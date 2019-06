“Ahora debemos poner el Municipio al servicio de la gente, y no hacia el dirigente político”

El flamante intendente de Tolhuin consideró como primordial poner a “disposición de los vecinos el presupuesto de la ciudad de manera de poder generar obras para el desarrollo de la ciudad”. Asimismo expuso “tener dudas respecto de la situación financiera del Municipio, a pesar de que el gobierno provincial le ha enviado incisamente dinero, sobre todo para el pago de los haberes públicos”. También entendió que “a pesar de tener mayoría en el Concejo Deliberante, debemos abrir la institución a los vecinos, y tener dialogo con los ediles de la oposición”.

Río Grande.- El flamante Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, realizó un análisis de lo que fue la elección de este domingo, cuando se impuso ampliamente al actual mandatario municipal Claudio Queno, y de esta manera el Corazón de la Isla tendrá nuevo intendente después de doce años.

Por Radio Fueguina agradeció a “Quique Sandri, candidato a intendente por Forja, y a Federico Runin, quienes una vez que conocieron los resultados se acercaron a saludar, son gestos que hacen grande a la política, y comienzan a dar signos de que esto es una contienda política, y la debemos mirar de esa manera”.

Por tal motivo manifestó que “ahora debemos poner el Municipio al servicio de la gente, y no hacia el dirigente político, hay que partir de esa premisa para que después todo se termine volcando para el desarrollo de Tolhuin, como lo son los servicios, el trabajo, el presupuesto, o sea que todo lo que nosotros de una u otra manera planteamos en campaña, lo tenemos que hacer primero entendiendo que el Municipio está al servicio de la comunidad”.

Con respecto a cómo será la transición, explicó que “esta mañana me llamó el secretario de Gobierno para saludarme, donde le manifesté que designaran a la persona que se encargaría de la transición de un gobierno a otro, con lo cual me manifestó que después que mantuviera una reunión con el intendente, me iban a comunicar la manera en que se iba a llevar adelante la transición”.

Puntualizó que una vez que asuma la intendencia comenzaré a trabajar con la “conquista del empleado municipal, convocarlos, manifestarles que debemos estar al servicio de la comunidad, fortalecer al empleado y la estructura municipal en cuanto a equipamiento, darle jerarquía a la Dirección de Turismo, a pesar de que todavía hay mucho por analizar, y sobre todo ir viendo cómo se va a ir desarrollando la transición, ver cuáles son los números reales y finos del Municipio como para poder plasmar lo que nosotros propusimos, y en función de eso tomaremos las determinaciones para comenzar a desarrollar Tolhuin”.

Respecto a si tenía de la cuestión financiera del Municipio, Harrington entendió que “durante todo este tiempo el Estado provincial fue colaborando con el Municipio para que pudiera cumplir con sus obligaciones, sobre todo con el tema haberes, pero hay que ver cómo está el Municipio con el tema de deudas, a pesar de que el intendente ha manifestado que el Municipio no tiene juicios, entonces eso también nos da una tranquilidad, con lo cual lo vamos a ir trabajando en este proceso de transición, e iremos viendo cómo está el estado contable del Municipio, y a partir de ahí comenzar a trabajar en los diferentes proyectos que tenemos pensado”.

Concejo Deliberante con mayoría propia

Por otro lado fue consultado sobre el próximo Cuerpo Deliberativo, que lo tendrá con mayoría propia, para lo cual sostuvo que “de los cinco concejales, dos son nuevos, lo cual le va a dar otra impronta al Concejo Deliberante, y esperemos que como lo dijo el Doctor Dávila, flamante concejal, tengamos un Concejo de puertas abiertas, que escuche al vecino, con lo cual vamos a una forma de gobernar distinta a la actual, entender que debemos conversar con los otros dos concejales, que debe prevalecer el debate, trabajar en función de la comunidad, y no por una cuestión partidaria”.

El apoyo recibido

En otro orden señaló que “sin el apoyo de Juan Carlos Arccando, el propio Ricardo Furlan, como así también de otros Legisladores, no hubiéramos podido cumplir con este objetivo, y además ahora vamos a tener voces que nos representen en la Legislatura, Furlan ya lo hizo público al apoyo, por lo cual estoy muy orgulloso de la construcción política que venimos haciendo, amplia, dialogando con todos, y sobre todo con madurez”.

Con relación al apoyo que le dio Arcando, dijo que “tanto Juan como Ricardo fueron buenos consejeros, Juan hizo un gran aporte, y han hecho mucho para que Daniel Harrington sume experiencia”, destacó, y reconoció que “han sido muy generosos conmigo, me han sabido aconsejar”.