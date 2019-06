Ahora 12 con más rubros y todos los días

El vicepresidente de CAME Diego Navarro destacó la decisión del área de comercio interior, luego de varios reclamos de los comerciantes, de extender el plan Ahora 12 y ampliar los rubros además de los cupos de compra. Estará vigente de lunes a domingo y “con tasas más accesibles”, aseguró. Cifró expectativas en el nuevo gobierno provincial, luego de las elecciones del 16 de junio, para generar incentivos al privado a fin de recuperar puestos de trabajo. “Con más actores en la Legislatura y renovación en los Ejecutivos, van a venir aparejadas nuevas ideas, nuevas ganas, sangre nueva, y eso es positivo”, sostuvo.

Río Grande.- El vicepresidente de CAME Diego Navarro informó por Radio Universidad (93.5 MHZ) sobre los cambios producidos en el programa Ahora 12, que se publicarán hoy en el Boletín Oficial, tras la decisión tomada desde la secretaría de comercio interior.

Indicó que “CAME informa todos los meses sobre la situación de las distintas actividades y el Ahora 12 se viene planteando hace tiempo, en función de la caída de ventas permanente. Lo que se logró es que se incluyan algunos rubros más, y todos los días de la semana va a haber Ahora 12, de lunes a domingo. Los intereses siguen estando, pero bajaron sustancialmente y va a haber tasas muy accesibles”, afirmó.

Ya está firmada la resolución y a partir de mañana los comercios accederán a la rebaja de la tasa todos los días, y podrán absorber y ofrecer los pagos sin interés. Se agregaron rubros de pequeños electrodomésticos y perfumería, que podrán vender con el programa los artículos de origen nacional. Los supermercados y grandes tiendas también tendrán la posibilidad de ofrecer con Ahora 12 colchones, televisores y pequeños electrodomésticos, y era un reclamo que venían realizando desde hace tiempo, dado que solamente tenían autorizados artículos de línea blanca, celulares y computadoras.

La tasa promedio ronda el 20% y los empresarios siguen negociando el 10% para 18 cuotas y cero interés para 12, pero todavía no hay una decisión tomada. Desde la secretaría de comercio apuestan a una “duplicación” de la facturación del mes pasado a nivel país, sobre todo en electrodomésticos, y se reconoció que el cambio se debió a las cuotas sin interés, que había quitado la propia gestión de Mauricio Macri.

No se prevé un impacto en la suba de precios por el pago sin interés, en función de la necesidad de vender de los comerciantes en un mercado todavía muy deprimido y con capacidad de compra muy limitada por la pérdida de poder adquisitivo.

Respecto de los rubros alcanzados por Ahora 12 y Ahora 18, se incluye línea blanca, televisores, muebles, indumentaria, calzado y marroquinería, materiales, herramientas para la construcción, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, artículos de librería, anteojos, teléfonos celulares 4G, juguetes, juegos de mesa, computadoras, notebooks y tablets, neumáticos, accesorios, repuestos para automotores y motos, artefactos eléctricos de iluminación y de tecnología led, pequeños electrodomésticos, perfumería e instrumentos musicales.

Nuevas perspectivas

Diego Navarro también se refirió al cambio de gobierno provincial luego de las elecciones del 16 de junio, y las perspectivas que abre la renovación. “El hecho de que haya más actores en la Legislatura y renovación en los Ejecutivos va a traer aparejado nuevas ideas, nuevas ganas, sangre nueva, y eso es positivo. Trae expectativas, esperanzas, que son muchas, porque la esperanza no hay que perderla nunca y tenemos que estar siempre propendiendo al trabajo”, dijo.

Apuesta a “la generación de puestos de trabajo genuinos, que se hace exclusivamente en el ámbito privado y para eso se necesita trabajar codo a codo en políticas que den rentabilidad a los sectores privados, para que paguen salarios. Evidentemente no alcanza con políticas provinciales, porque tenemos una carga importante de políticas nacionales para resolver, pero si todos le ponemos el pecho podemos salir adelante”, confió.

“Para el desarrollo de la zona norte necesitamos que se defina el puerto, y no es cuestión de estar prometiendo como lo hicieron un montón de años. Queremos hechos y vamos a acompañar a las autoridades en lo que sea necesario para lograrlo, porque con un puerto la zona norte desarrollaría muchas actividades y seríamos más competitivos”, subrayó.

También consideró importante el desarrollo del turismo, que “es la gran industria y está creciendo a pasos agigantados en el mundo. Tenemos que hacer una gran campaña en turismo, si bien Tierra del Fuego viene creciendo bien. Tenemos que hacer un proyecto de turismo para atraer turistas a la zona norte, y tenemos proyectos para desarrollar, pero se necesitan inversiones y que se animen los privados. Tenemos que desarrollar fuertemente la gastronomía y todo lo que está vinculado al turismo que, si bien necesita oferta, también necesita demanda. Seguramente es uno de los desafíos hacia adelante”, manifestó.

Agregó que “desde la CAME seguimos trabajando con el problema logístico, que es muy serio en la Argentina. Tenemos costos importantísimos, también en el sistema aduanero, costos impositivos muy elevados en materia de transporte. No tenemos un cabotaje marítimo rápido en la Patagonia, con más puertos intermedios, y esto es necesario. Se está trabajando desde todos los departamentos de CAME en este tema”, afirmó.

Paritarias

Finalmente se refirió a las paritarias que lograron cerrar esta semana con el centro de empleados de comercio, con un importante aumento para los mercantiles, que va a superar el 60%, teniendo en cuenta que se agrega la zona o “complemento regional” al 30% que se acordó a nivel nacional.

“Hemos llegado a un acuerdo y esta vez han sido largas las negociaciones, porque nadie desconoce la situación inflacionaria que tiene la Argentina y sufrimos todos, en especial los empleados. Por otro lado también es conocida la caída de ventas que tenemos en el comercio. Tenemos caída de ventas por sobre el contexto nacional. Llegar a un acuerdo fue complejo, pero dentro de un marco de entendimiento. Las dos partes entienden la situación de la otra”, valoró Navarro.

Indicó que habrá “un aliciente por sobre el convenio nacional, que había establecido montos no remunerativos por cuatro meses, en septiembre se empieza a pagar un aumento al básico y el complemento regional se empieza a pagar en octubre”.