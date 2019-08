Advierten sobre tala indiscriminada de árboles en el Corredor del Beagle

Luego de la viralización de fotos y videos referidos a la tala de árboles en el sector del Corredor del Beagle, donde se tiene proyectada la construcción de la ruta 30, se conocieron nuevas expresiones de sectores ambientalistas cuestionando cómo se llevan adelante los trabajos.

Nancy Fernández, referente en el Asociación Manekenk, fue consultada sobre la tala de árboles que se está realizando por acción de la empresa Gancedo y señaló que aparentemente “la justicia está mirando para otro lado”, luego repasó que “en un acuerdo al cual se nos habíamos referido su momento, el día 15 de julio tuvimos una audiencia con el juez donde quedó bien claro y plasmado que la evaluación de impacto arqueológico no existe, ni está presentada”.

Dijo que “de hecho, después de eso Ernesto Piana se presentó como amigo de la corte (amicus curiae) y presentó un extenso informe, donde de alguna manera demuestra que lo que el gobierno menciona como evaluación de impacto arqueológico no es tal. Pero así y todo no hay ningún tipo de señal por parte de las autoridades, y mientras tanto la empresa empieza a avanzar sobre el tramo uno”, remarcó la ambientalista.

Luego comentó que “en el día de ayer (por este martes) casualmente un amigo nuestro fue a caminar, como muchos vecinos que hacen esa caminata los días lindos, y se encontró con tres trabajadores con una motosierra que -sin ningún tipo de control, demarcación o medida de seguridad- empezaron a cortar árboles en más o menos unos 300 metros de lo que es el sendero que habitualmente se utiliza para transitar”.

Fernández comentó que “nos quedamos absolutamente desconcertados, en primer lugar porque la obra está ampliamente cuestionada y tiene muchísimas observaciones de la Secretaría de Ambiente, que no fueron respondidas. Tienen informes negativos de la misma Secretaría de Ambiente, no tenemos la evaluación de impacto arqueológico, o sea que la verdad es que no entendemos qué es lo que pasa”, concluyó.

La representante de la Asociación Manekenk estimó que “el Gobierno construyó un relato sobre los deseos que tiene para una potencial ruta, pero eso no está plasmado en la realidad y cuando la gente ve la realidad se queda impactada. Nosotros, desde el principio, estamos siguiendo este proyecto y hemos participado de todas las instancias”, destacó.

Mencionando que en ese camino “aportamos con arqueólogos, con gente de la universidad que acercó importante información, sugerencias. Pero es todo desoído, entonces frente a esta situación esta semana estamos presentando dos medidas cautelares pidiendo la suspensión de la obra nuevamente, hasta tanto se respondan todos los informes y cuestionamientos en la audiencia pública. Que esté la evaluación del impacto arqueológico, porque la verdad es que esta es una despedida negra de este gobierno”, denunció Nancy Fernández.

La ambientalista comento después que “lo que se ha solicitado es directamente la suspensión de la obra en los tramos uno y tres, porque esta todo plagado de mentiras. Nosotros pedimos informes y cuando consultamos sobre los empleados que trabajan en la obra, los mismos no superan unas 30 personas de las cuales solamente cinco son personas de Tierra del Fuego, cuando el discurso era de: “Obras para los fueguinos”. Esto está lleno de mentiras por todos lados”, insistió.