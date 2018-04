Advierten sobre la situación de la industria textil

La secretaria General del SOIVA, Alejandra Zustovich, se refirió a las situaciones de Blanco Nieve y Armavir. Expresó su preocupación y la del gremio por la situación del sector, recordando que “en los dos años que lleva Macri en el Gobierno, los textiles hemos perdidos 20 mil puestos de trabajo”.

“En el sector estamos bastante complicados, en el caso de Blanco Nieve hay una semana de suspensión en cada mes. Esa semana se paga al 100 por ciento, no remunerativo, pero más allá de la suspensión estamos muy complicados”, señaló la secretaria General del SOIVA, Alejandra Zustovich.

Dijo que el argumento de la empresa es “que no tienen stock, que las ventas están bajas; pero también que no pueden retirar por falta de dinero los contenedores que tienen comprados”, advirtió la dirigente del sindicato del vestido.

Mencionó que les dijeron que “el presidente de la empresa estaría viniendo dentro de dos semanas acá a la Isla, pero lo cierto es que la situación es muy preocupante, porque la semana que ya estuvieron suspendidos tampoco facilitó las cosas como para que llegara la tela y que los compañeros pudieran comenzar a trabajar normalmente”, indicó Zustovich.

Sobre el futuro dijo que “concretamente” no tienen datos ciertos sobre la situación de Blanco Nieve, aunque señaló que les dijeron desde la empresa que “los primeros días del mes de mayo estarían teniendo insumos. Esperamos que así sea para poder empezar a trabajar, porque los compañeros están dentro de la fábrica sin tener trabajo y la situación se hace muy complicada”, remarcó.

También se refirió a la existencia de “un conflicto en Armavir, porque se tenía que pagar el premio semestral y no lo pagaron en la fecha acordada. Además no se sentaron a negociar el aumento que tenía que ser para este año, sobre ese premio. Arbitrariamente la empresa no lo quiere pagar más y lo que ofrece es pagar en cuotas el primer semestre, cuando eso está acordad y homologado en el Ministerio (de Trabajo) y desde hace ocho o nueve años que se viene percibiendo”, señaló la secretaria General del SOIVA.

Para concluir recordó que ““en los dos años que lleva Macri en el Gobierno, los textiles hemos perdidos 20 mil puestos de trabajo”. Reiteró que “la situación es muy complicada y no vemos que repunte, porque las importaciones y la baja de las ventas nos ha golpeado muchísimo”, advirtiendo que en este marco “las empresas quieren aprovecharse y sacarnos derechos”.