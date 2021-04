Advierten sobre inconvenientes con viandas escolares

Desde el sindicato docente emitieron un comunicado donde indican que “Con mucha preocupación, desde el SUTEF, observamos que desde el Ejecutivo no se ha solucionado el tema de las viandas y meriendas para niños y niñas en los establecimientos escolares”.

El texto después dice: “Recordamos que el día 15 de marzo -tras la firma del acuerdo salarial y en una reunión con el Gobernador, la Ministra de Educación y el Secretario de Educación- la conducción del SUTEF planteó el problema de la merienda y la necesidad de que haya una provisión por parte del Gobierno para la totalidad del alumnado, ya que no pueden compartir lo que traen de casa y hay niños y niñas que no llevan nada, lo que genera una muy incómoda desigualdad a la hora de merendar. Y ligado a esto, la urgente necesidad de entrega viandas porque los comedores no están funcionando debido al COVID”, advirtieron desde el gremio.

Además, reiteraron el mismo reclamo expresado “en una publicación, luego de la reunión con el Gobierno por vacunación a docentes, dispensas, viandas y estado de edificios escolares. Cuando, en este sentido, desde el Ejecutivo manifestaron que van a trabajar para poder garantizar a la brevedad la merienda y la entrega de viandas para el grupo que asiste a la clase presencial y para el grupo que no asiste, para que puedan pasar a retirarla por la institución”.

Para concluir, los dirigentes señalaron que “al día de la fecha, a casi un mes del planteo, no hubo ningún avance y la docencia fueguina sigue manifestando dicha preocupación”, aseguraron desde el SUTEF.