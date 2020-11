Agrupación docente impulsa rifa solidaria

La Lista Roja se encuentra impulsando una rifa para asistir a los docentes que no tienen trabajo o aquellos que tienen un solo cargo o pocas horas. Se sortea el próximo sábado por la página web de la agrupación. “Hay muchos que no tienen trabajo y algunos que tienen un solo cargo o pocas horas, que son los compañeros y compañeras que no están llegando ni siquiera a mitad de mes”.

“Debido a la situación compleja que venimos teniendo en el sector docente, distintos compañeros se estuvieron comunicando con nosotros para ver cómo los podíamos ayudar con alimentos; porque la verdad es que la situación es muy compleja”, aseguró Cynthia Cepeda, integrante de la Lista Roja del sector docente, al comentar como surgió la iniciativa de impulsar una rifa solidaria.

Dijo que por esta situación resolvieron “iniciar una campaña de ayuda a los compañeros, en un principio buscando aportes tanto económicos como de alimentos, y después surgió la idea de hacer una rifa que tiene un costo de 200 pesos. Entonces nos pusimos en actividad para hacer esto y conseguimos varios premios, todo en base a donaciones de compañeros y conocidos que entienden de la situación, así que el próximo sábado 21 a las 17 horas la estaremos sorteando en vivo por la página de Facebook de la lista Roja”, mencionó la docente.

Cepeda señaló que lo recaudado será exclusivamente “a beneficio de los docentes desempleados, porque hay muchos que no tienen trabajo y algunos que tienen un solo cargo o pocas horas, que son los compañeros y compañeras que no están llegando ni siquiera a mitad de mes”, comentó, al relatar la situación de los docentes que serán asistidos con lo recaudado por la rifa.

La representante de la Lista Roja, consultada al respecto, confirmó que se trata de docentes que también se ven perjudicados por inconvenientes con el sistema de designación de cargos impuesto por la situación de pandemia. Recordó que “desde marzo, desde que comenzó la pandemia, hubo al menos en primaria y en inicial –dónde es más compleja la situación- creo que al menos cinco actos públicos en forma virtual, lo cual ha entorpecido bastante la entrega”.

Indicó que “no son muy transparentes estos actos, lo cual ha hecho que los pocos cargos que salen muchas veces los tomen personas que no están viviendo acá en Tierra del Fuego, también que haya personas que toman y que no son los que están en el listado para tomar. Hay distintas irregularidades, inclusive habiendo estos actos hay irregularidades y además no salen cargos, lo cual hace que haya compañeros que están en una situación muy compleja”, aseguró.

Incluso mencionó que “aquellos que tienen un solo cargo cobran 30 mil pesos, entonces no llegan ni siquiera a mitad de mes. Hay muchas compañeras que son sostén de familia y tienen que alquilar, eso es lo que está sucediendo en el sector docente; por eso tomamos esta iniciativa”, remarcó.

Cynthia Cepeda dijo que las rifas se pueden adquirir a través del Facebook de la Lista Roja o el personal de ella, también llamando a su número telefónico que es el 2964-417175. El pago se puede concretar a través de una transferencia bancaria, mediante los datos que se facilitan al realizar la compra.