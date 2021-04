Advierten complicaciones por la exigencia de PCR en Santa Cruz

El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, analizó con preocupación el requisito de PCR en forma obligatoria para ingresar a Santa Cruz, porque se están estableciendo nuevamente fronteras internas como el año pasado para transitar de una provincia a la otra, y va a complicar no sólo al turismo sino el ingreso de residentes y mercadería. Como balance de la temporada alta, estimó que en promedio arribó un 15% del volumen normal de pasajeros, y la recaudación no alcanza para cubrir los meses de baja, que siempre son deficitarios. Planteó la imposibilidad de planificar, con un cambio de reglas constante, y la incertidumbre sobre lo que pueda pasar tanto en la temporada de invierno como en el próximo verano. Hay muchos hoteles que siguen cerrados y no se sabe hasta cuándo van a sobrevivir. La asistencia de nación, sumada a la de la provincia para pagar sueldos, apenas alcanza a cubrir el 25% del costo laboral total.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, expuso por Radio Universidad 93.5 una profundización de la crisis para el sector turístico, que ya no tiene resto para sostenerse en la temporada baja, ni siquiera con la asistencia conjunta de nación y provincia.

En principio de lo consultó sobre el contingente que salió de Ushuaia, que arrojó casos positivos de COVID luego del testeo realizado al ingresar a Santa Cruz. “Para el ingreso a Tierra del Fuego no hay requisitos de hisopado ni de PCR ni de ningún análisis por el estilo, para los que ingresan por vía terrestre o aérea, pero la provincia de Santa Cruz sí los pide. A los pasajeros que no tienen un PCR o un test de antígenos negativo les hacían un test de antígenos rápido en el punto de ingreso a la provincia y de esa forma detectaron estos casos. Es complejo generar esto en la provincia y no sé si las ventajas llegan a compensar las complicaciones. Santa Cruz ahora cambió la resolución y ya no permite el ingreso a los que no tengan un PCR negativo, realizado 48 horas antes, con lo cual se provoca un gran problema con todas las personas que están dando vueltas y quieren ingresar a la provincia, no solamente para hacer turismo, sino para volver a su casa, para entrar con un camión con carga y cosas por el estilo. Se empieza a generar una cantidad de inconvenientes muy grandes, porque aparecen fronteras internas como tuvimos el año pasado para transitar de una provincia a la otra, cuando la Constitución Nacional dice claramente que no se puede hacer”, sostuvo.

Adelantó que va a complicar la temporada invernal, de mantenerse el requisito. “La experiencia nos está diciendo que las decisiones cambian de acá a la semana que viene y no podemos planificar demasiado cómo vamos a organizarnos para trabajar en invierno. De acá al invierno seguramente nos van a cambiar cinco veces las reglas. A todo el mundo le decimos que hoy las reglas son estas y van a durar hasta que decidan cambiarlas. Santa Cruz puso reglas de ingreso hace menos de una semana y el lunes las modificó. Para julio faltan casi tres meses y las reglas van a cambiar cuatro o cinco veces. Eso para el turismo es muy malo porque no tenemos posibilidad de hacer ninguna previsión con algo de certidumbre”, dijo.

Restricciones por DNU

Consultado sobre la reunión que mantuvieron con el gobierno luego de conocido el DNU, señaló que “en esa reunión hubo bastante gente, no sólo de turismo, sino de deportes y otros rubros afectados por el decreto. En nuestro el sector el rubro más afectado es el gastronómico, porque se ponen limitaciones de horario y se reduce la capacidad de aforo. La provincia extendió una hora el cierre y lo llevó hasta las 24, y esa hora de diferencia es muy importante porque no podemos negar nuestra idiosincrasia de cenar muy tarde. Al no haber turismo internacional nadie va a cenar a las 7 u 8 de la tarde, porque no es nuestra idiosincrasia. Más o menos una cena lleva una hora y media y pueden tomar gente para cenar hasta las 9 y media, pero con esta hora más les permite hacer un cubierto más y aprovechar las mesas, que ya están reducidas, porque tienen un 30% de aforo. Reducir las horas y el aforo es un golpe muy duro para los restaurantes. Para cubrir los gastos un restaurante necesita ocupar el 50% de las mesas y hoy están con el 30%”, indicó.

