Algunos aportes desde el psicoanálisis para pasar la cuarentena

El licenciado en psicología Leandro Hocquart se refirió a los efectos de la pandemia COVID 19 sobre la población, en materia de salud mental. Mencionó también algunas posibilidades para hacerle frente al encierro por la cuarentena. Aseguró que “esto no se queda acá, no tiene que ver nada más que con estos días de cuarentena, sino que además va a seguir teniendo efectos en los cuerpos de las personas”. Dijo que las consecuencias se darán “En todos nosotros, en los efectos emocionales, y porque no también en la configuración de las relaciones familiares”.

El licenciado en psicología Leandro Hocquart, en una entrevista para Radio Universidad, fue consultado sobre la situación planteada desde la aparición de la pandemia COVID 19 y su efecto sobre la salud mental de la población. En principio manifestó el especialista: “Creo que el Estado está respondiendo desde la urgencia, está respondiendo sobre una cuestión bastante jerarquizada que es en principio responder a la curva de avance de la enfermedad. En mi opinión también, al blanquear la cantidad de casos asintomáticos que hay todavía, esa ventana de 14 días nos sumerge a todos en un estado de bastante incertidumbre”.

Manifestó más adelante Hocquart: “Lo que sucede después es que, una vez aplanado eso y si se consigue la meseta que están buscando los especialistas, me parece que van a empezar a aparecer otros efectos, sobre todo los relacionados a los estados anímicos”. “Yo creo que es también esperable que, una vez que se reduzca este avance de la enfermedad, a posteriori sigan apareciendo estos efectos residuales producto de esto que hay que tramitar”, advirtió el profesional.

Lo dijo señalando que “esto no se queda acá, no tiene que ver nada más que con estos días de cuarentena, sino que además va a seguir teniendo efectos en los cuerpos de las personas. En todos nosotros, en los efectos emocionales, y porque no también en la configuración de las relaciones familiares”, remarcó.

Psicoanálisis en tiempos de pandemia

El licenciado Hocquart mencionó además, sobre los efectos en la población y la forma de tratarlo, que “Está instalado el tema, pero por una posición ética y por coherencia con lo que propone el Gobierno he decidido modificar la manera de atención de mis pacientes. Entonces para aquellos que puedan resistir este tipo de cambios la propuesta es adaptarse a estos modos, y he posibilitado y abierto la atención de psicoterapia vía Skype o videollamada de WhastApp”, indicó.

Señalando que “Esto también de alguna manera es un desafío, porque para algunos pacientes es necesario el cuerpo y el gesto del analista, la intervención in situ, y para otros esto no tiene tanto efecto y necesitan otro tipo de contención. Sobre todo aquellos pacientes que están en crisis”.

Sobre las recomendaciones para esta situación, manifestó: “Yo en principio diría que no pierdan el humor, que respeten los espacios privados. Es decir habrá momentos en los que la fatiga de tener que rozarse con el otro tenga esos efectos negativos. Entonces hay que permitirse ciertos hartazgos en esto, porque acá la ansiedad tiene un papel fundamental. Cómo afrontar ese tipo de ansiedades es de acuerdo a para cada quien, pero se puede pensar en estrategias para eso”.

En el mismo sentido remarcó: “Entonces digo, no perder el humor, echar mano a todos los recursos inventivos que haya, la imaginación es muy importante acá. A mí me parece que se trata de siempre proponerse hacer cosas innovadoras, algo de lo que antes no hayamos tenido noticia es siempre una buena manera. Con eso me refiero a que si suponemos que no somos habilidosos para tocar un instrumento musical, es un buen momento para hacerlo. Si suponemos que no somos habilidosos para pintar, para hacer un cuadro porque no tenemos ese talento, es un buen momento para hacerlo”. “Tienen que ser actividades innovadoras, de las que conozcamos muy poco y que nos permitan cierto desafío intelectual”, concluyó el licenciado Leandro Hocquart.