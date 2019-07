Aeronáuticos se refirieron a la situación de los vuelos

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico se refirieron a los problemas que tuvieron los vuelos que llegan a la provincia, fundamentalmente a Río Grande, días atrás. Aseguraron que el Gobierno nacional “no hace la inversión que se debe hacer” y lo relacionaron con que “evidentemente, a este Gobierno nacional no le interesa la Patagonia, no le interesa Tierra del Fuego”. Destacaron la unidad lograda entre los gremios del sector y pidieron mayor compromiso del sector político.

Luis Márquez, dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico en la provincia, se refirió a la situación del sector y dijo que “sin lugar a dudas las políticas que viene implementando este Gobierno nacional, con las low cost, han hecho mucho daño no sólo a nuestra línea de bandera y a Austral, sino también al resto de las empresas argentinas”.

El dirigente gremial señaló que “la situación está cada vez más difícil, porque lo que el gobierno viene haciendo es que nosotros nos enfrentemos con nuestros pasajeros, con los usuarios, para hacerle creer que la culpa de las situación es nuestra. Sin duda alguna, el ministro (Guillermo) Dietrich ha fracasado, con las políticas dirigidas al sector aerocomercial”, remarcó Márquez, en declaraciones al programa radial “Desde las Bases”.

En el mismo sentido señaló que “por eso estamos en una crisis muy profunda, y no estamos tampoco al margen de los problemas que vive nuestro país en estos momentos -fundamentalmente de la clase trabajadora- la verdad es que estamos muy preocupados”, manifestó el dirigente de APA.

Márquez indicó que “por suerte, los seis gremios aeronáuticos estamos muy unidos defendiendo y luchando para enfrentar las políticas de este gobierno. Pero lo cierto es que estamos muy complicados”, remarcó.

Avanzando sobre el ámbito provincial, dijo que “lamentablemente habíamos anunciado que la temporada invernal iba a ser un fracaso, por los medios que tenemos. Nos pusimos en contacto con gran parte de la clase política, para pedirles que se pudiera trabajar juntos. Que dejaran de lado las diferencias, porque otra vez nos estaban castigando con una frecuencia nocturna cuando sabemos bien los problemas que tenemos en cuanto a lo climático, en el invierno”, puntualizó.

Advirtiendo después que “eso finalmente es lo que está pasando y lo estamos sufriendo hoy nosotros, como trabajadores. Lo sufrimos tal como lo sufren nuestros pasajeros, ya lo dijimos en su momento que nos estaban castigando con dos vuelos nocturnos y lamentablemente el tiempo nos dio la razón”, sentenció.

Expresando luego que “ojalá la empresa revierta en algún momento esta cuestión. Ahora hay nuevos horarios, pero no están todavía firmes aunque aparentemente se van a quedar con esa programación. Ojalá sea así para que no le compliquen más la vida a la gente, nosotros vemos que hay gente con problemas de salud y con tratamientos que necesita viajar y le vienen complicando esa posibilidad”, insistió.

Como referente de la Asociación del Personal Aeronáutico entendió que “evidentemente, a este Gobierno nacional no le interesa la Patagonia, no le interesa Tierra del Fuego, y esto lo estamos sufriendo y comprobando. No están dispuestos a hacer una inversión como la están haciendo en otros aeropuertos, que para ellos son rentables. Lo único que se hizo fue colocar el ILS que hacía falta desde hace años y aprovechó algún diputado para venir y sacarse la foto, pero con eso no se resuelven los problemas de fondo”, insistió.

Ya concluyendo, reclamó Luis Márquez que “de una vez por todas tienen que hacer una inversión, para que tengamos un aeropuerto seguro y una buena programación, que es lo que estamos necesitando los riograndenses”. “En cuanto al personal, nosotros relativamente estamos bien, los que tienen problemas son los compañeros controladores de vuelo y ellos vienen trabajando en ese sentido. Esperemos que logren revertir esa situación y en ese camino nosotros los estamos acompañando, para que puedan resolver ese problema”.

Para terminar expresando que “el gobierno viene haciendo oídos sordos y no hacen la inversión que deben hacer, ojalá tengamos en algún momento el acompañamiento de la clase política. Ya que los seis gremios aeronáuticos venimos haciendo un trabajo juntos, para lograr que se cambie la política aerocomercial en beneficio de nuestra comunidad”, concluyó el sindicalista.