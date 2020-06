AFUDI denuncia incumplimiento de paritaria

Desde AFUDI, Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores, asociación de base de CONADU, expresaron su “más enérgico repudio y preocupación, porque una vez más, una facción del Consejo Superior de la UNTDF en su 42 Sesión Ordinaria del pasado viernes 19 de junio, decidió desaprobar tras una votación dividida, la paritaria particular realizada entre nuestro sindicato y la UNTDF”.

Desde AFUDI indicaron que “Con esta acción, se desconoce la jerarquía constitucional de las paritarias y, por lo tanto, su supremacía jurídica por sobre el Estatuto Universitario y cualquier ordenanza, resolución o disposición que se dicte en virtud de éste”.

Manifestaron además que “Un grupo de consejeros superiores, voceros de un sector político de la UNTDF, el espacio hacer plural, desconoció lo acordado en la paritaria modificando las fechas de mesas de examen en línea, fijando el inicio de las mismas el 22 de junio e incorporando, además, un nuevo turno de mesas, antes del receso invernal a partir del 17 de julio. Sin tomar en consideración lo expresado por les docentes y vulnerando sus derechos de forma premeditada, impulsaron y votaron esta posición a pesar de la discrepancia de directivos y de compañeros de diferentes claustros y espacios”.

Dicen que “De esta manera, se ha desechado sin más, lo resuelto en el ámbito de la Comisión Negociadora de Nivel Particular, a saber el período fijado entre el 3 y 15 de julio. Este accionar viola los derechos gremiales y laborales conquistados por el sector docente de nuestra Institución y deja a las claras el modelo de Universidad que defienden y propone un sector político de la UNTDF: Un manejo arbitrario guiado por oportunismos políticos, que no respeta ni contempla las normativas, los acuerdos sectoriales, ni las condiciones más adecuadas de trabajo, cursada y de exámenes de nuestros compañeros docentes”.

El comunicado continúa señalando que “las fechas aprobadas en paritaria resultaron de la respuesta emitida por les docentes de nuestra Casa de Estudios en la consulta que llevó adelante nuestro sindicato. Modificarlas, como lo ha hecho este sector del Consejo Superior de la UNTDF, implica desde ya un acto ilegal, agravado por las condiciones de Pandemia, al superponer las mesas de examen final con el dictado de clases en línea que aún se encuentran realizando nuestros compañeros, recargados de trabajo desde sus hogares, propiciando así un empeoramiento notable e inaceptable de nuestras condiciones laborales”.

“Por otra parte, dado que la sesión ordinaria del CS N° 42 aún no concluyó (continúa el próximo lunes 22 de junio), y ante la ausencia de Resolución que permita una comunicación clara y precisa sobre la forma de implementar lo aprobado por el CS, que implica no solo el inicio de las mesas el mismo 22, sino también la apertura de un nuevo período de inscripciones para mesas que se extenderán después del 17 de julio; lo resuelto el pasado viernes 19 de Junio significa no solo una sobrecarga laboral para docentes, sino además un escenario de gran confusión e incertidumbre que perjudica tanto a docentes como estudiantes y que desprestigia a nuestra Universidad”, advierte el texto.

Mencionando además que “Desde el inicio de la emergencia sanitaria, AFUDI se comprometió a sostener la Universidad Pública garantizando la cursada en línea o mixta, y por ello creamos el Primer Régimen Transitorio y el primer Protocolo para mesas de examen finales en línea del país, ambas Paritarias, conquistas históricas, establecen nuevos derechos y condiciones de trabajo. Desde nuestro sindicato sostenemos la propuesta de exámenes en línea en la UNTDF pero garantizando las condiciones laborales de todos/as”.

Aseguran que “Es repudiable e inadmisible tolerar el atropello del mencionado sector del Consejo Superior, de los consejeros y consejeras que bajo argumentaciones falaces y vulnerando derechos contemplados en el CCT de docentes universitarios, impone un Modelo de Universidad que no respeta los acuerdos a que arribamos les trabajadores en el ámbito de indiscutible incumbencia gremial, la Comisión Negociadora de Nivel Particular. Es más alarmante aún, que esta facción que vulnera abiertamente los derechos de los docentes se proponga como conducción de la Universidad”.

“Defenderemos nuestros derechos, haremos cumplir el acuerdo en su totalidad, porque no aceptamos, y porque estamos en nuestro derecho de no acatar las imposiciones ilegítimamente fundadas e ilegales según lo establecido en el CCT de Docentes Universitarios y reafirmado por el Fallo de la Cámara Federal de Corrientes, del 23 de mayo de 2019, y la Paritaria Particular del 7 de mayo del corriente año, vigente en la UNTDF, que establece que cualquier decisión que afecte las condiciones de trabajo del sector docente, entre ellas la modificación del calendario académico bajo situación de Pandemia, debe ser acordado con las representantes de les trabajadores, sus sindicatos, en paritaria”, remarca el texto.

Finalmente expresan que “Por ello, repudiamos enérgicamente las posturas impulsadas por los consejeros de Hacer Plural, que de forma oportunista bajo la coyuntura excepcional que estamos transitando, impulsan el pisoteo, el desconocimiento y la vulneración de los derechos de nuestros compañeros y compañeras, Frente a ello exigimos de manera inmediata el cumplimiento de la paritaria en su totalidad en el ámbito de la UNTDF”.