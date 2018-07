AFARTE: “Se mantienen las dotaciones”

Desde AFARTE aseguraron que el acuerdo con la UOM no se rompió porque IATEC, a pesar de los despidos, se comprometió a mantener el plantel incorporando nuevos trabajadores en planta permanente. Dicen que quienes fueron desvinculados son “los llamados ausentistas crónicos” y que “no trabajaban desde hace bastante cantidad de tiempo”.

El titular de AFARTE, Federico Hellemeyer, se refirió a los despidos ocurridos en la empresa IATEC, y al ser consultado en FM “Aire Libre” sobre si esa situación echaba por tierra el acuerdo firmado por esa entidad, la UOM, el Gobierno nacional y la Provincia; respondió que “el compromiso no es no despedir, el compromiso es mantener la dotación de personal efectivo, empleado por tiempo indeterminado o por prestación de periodos discontinuos”.

En ese mismo sentido indicó que “uno tiene que sacar una foto el 13 de noviembre de 2017 y la plantilla de empleados por tiempo indeterminado y por PPD, en número tiene que ser la misma siempre, eso significa el mantenimiento de las dotaciones”, aseveró.

Advirtiendo que “si los contratos de trabajo individuales por algún motivo cesan, léase jubilación, renuncia, acuerdo extintivo de la relación del 241 o despido sin causa; lo que hay que hacer es reponer la vacante. Pero me parece que es una confusión, porque el compromiso del acuerdo del 13 de noviembre no es que no haya despidos sino el mantenimiento de la dotación”, insistió.

Respecto de la situación en IATEC, aclarando que la situación es muy reciente y que las partes siguen negociando, Hellemeyer refirió que “en todas las empresas hay siempre, dentro de las plantillas, gente que de alguna manera son los que se llaman comúnmente ausentistas crónicos. Es decir gente que tiene en su haber una gran cantidad de ausentismo, entonces cuando estamos pasando por tiempos tan complicados como los que pasamos hoy día la verdad es que son casos que realmente las empresas necesitan revisar, porque hacen a la eficiencia de la producción”, señaló.

El presidente de AFARTE dijo que la empresa le informó que “hubo un proceso por el cual fue negociado íntegramente, tanto por la Comisión Interna de la compañía como también con la Comisión Directiva de la Seccional del Sindicato, donde se había dicho que se necesitaba separar a estas ocho personas porque no trabajaban desde hace bastante cantidad de tiempo”.

Según dijo, más allá de las negociaciones mantenidas con la UOM, IATEC se comprometió a “reponer las vacantes, con lo cual eso habla a las claras de la voluntad de mantener el acuerdo”, concluyó Federico Hellemeyer.