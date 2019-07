Agustín Tita espera que esta semana comiencen a reunirse los equipos económicos

El coordinador de gabinete del municipio de Río Grande se reunió el viernes con el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz para acordar lineamientos generales de la transición. Comenzarían por “lo macro”, dijo respecto de la situación económica y financiera de la provincia, para luego analizar área por área, para lo que sumarán otros actores. Se comprometió a trasladar a la comunidad la información del estado en que reciben la provincia, como también el estado en que se entrega el municipio al intendente electo Martín Pérez. El presupuesto 2020 se debatirá en la Legislatura, al igual que la ley vinculada con el impuesto inmobiliario. Tita dijo que siempre la gestión Melella defendió la autonomía municipal y se mostró sorprendido por algunos actores que no lo hicieron, y ahora hablan del goteo automático y el inmobiliario. Consultado sobre el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para dar marcha atrás con la posibilidad de privatizar el BTF, admitió que no lo entiende y que habrá que estar “atentos al trasfondo”.

Río Grande.- El coordinador de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, evaluó por Radio Universidad 93.5 el encuentro que mantuvo el viernes con el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, para dar inicio a la transición. “Fue positivo porque se llevó adelante el encuentro, que por distintas circunstancias no se había podido realizar. Empezamos a diagramar cómo va a ser el trabajo y para poder empezar a contar con la información de la situación en general del gobierno”, dijo.

“Seguramente esta semana vamos a estar encontrándonos los equipos económicos para empezar a solicitar información. Arrancaremos con lo macro y se irá bajando a otras áreas, para disponer de toda la información que nos permita contar con datos reales de la situación de la provincia”, indicó.

Consultado sobre el presupuesto 2020, adelantó que “también se va a charlar de esto. El proyecto se va a presentar en la Legislatura y se debatirá con los legisladores un presupuesto acorde. Previamente uno necesita del total de la información económica y financiera, de la cantidad de personas que cumplen funciones en la administración, de las deudas que hay, de la situación de los entes descentralizados, la disponibilidad de recursos, los compromisos asumidos, las obras que están en marcha y las licitadas, los anticipos que se dieron de esas obras. Todo esto hace a la información que vamos a ir solicitando y uno tiene que conocer en detalle. Es muy variada y nos va a llevar estos cinco meses que quedan hacer el análisis técnico, para tener mayor certeza de la situación que uno va a recibir”, sostuvo.

“A lo largo de este tiempo vamos a establecer una metodología ágil y transparente, el gobierno tiene que seguir trabajando y nosotros seguimos en gestiones en Río Grande. Haremos las dos funciones a la par e iremos incorporando gente que va a ir trabajando en detalle con las distintas áreas”, apuntó.

Consideró que “las transiciones son bisagra, tanto en la provincia como en la ciudad, más cuando hay un cambio como en el caso del municipio después de ocho años de gestión; y en el caso de la provincia, después de cuatro años del gobierno actual. Seguramente va a haber información a la comunidad, porque Gustavo Melella desde el primer día dijo que debemos ser honestos con la comunidad, que está atenta a estas situaciones y va a poder conocer los datos, ver la fotografía del municipio que recibe el intendente electo de Río Grande y la provincia que recibe Gustavo Melella”.

A modo de balance de la gestión que termina, dijo que el principal logro en el municipio fue la planta potabilizadora de agua, que “resolvió los problemas de provisión de agua potable, con todas las idas y vuelta por el retaceo de fondos nacionales, que llevó al municipio a aportar fondos propios para terminarla”; también el sistema de transporte público, que era sumamente deficiente. Hoy tenemos un sistema diferente, con una frecuencia adecuada, con un sistema de información al vecino sobre la proximidad de la unidad. Esto cambió mucho la dinámica de la ciudad. Lo mismo pasó con el tema de residuos, que se pudo ordenar con mucho esfuerzo. Seguramente nos quedaron muchas cosas por hacer pero hemos resuelto muchos problemas”, destacó.

Un proyecto inentendible

Por otra parte, se le preguntó sobre el proyecto de ley girado por el Ejecutivo, para modificar una norma que tiene más de 19 años sobre el final de la gestión, y evitar un supuesto intento de privatizar el Banco Tierra del Fuego. No hubo ningún anuncio en tal sentido del gobernador electo y desde la gestión Bertone hasta se publicitó la reunión con dirigentes nacionales de la bancaria vinculada con este tema. “La verdad que llama la atención que salga esto después de una elección, porque es un tema del que no se habló antes y son situaciones que hay mirar de cerca y atentamente. Nosotros no tenemos amigos ni inversores banqueros y no entendemos realmente qué hay detrás de esto. Se podría haber hecho antes, pero no se hizo. Queda flotando una cosa muy llamativa”, expresó.

En cuanto a la ley de goteo que prevé promover la legisladora electa Victoria Vuoto desde el Partido Verde, Tita remarcó que “desde la intendencia hemos trabajado mucho por la autonomía municipal, la hemos defendido ante la justicia y ahora aparecen algunas voces que no se escucharon antes, hablando de autonomía municipal. También son cosas que llaman un poco la atención, porque se empiezan a escuchar después de la elección. No hay que tenerle miedo a este debate pero no deja de llamar la atención. Nosotros levantamos la voz bastante alto y a veces nos quedamos un poco solos en esta defensa de la autonomía”, aseguró.

“Tuvimos situaciones con respecto al impuesto inmobiliario por un acuerdo al que se llegó. Nosotros entendíamos que no tenía que ver con una cuestión de recursos sino de autonomía, y en la etapa donde estuvo más complicado por la intención de sacar el impuesto a los municipios de parte del gobierno, no fue igual el acompañamiento”, remarcó.

No obstante frente a este tema “Gustavo Melella ya manifestó su postura y se resolverá en una mesa de discusión. Siempre se pudo resolver de esta manera, porque la política se trata de sentarse y resolver los problemas, pero se recurrió a otro tipo de instrumentos cuando el diálogo se agota, pero lo último que se debe agotar es el diálogo”, dijo.

Por último se prevé que el gobernador electo ponga en marcha un plan que incluya potenciar la zona norte. “En el proyecto que tiene Gustavo es importante la igualdad en el desarrollo de una provincia como la nuestra. Hay situaciones distintas en la zona norte y la zona sur y hay que disponer recursos, obras, que lleven a un desarrollo equitativo de la provincia. Hay que aprovechar el potencial, lo que se invirtió en la provincia y hay mucho por desarrollar”, remarcó.

“Obviamente por la nueva conformación de la Legislatura, con cinco bloques distintos, todo va a requerir de consenso, de charlas, siempre pensando en el bien común y en la gente. Va a haber que sentarse a acordar y marcar un rumbo, porque tenemos mucho por hacer por esta provincia que tiene muchos beneficios y no hemos sabido aprovecharlos”, concluyó Tita.

Publicado en el Diario Provincia 23.