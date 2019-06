Alberto Fernández elogió el modelo de gestión del BTF

El candidato a presidente de la Nación Alberto Fernández destacó el modelo de gestión implementado en el Banco de Tierra del Fuego durante el gobierno de Rosana Bertone, que permite a la entidad bancaria “ser rentable” y a la vez “brindar beneficios a los fueguinos”.

Río Grande.- En una entrevista con los periodistas Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum, el candidato presidencial del Frente de Todos contó que “el otro día me metí en Mercado Libre y vi que podía comprar en 6 y 12 cuotas sin intereses con tarjetas del Banco de Tierra del Fuego. Entonces lo llamo a Miguel Pesce (presidente del BTF) y le dije ‘yo quiero una de esas tarjetas. Está bárbara”.

“Entonces Miguel me dice: lo que pasa es que nosotros tenemos claramente un plan de promover soluciones a los fueguinos” continuó Fernández, “¿Pero el Banco no pierde plata? No. En todo caso gana un poco menos. ¿Y si esto lo pueden hacer el Banco de Tierra del Fuego o el de San Juan, por qué no lo pueden hacer todos los demás? Por avaricia empresaria” sentenció el candidato presidencial.