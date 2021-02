AFARTE aspira a un crecimiento “cercano a los dos dígitos” luego del derrumbe en pandemia

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, cifró expectativas en un crecimiento este año, luego del derrumbe del 2020 y el mal año que lo había precedido, con pisos históricos. La aspiración es acercarse a los dos dígitos “en todas las líneas de productos”. Respecto de la prórroga del subrégimen industrial, consideró positiva la visita del ministro Matías Kulfas, y aseguró que muchos detractores cambian su postura cuando ven el nivel de capacidad instalada y de tecnificación. Confía en que, de concretarse una prórroga con modificaciones, apuntando a la diversificación productiva, siga incluida la industria electrónica. Sobre la posibilidad de acceder al financiamiento de los programas Ahora 12 y Ahora 18 para los celulares, no hay ninguna respuesta positiva ni señales de cambio en el corto plazo.

Río Grande.- El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, expresó por FM La Isla las expectativas para este año, ante algunos números alentadores en la venta de electrodomésticos, y también hizo referencia a la visita del ministro Matías Kulfas a la provincia, previendo que haber podido conocer la capacidad instalada y el nivel de tecnificación, pueda torcer algunas posturas contrarias al régimen.

“No hay para tirar manteca al techo, pero estamos mucho mejor que el segundo y tercer trimestre del año pasado. A partir del último trimestre hubo una especie de repunte en las ventas aunque todavía estamos muy lejos de lo que sería un buen año. Ese repunte parece haberse consolidado un poco a principios de año”, dijo de esta primera parte del 2021.

“Desde la interrupción que se dio en septiembre estuvimos fabricando normalmente, con el cuidado de la gente que nos acompaña y esperamos poder seguir haciéndolo así. Seguramente en 2021 vamos a registrar algún tipo de crecimiento, porque el año pasado fue catastrófico y veníamos de un 2019 bastante flojo. Por el efecto rebote, como llaman en economía, seguramente vamos a ver alguna dinamización del mercado. Hay que ser muy cautelosos porque la crisis existe, la gente ha perdido poder adquisitivo, pero esperamos que este año nos trate un poco mejor”, manifestó.

El crecimiento debería ser esperable tras haber tocado fondo como país. “Hay una realidad económica y, después de una gran caída, la reacción es un poquito de rebote y esperamos que eso se concrete, pero todavía la economía está muy frágil, la gente está muy limitada en su poder de compra, y los que el año pasado salieron corriendo a comprar algunos artículos que hacemos porque los necesitaba, este año no van a repetir la compra. El mercado tiene sus caprichos y trataremos de ser lo más conservadores posibles, con la esperanza de que nos trate un poco mejor la economía”, dijo.

Visita de Kulfas

Si bien no se esperaban anuncios de la prórroga, tampoco hubo señales del ministro de Producción en su reciente visita, y se le consultó a Hellemeyer sobre su visión del cambio de orientación de la industria hacia el software que se plantea, y otro tipo de adelantos tecnológicos. “Si la memoria no me falla, en el último año de gestión Macri visitó una fábrica en Ushuaia y fue una visita relámpago. Anteriormente tuvimos la visita oficial del ex ministro Rogelio Frigerio a las plantas. Es muy interesante esta visita de quien es el Ministro de Desarrollo Productivo, que es nuestro interlocutor natural junto al Secretario de Industria. También es importante que haya sido en cumplimiento de una promesa, porque cuando vino el presidente Alberto Fernández, Kulfas integraba la comitiva e hicimos gestiones para que visitara las plantas. Lo hizo y es algo para destacar”, manifestó.

“Lo más fundamental es que se trata de un ministro que hasta el momento no conocía de primera mano las plantas. Hubo unos párrafos conceptuales sobre el régimen de Tierra del Fuego en el libro de Kulfas, pero no es un estudio donde se vea pormenorizadamente el régimen industrial, sino que es una opinión que da de refilón. Eso refuerza la importancia de la visita, siendo una persona que se expresó de esa manera sobre el subrégimen industrial, sin conocerlo”, evaluó.

“Nosotros que conocemos las plantas sabemos el efecto conmovedor que tiene una visita. Mucha gente llega con prejuicios y, cuando toma contacto directo con nuestra realidad industrial, con nuestras inversiones, las líneas de producción, el nivel de ingeniería y de profesionales que hay, cambia un poco la idea. Mi apuesta es que por la cabeza de Kulfas en este momento esté pasando eso”, expresó.

