Afirmaron que “se está haciendo impagable” deuda con CAMMESA

Así lo marcó el ingeniero Walter García con respecto a la importante deuda que la Cooperativa Eléctrica mantiene con la empresa proveedora del mercado eléctrico mayorista Cammesa. Resaltó que “hoy viene más elevado el valor de la factura que nos llega de CAMMESA, que lo que nosotros recaudamos mensualmente”. Además indicó que “el servicio no se puede cortar porque el perjuicio es sumamente elevado, pero también eso genera que se produzca un disparo de la deuda que es muy difícil de solucionar”. Asimismo sostuvo que “la industria eléctrica está 100% dolarizada, y cualquier presupuesto que se pida viene remitido en dólares, y no en pesos”.

Río Grande.- El ingeniero Walter García, Jefe de la Usina de la Cooperativa Eléctrica de esta ciudad explicó por FM La Isla las causas de la caída de la línea que se produjo en el día de ayer en la zona céntrica de la ciudad, como así también se refirió a la deuda que la entidad mantiene con la empresa proveedora del mercado eléctrico mayorista.

Al respecto señaló que “tuvimos un problema en una línea, es algo que puede pasar, como pasa, pero ocurrió justo en el peor horario, siendo que es una línea que alimenta a toda la zona céntrica, donde estaba la mayor actividad en ese horario”.

Puntualizó que “el problema se ocasionó en un fusible de un seccionador que hacía mucho tiempo que estaba puesto, se generó un desequilibrio de fase, o sea una indicación que hizo abrir una protección en la usina, ahí comenzamos a buscar donde estaba el problema, cuando lo hallamos no solo tuvimos que cambiar el fusible, sino también el seccionador porque era un equipo que ya estaba muy usado, y era momento también de ser reemplazado, y demoramos alrededor de una hora, siendo que nosotros contamos con todos los repuestos necesarios para poder arreglar cualquier problema que se de en la línea”.

Deuda con Cammesa

En otro orden, García fue consultado respecto de la situación de la Cooperativa ante este difícil contexto económico que está viviendo el país, la crisis cambiaria que afecta a la institución de sobre manera, y la situación respecto del congelamiento del precio combustible, siendo que es una entidad absorbente del mismo, particularmente del gas.

En este sentido manifestó que “la situación de la Cooperativa ya era complicada con el tema del gas con el valor del dólar anterior, dado que es el costo más elevado que tiene la Cooperativa para afrontar mes a mes, y ese valor que hay pagarlo valor dólar, lógicamente con este cambio se hace prácticamente imposible poder pagarlo”.

Por lo cual sostuvo que “hoy viene más elevado el valor de la factura que lo que se recauda mes a mes, con este valor del dólar se hace prácticamente imposible poder afrontarlo”.

García puntualizó que “nuestro proveedor de gas es Cammesa, que es la empresa proveedora del mercado eléctrico mayorista, pero que en nuestro caso nos provee el gas, y son a ellos a quienes le debemos pagar el gas”, dijo, al tiempo que agregó que “en el caso de un servicio público como es el caso de la Cooperativa lógicamente no se hace el corte cuando uno no paga porque de lo contrario lo que se generaría como efecto sería mucho peor que lo que se busca”, expuso.

Pero ante esta situación indicó que “esto genera la acumulación de una deuda muy importante, que a su vez va generando altos intereses, porque son valores que Cammesa tiene estipulado en sus procedimientos ya definidos desde hace tiempo que es cuando no se paga una deuda con ellos, se aplican valores de documentos al descubierto, y demás, que son los punitorios más altos existentes en el mercado, lo cual hace que la deuda se incremente de tal manera que se hace impagable, siendo que el servicio no se puede cortar porque el perjuicio es sumamente elevado, pero también eso genera que se produzca un disparo de la deuda que es muy difícil de solucionar”.

Por tal motivo confirmó que “hoy la deuda es muy grande, con lo cual hay que ver como se va a afrontar y como se va a salir de esta situación una vez que se estabilice la situación económica, la verdad que yo desde mi área no se como sería esta salida”.

Remarcó que “el insumo más importante que tenemos es el tema del gas, hoy todo esta dolarizado, dado que en este tipo de industria, y en la parte eléctrica en particular, cunado cuando uno pide un presupuesto de cualquier material, ese presupuesto viene cotizado en dólares, no en pesos, y es al cambio del momento de cuando uno lo paga, por eso automáticamente cuando uno tiene una diferencia en el tipo de cambio como cuando ocurrió ahora con la devaluación impresionante que tuvimos, y que no se sabe si va a continuar, esto repercute automáticamente en el precio final del material que se quiere comprar”.

Energía eólica

Con respecto a la situación de la energía eólica, y respecto de un artículo publicado en un medio nacional donde explicaba que en función de la competencia, y a la incorporación tecnológica, los molinos generadores habían tenido una sensible baja en la cotización, para lo cual García expuso que “actualmente con la UNTDF lo que estamos llevando adelante es un estudio científico técnico, y no tiene que ver tanto con el tema de la producción de la generación eólica, lógicamente la Cooperativa tiene mucho interés en poder generar en forma eólica apenas se pueda, pero lógicamente no es fácil, más en este contexto que se está viviendo, lograr realizar una inversión importante como la que se requiere para un parque eólico”.

Entendió que “los equipos técnicos a nivel mundial vienen reduciendo los valores en forma muy importante porque a medida que un bien se va produciendo masivamente, esos valores se van reduciendo, la tecnología empieza a hacer más barata, y esto es lo que está ocurriendo con la parte eólica, y sobre todo con la parte solar, paneles solares, entonces todo esto en el mundo se va reduciendo para favorecer la producción de energía renovable, mientras que nosotros acá somos un caso muy particular porque al estar aislado, y al no estar dentro de los planes de financiación de gobierno y demás, no se dieron las condiciones para que se pueda generar de forma eólica, tenemos el recurso disponible, pero sigue pasando el tiempo, y no lo podemos hacer”, concluyó el ingeniero Walter García.