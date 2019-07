Aerolíneas deja sin efecto los vuelos nocturnos para Río Grande

En medio de fuertes protestas por los vuelos cancelados en Río Grande, Aerolíneas Argentinas anunció el cambio el horario de salida de los vuelos desde Buenos Aires a esta ciudad fueguina, a partir del sábado 13 de julio hasta el 30 del mismo mes. De este modo elimina en principio los vuelos nocturnos desde Tierra del Fuego hacia la capital de nuestro país. De esta manera los vuelos saldrán desde Aeroparque a partir de las 4 y 5 de la mañana respectivamente, llegando a nuestra ciudad a las 7,25, y 8,25 horas correspondientemente. Por otro lado, Rocío Sierra, representante de Río Grande Viajes, señaló que “desde el lunes no están llegando los vuelos a Río Grande por la neblina reinante, pero Aerolíneas Argentinas tiene lugares stockeados para reprogramar los vuelos rápidamente”. Además indicó que “para estás vacaciones de invierno los lugares más vendidos fueron el norte de Brasil, y Punta Cana”.

Río Grande.- Por Radio Fueguina, Rocío Sierra, representante de Río Grande Viajes, señaló que “hasta este día miércoles ya se han cancelado ocho vuelos, teniendo en cuenta que desde el día lunes no están llegando los vuelos a nuestra ciudad”, dijo, al tiempo que agregó que “en realidad los vuelos no están saliendo desde Buenos Aires, dado que al no haber visibilidad para que el vuelo pueda aterrizar en Río Grande, directamente no están saliendo desde Aeroparque”, afirmó.

En este sentido sostuvo que “al no l legar los vuelos, también se están cancelando todos los vuelos, pero lamentablemente siempre desde el 5 al 15 de julio está sucediendo lo mismo todos los años, siempre con el misma problema de la neblina, con lo cual los vuelos comienzan a reprogramarse, es algo que para esta época ya estamos esperando”.

Ante la reprogramación de tantos vuelos, la representante de la agencia de turismo manifestó que “por lo general lo que hace Aerolíneas es precavido, siempre tiene vuelos stockeados, o sea, hay lugares libres, pero no están a la venta, justamente para poder reprogramar a todos los pasajeros que no van a salir por las cancelaciones”, indicó, al tiempo que ejemplificó señalando que “si vos vez para mañana lugares para Ushuaia-Buenos Aires no hay, pero que en realidad si hay, y lo tienen stockeados justamente para poder utilizarlos ante cualquier cancelación”.

Puntualizó que “el stockeado sirve para que la reprogramación del viaje por parte de aerolíneas Argentinas sea dentro de las próximas 24 o 48 horas, teniendo en cuenta que para la ciudad de Ushuaia hay alrededor de entre cinco a seis vuelos diarios, hay días que hay siete vuelos, más los dos de Latam, con lo cual se están reprogramando todos los vuelos en tiempo y forma”.

Modificación en los horarios de los vuelos

Por otro lado se refirió a la modificación de los horarios de los vuelos desde y hacia Río Grande, para lo cual sostuvo que “del 13 al 30 de julio se modificaran los horarios, aunque puede ser que se extienda hasta mediado de agosto, con lo cual el primer vuelo (AR 1848) saldrá de Aeroparque a las 4 AM, arribando a Río Grande a las 7.25 AM para retornar a Buenos Aires 40 minutos después, mientras que el vuelo (AR 1844) decolará las 5 AM de Aeroparque, aterrizando en nuestra ciudad a las 8,25 AM., por lo que los vuelos operarán con apenas una hora de diferencia”.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, expresó que “si bien aún hay pasajes, las tarifas ya no son las más económicas”, expuso, al tiempo que detalló que “los lugares más vendidos para estás vacaciones de invierno son destinos internacionales, ya sea el norte de Brasil, como así también el Caribe, como Punta Cana, y Cuba”.