Sobre las modificaciones al régimen, que no están claras todavía, se le preguntó si tienen información o contacto sobre lo que está en estudio. “No tenemos precisiones. Hay una mirada en la que está trabajando la provincia y la nación, considerando todos los factores y creo que también poniendo en la balanza los efectos de esta visita. Creo que esos efectos van a ser muy positivos”, auguró.

“Quiero creer que estamos incluidos en esa discusión pero seguramente nos excede largamente. Creo que hay una mirada sobre la prórroga que incluye a las actividades que existen hoy, pero que apuesta a una diversificación de la matriz productiva. La expectativa nuestra es que ese relanzamiento del subrégimen nos incluya. Seguramente hay un anhelo mayor de la provincia de apostar a la diversificación, potenciar las capacidades turísticas, la explotación de hidrocarburos, turba, pesca, industria maderera y algunas cuestiones que puedan derivar de la capacidad instalada, como la producción de bienes intermedios, manufactura de determinados productos. Evidentemente está contenido el tema del software y así lo anunció Kulfas”, recordó.

“Si me preguntan si estoy satisfecho con el nivel de definiciones que dio el ministro, la verdad que no, y me hubiera encantado que anuncie la prórroga del subrégimen, que no ocurrió”, admitió Hellemeyer.

La vigilia industrial

Según el presidente de la UCR la fecha del anuncio de la prórroga sería el 2 de Abril, cuando se concrete la nueva visita del presidente Alberto Fernández. “Efectivamente está la promesa presidencial de visitar la provincia nuevamente, específicamente Río Grande para la Vigilia, que coincide con su cumpleaños. No sé si esa promesa se materializará o no, por supuesto ansío que sí. Creo que una segunda visita oficial del presidente a Río Grande, que es una ciudad con un perfil industrial, en tan poco tiempo, tendería a dar alguna definición”, confió.

“Nunca nos opusimos a la voluntad de ampliar la matriz productiva. Nuestra expectativa es que el régimen se prorrogue y pueda seguir habiendo una actividad industrial de fabricación de electrónica de consumo”, aclaró.

Dado que Kulfas dijo que contrataron un grupo de expertos para trabajar sobre el subrégimen, se le preguntó si conoce a alguno. “Se refiere a un terceto de economistas, y esa fue una idea del Ministerio de Desarrollo Productivo que inició en febrero del año pasado, cuando ya planteábamos una definición respecto de la prórroga. El Ministro dijo que se iban a tomar unos meses para analizar la situación y esto fue antes de la pandemia. Entiendo que este trío de economistas viajó a la provincia y se entrevistó con el gobernador, y la pandemia los sorprendió en Tierra del Fuego cuando debían empezar una ronda con distintas empresas. Esas reuniones no se produjeron nunca y quizás siguieron trabajando de manera remota con la provincia. Seguramente habrán presentado algún trabajo al Ministerio de Desarrollo Productivo. Nosotros no hemos tenido acceso a esas conclusiones o al trabajo. No sabemos cuál es la naturaleza ni el contenido de ese trabajo”, sostuvo.

Apuntando a los dos dígitos

Volviendo al presente y futuro cercano, dijo que “la coyuntura sigue teniendo complicaciones, en un contexto de crisis nacional y pandemia. Estamos concentrados en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y estamos alineados con los actores políticos de la provincia. Trabajamos coordinadamente con ellos proporcionando toda la información que sea necesaria para llevar adelante las gestiones”.

“Nosotros estimamos que este año puede haber un crecimiento que se acerque a dos dígitos, parejo entre las distintas líneas de productos, a causa de lo que fue la caída brutal del año pasado y el rebote a partir del último trimestre”, avizoró.

En cuanto al financiamiento para celulares, lamentó que “no tenemos ningún indicio de que se vaya a reponer ese producto dentro del plan Ahora 12 ó Ahora 18. Desde el año pasado hemos insistido para que se reconsidere, pero no logramos ningún tipo de avance ni de promesa. Esperamos que esto ocurra en algún momento pero no tenemos información de que vaya a darse por lo menos por ahora”, concluyó.