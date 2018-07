Agentes de policía fueron capacitados en perspectiva de género

En el marco del Plan de Capacitación de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social ofrecieron en la Antigua Panadería del Presidio de Ushuaia una jornada de capacitación sobre Perspectiva de Género y Marcos Legales destinada a jóvenes policías de la Provincia.

Ushuaia.- La misma estuvo a cargo de la doctora Gabriela Yuba, abogada y magíster en Minoridad y surgió tras la iniciativa de Ana Durán de la Comisaría de Género y Familia y la Subsecretaría de Políticas de Género.

Al respecto, María Eugenia Bennardis, subsecretaria de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social, señaló que “nos parece sumamente importante que todo el personal policial tenga una capacitación en perspectiva de género para poder atender la violencia de género. Si no entendemos que desde la perspectiva de género se generan estereotipos y violencia porque uno no logra cumplir el rol social de la mujer o del hombre, no vamos a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género”, agregó la subsecretaria.

“Junto a la doctora Gabriela Yuba, preparamos una capacitación en estereotipos, en marcos legales y también en el protocolo de atención integral a víctimas de violencia de género a partir de la firma del decreto firmado por nuestra gobernadora Rosana Bertone en 2017 y por el que estamos militando para que se aplique en toda el área del Poder Ejecutivo y en todas las comisarías”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Javier Eposto afirmó que “aprovechamos esta vez con el Ministerio de Desarrollo Social a efectos de poder trabajar y tener herramientas para atender a las mujeres en lo que respecta a distintas situaciones de violencia que se pueden ocasionar”.

“Estamos avanzando en la compra de tecnología y equipamiento, es importante también contar con un el personal capacitado”, agregó.

Consultado sobre el balance de su gestión, el Secretario comentó que “es positivo” y dijo sentirse “orgulloso de la Policía que tenemos, seguimos trabajando para que sea una de las mejores del país. Creemos que la capacitación y la adquisición de tecnología y equipamiento nos ayudará a lograr el objetivo”, finalizó.