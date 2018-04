Advierten sobre intento de modificar las pensiones RUPE

La Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma denunció que “En la última reunión de la ex Comisión Interministerial, devenida por decreto en Comité Asesor; el actual Secretario Rojo Vivot, expresó a los presentes el deseo del Gobierno de Tierra del Fuego de impulsar el tratamiento legislativo del proyecto que modifica las Pensiones RUPE”. Exhortaron a los legisladores “a pasar a archivo este proyecto de ley”.

Mencionaron que “El proyecto de ley firmado por el Ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz y la Gobernadora Rosana Bertone, presentado en diciembre pasado, había sido girado a comisión gracias a la presión social realizada por las distintas organizaciones que representan a las Personas con Discapacidad (PCD)”.

Para señalar luego que “En la última reunión de la ex Comisión Interministerial, devenida por Decreto en Comité Asesor; el actual Secretario de Coordinación de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandro Rojo Vivot, expresó a los presentes el deseo del Gobierno de Tierra del Fuego de impulsar el tratamiento legislativo de dicho proyecto (Asunto N° 530) y conminó a las asociaciones allí presentes a realizar aportes escritos para presentar en la Legislatura”.

“Cabe destacar que nuestra Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma no tiene permitido participar del Comité Asesor, a pesar del alto grado de representatividad provincial que ostentamos. Tampoco participan de la misma las instituciones de educación formal y no formal de la provincia, ni están representados todos los Ministerios por lo que la representatividad que debería estar garantizada a partir de lo establecido en la Ley N° 48 es nula”, advirtieron además.

Asegurando que “De todas maneras, al momento de conocerse la nueva embestida del Gobierno, las organizaciones nos pusimos en contacto y rápidamente comenzamos a redactar nuestro repudio al proyecto de Gobierno y la solicitud a los Legisladores de que sea pasada a archivo”.

“Tal como expresáramos en diciembre este proyecto de ley es totalmente restrictivo”, afirman desde la Central. Indicando después que “Cambia el foco de la Ley N° 389 que establece a la pensión RUPE como derecho de la persona, e intenta convertir a la RUPE en una ayuda económica para personas con discapacidad en situación de pobreza”.

Igualmente mencionaron que “La metodología que el Gobierno Provincial aplica para el otorgamiento de nuevas pensiones, es lo que ahora intentan legitimar con este proyecto de ley. Cada vez que hemos patrocinado a personas con discapacidad y a sus familias en la justicia, en virtud de las demoras en el otorgamiento de su pensión, los fallos judiciales nos dieron la razón y sentenciaron que para acceder a este tipo de pensiones el aspecto económico del grupo familiar no tiene relevancia alguna y que para el reconocimiento de los mismos no tienen prioridad en su otorgamiento, aquellas familias que no posean ingresos o padezcan necesidades tales que los coloquen como posibles sujetos vulnerables”.

Alertando que “Tampoco la falta de partida presupuestaria, es motivo suficiente para NEGAR este derecho, pues es obligación del Estado adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para su reconocimiento. Llamativamente el argumento del presupuesto finito está en los fundamentos de este proyecto de ley”, manifiestan.

Más adelante indicaron que “Si a esto le sumamos la violación flagrante al principio de progresividad del derecho (cuando se modifica una ley debe ser para otorgar nuevos derechos) ya que se restringe el universo de posibles beneficiarios y no está claro que sucederá con aquellos beneficiarios que ahora pasarían a no cumplir con los requisitos; por lo que se concluye que este proyecto es manifiestamente inconstitucional”.

“El artículo 2, que viene a maquillar este proyecto de ley, a disfrazarlo para confundir a la opinión pública; solo viene a reflotar el inciso e del artículo 18 de la ley N° 389 que nunca fue cumplido y que ya establecía que se abonaría el 50% de la pensión a aquellos jóvenes que accedieran a un trabajo, con el agravante que ahora le establece un plazo de 6 meses”, dijeron desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma.

Para concluir invitaron “a las personas con discapacidad a estar alertas y a resistir cualquier tipo de embestida contra sus derechos. Así mismo exhortamos a los legisladores a pasar a archivo este proyecto de ley”.