámaras de seguridad, siendo que nosotros tenemos uno que tiene cuatro cámaras y se auto instalan, muchos de ellos se lo llevan con un valor de once mil pesos”.

Al respecto sostuvo que “hemos vendido más de dos mil cámaras, hay cámaras por todos lados”, dijo, al tiempo que agregó que “la gente hace bastante que se empezó a abocarse a este tema, nosotros desde hace muchos años nos estamos dedicando a este rubro, dado que la gente se da cuenta que tiene un control sobre la casa si pone una cámara, dejando al os chicos al cuidado de alguien, o cuando se van por un fin de semana, o actos vandálicos sobre los vehículos, por lo cual la gente está muy tecnificada en términos de seguridad, siendo que es un rubro que nos deja muy buena facturación”.