“Para el resto de las actividades de turismo, como transporte y hoteles, no hubo cambios notables, solamente reforzar el cumplimiento de los protocolos, que el sector lo viene haciendo desde diciembre. Todos los médicos han hecho mucho hincapié en la ventilación, además del barbijo, alcohol en gel y distanciamiento social. Esa es la instrucción en todos los ámbitos”, puntualizó.

Escaso movimiento en verano

En cuanto al balance de la temporada estival, dijo que “el movimiento estuvo alrededor del 25% del usual en los meses de enero, febrero y marzo, pero la temporada en Ushuaia tiene seis meses y los tres primeros estuvieron en cero, así que en promedio el movimiento de la temporada fue del 15%. Hubo una presentación de Fabián Lombardo, que es el director comercial de Aerolíneas Argentinas y se dieron a conocer las estadísticas de movimiento de pasajeros en los destinos más importantes. Afortunadamente Ushuaia fue la segunda ciudad con más movimiento del país después de Bariloche, y el número es muy bueno. Aerolíneas dice que movió 88 mil pasajeros entre Buenos Aires y Ushuaia, de ida y vuelta, y 14 entre Calafate y Ushuaia. Eso nos da 102 mil pasajeros ida y vuelta, que son 51 mil pasajeros, incluidos los residentes, es decir que el número de turistas que recibió Ushuaia debe rondar los 45 mil pasajeros, cuando el destino mueve alrededor de 450 mil en un año. Esto implica un 10% del movimiento normal de pasajeros y los números son bastante bajos”, manifestó.

Pago de cánones

También se le preguntó sobre el pago de los cánones de los hoteles concesionados y si hay margen de negociación. “Hay tres hoteles del Estado que están concesionados en Ushuaia, el Albatros, el Canal de Beagle y Las Lengas. En las negociaciones que los concesionarios lleven adelante con el Estado, la cámara no tiene nada que ver. El Cerro Castor se encuentra en una situación parecida. Lo que puedo saber es lo que me comentan los asociados, pero las negociaciones son del ámbito privado. Como presidente de la cámara no puedo decir públicamente lo que me comentan los asociados en privado, y no corresponde que haga comentarios sobre los negocios particulares de ninguno. El Estado provincial seguramente lo podrá informar. El hotel Canal de Beagle tiene un 25% de la facturación bruta de canon y es uno de los más altos. Es una situación muy compleja, porque hay composiciones de cánones mínimos y proporcionales, y después de este año cualquier empresa de turismo que tenga que pagar un canon o un alquiler, está en una situación muy difícil. Uno conoce muchos casos en los que han tenido que renegociar las condiciones para pasar la temporada, pero esto excede al turismo y ha pasado también con los comercios que estuvieron cerrados durante varios meses y tuvieron que renegociar el costo del alquiler”, recordó.

“En muchos contratos de concesión, el concesionario tiene la obligación de prestar el servicio, pero si el Estado dispone el cierre empieza la contradicción y es una situación que hay que manejar”, observó.

Asistencia para sueldos

En lo referido a asistencia del Estado, dijo que “las ayudas afortunadamente se siguen manteniendo y son todas bienvenidas. En este momento tenemos dos programas, uno es el REPRO II de nación, que para el mes pasado fueron 12 mil pesos por trabajador y ya se anunció que van a ser 18 mil, lo cual es un aire muy importante. Está complementado por el REPRO adicional de parte del Ministerio de Turismo de la Nación para las empresas de turismo, que son 4 mil pesos adicionales. El segundo programa de ayuda es el PROGRESO, que es de la provincia, y prevé 12 mil pesos por empleado. Eso ayuda bastante y, si lo sumamos, estamos más o menos en unos 30 mil pesos por empleado, pero el costo laboral contando los aportes patronales está en 140 mil pesos. Estas ayudas siempre son bienvenidas pero de todas maneras con eso estamos cubriendo un 20 ó 25% del costo laboral de cada empleado”, advirtió.

