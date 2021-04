Advierten que se necesita “imperiosamente un cruce soberano por aguas argentinas”

Desde la Federación Popular de Transporte de la provincia indicaron que “Una medida de fuerza llevada adelante por camioneros chilenos de Magallanes, pone en jaque a la Argentina Bicontinental y Bioceánica, haciendo que el centro del país, que no es Córdoba sino Tierra del Fuego; tenga desde hace 4 días sus vías terrestres de comunicación interrumpidas. Todo ello, debido a que para llegar a esta Provincia no haya otra manera que hacerlo por Chile y producto que los argentinos durante últimos 50 años, no hemos sabido desarrollar un cruce entre el área nacional continental y la isla grande de Tierra del Fuego, a través de la boca oriental del Estrecho de Magallanes”.

Río Grande.- En un documento señalaron desde la FePoTra fueguina que “Así, la sociedad fueguina constituida por más de 220 mil personas, va rápidamente camino al desabastecimiento, a la falta de sus elementos básicos, como son los alimentos y los productos de la canasta familiar; e imposibilitada de recibir insumos y de enviar su producción industrial al continente”.

Luego se advierte que “Desde 1975 fueguinos y fueguinas venimos solicitándole al Estado Nacional, cumpla con ese mandato constitucional de una Argentina unida de sur a norte y de este a oeste. Y en nuestra persistencia logramos en 2012, que el Congreso Nacional sancionara la Ley 26.776, que establece como “Política de Estado de la Nación” la integración soberana de la isla con el continente a través de un Cruce por Aguas Argentinas”.

“La falta de voluntad y continuidad en materia de políticas públicas, nos han llevado a esta situación de dependencia y fragilidad. Más aún cuando cada anuncio de los gobiernos de turno, carecen de sustento técnico y científico, para transformarse en promesas vacías de contenido pronunciados en épocas de campaña electoral, que erosionan fuertemente la credibilidad pública”, señala el documento.

Más adelante dice que “Los más de 500 camiones acumulados en territorio chileno, imposibilitados de ingresar o egresar de la Tierra del Fuego, nos dan una dimensión ajustada del volumen del transporte y del movimiento vehicular de carga; hecho que ratifica una vez más las grandes sumas de dinero que se lleva del esfuerzo y el desarrollo poblacional de todas y todos los argentinos en el sur, una empresa monopólica, extranjera y ligada a capitales británicos como lo es la chilena Transbordadora Austral Broom Ltda. S.A., que brinda el principal servicio de cruce entre el continente y la isla a través de Bahía Azul – Primera Angustura, para sortear el Estrecho de Magallanes”.

Indicando después que “Pese a las nefastas circunstancias por las que atravesamos los fueguinos por estas horas, no podemos caer tampoco en el apresuramiento y por querer resolver con inmediatez una coyuntura, vayamos a buscar solamente una cruce vehicular sin tener en cuenta factores soberanos como la presencia efectiva y el control en la boca oriental de Estrecho, la puesta en marcha de un proyecto global y estratégico que incluya la instalación de la estructura portuaria suficiente para el desarrollo de la industria pesquera, la prestación de servicios petroleros, que se complemente con Ushuaia en materia antártica y que tenga un espacio destacado en materia de auxilio y defensa, para proteger nuestros recursos naturales del saqueo cotidiano, y en especial del que realiza Gran Bretaña como estado usurpador de nuestras Islas Malvinas. Un cruce soberano que potencie la economía regional y que nos lleve a fueguinos y santacruceños a una nueva etapa de crecimiento compartido”.

“Frente a estas circunstancias, trascurridos 48 años desde que los diputados nacionales Ernesto Manuel Campos y Esther Mercedes Fadul de Sobrino, presentaran el primer proyecto ante el Congreso y a 9 desde que se sancionó la Ley de Integración Austral 26.776, que impulsaron los senadores nacionales José Martínez y María Rosa Díaz; la Federación Popular del Transporte “Eva Perón” de Tierra del Fuego, reclama a las máximas autoridades de la Nación y de la Provincia, poner inmediatamente en marcha un trabajo multidisciplinario para encarar con máximo rigor técnico y científico, los estudios de factibilidad que ordena la Ley y de esta manera concretar un cruce por aguas argentinas, corto, seguro, regular, estatal y soberano”, concluye el comunicado.

El comunicado lo firman: Pablo Abba, Malco Martínez, Pablo Ibáñez, Enzo Córdoba, Bruno Bustamante, Moises Soloza y Daniel Guzmán, por la conducción técnica y política de la Fe.Po.Tra Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.