“Hay una absoluta falta de certeza de lo que va a pasar de aquí en adelante, cuándo se va a abrir y vamos a empezar a trabajar. En turismo se empiezan a planificar y contratar los viajes con dos, tres y hasta seis meses de anticipación, así que hoy en día es imposible saber lo que va a pasar. Estamos encarando la temporada de invierno con mucha preocupación, porque en la temporada de verano trabajamos al 15% del volumen normal de turismo en Ushuaia. Nosotros tenemos una temporada alta que genera todos los fondos para pasar la temporada baja, que normalmente es deficitaria. La peor parte viene ahora, en mayo y junio, y luego de julio a septiembre hay una temporada media que igual sigue siendo deficitaria. En octubre ya entramos en la temporada alta. Salvo para el Cerro Castor, que tiene una temporada de invierno realmente alta, para los demás son temporadas bajas y deficitarias”, aseguró.

“Este verano fue bueno, pagamos los gastos y no generamos pérdidas adicionales, pero no dio para hacer un colchón que permita tirar el resto del año. Todas las empresas estamos ingresando en el invierno con la plata que nos viene sobrando desde marzo del año pasado y lo grave es que ya no está quedando nada. Además hay varias empresas que no abrieron esta temporada por falta de volumen de trabajo, porque abrir les implica más gastos y pierden menos plata estando cerradas. La pregunta es hasta qué punto van a poder sobrevivir, más allá de si abren o cierran”, planteó.

“Hay muchas empresas, no sólo en Ushuaia sino en todo el país, que le están pagando a los empleados solamente los REPRO, el PROGRESO o el plan que sea, porque no tienen capacidad económica para completar los sueldos que debería estar cobrando el personal. Simplemente se les acabó el aire, y también hay unas cuantas empresas que han quebrado. En la parte de hotelería Tierra del Fuego es uno de los destinos que está mejor en el contexto nacional, dentro de lo mal que estamos. En Buenos Aires el movimiento de alojamiento es básicamente de turismo internacional, turismo corporativo o de gente que va por cuestiones médicas, y el 80% de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas están cerrados. El 20% restante tiene entre un 10 y un 15% de ocupación”, comparó.

Hospital modular en los terrenos del puerto

Por otra parte se le pidió opinión sobre la construcción del hospital modular y la visita prevista para hoy del Ministro de Obras Públicas, vinculada con esta obra. “Me parece muy bien que hayan hecho esta inversión en un hospital modular, porque es bueno para la atención médica, pero no tengo conocimiento para evaluar la implicancia. El hecho de que el hospital modular se haya hecho en terrenos que eran del puerto y se desafectaron, no es una obra relacionada con el puerto de Ushuaia. El hospital está bajo el área del Ministerio de Salud. Desde la construcción del puerto a fines del siglo pasado hasta ahora, no hubo ningún tipo de inversión adicional. Tuvimos una mala experiencia con la licitación de la ampliación, que fracasó en la gestión anterior y ahora estamos esperando que inicie la obra de 80 metros. Hay cuestiones operativas dentro del puerto donde se nota una falta de inversión en 20 años de historia. Es un puerto multipropósito que cumple muchísimas funciones, porque no solamente está relacionado con el turismo, y es una herramienta económica de la provincia. Mucho de la parte económica pasa por el puerto, tanto una parte del turismo como una parte de la industria electrónica y de la pesca”, remarcó.

Nuevos productos

Como alternativa para mejorar la oferta de la provincia, consideró que “pasa por dos lados: conseguir que venga más gente, y que la gente que viene se quede más noches. Para esto es importante la generación de nuevos productos y de calidad, para que la gente los demande y se quede. La construcción de las hosterías en los ’60 con el gobernador Campos fue uno de los pasos más importantes, luego vino la aparición de los catamaranes y la navegación por el Canal de Beagle, el tren del Fin del Mundo, el Cerro Castor. Estos productos van generando mayores estadías, o estadías en temporadas que no la tenían, como es el caso del Cerro Castor, con el movimiento de gente en invierno. Los productos son esenciales porque el turismo se basa en productos”, dijo.

“La inversión en infraestructura no la puede realizar el privado, ya sea puertos, aeropuertos, rutas, el resto son inversiones que tiene que hacer el sector privado, pero esto tiene que ser trabajado en conjunto. Respecto de la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, entendemos que es necesaria porque la ciudad está muy cerca del límite de crecimiento. De los proyectos presentados cuestionamos bastante las intenciones de la ampliación, porque están tomando desde la costa sur del Lago Fagnano hasta la costa del Canal de Beagle, y desde el límite con el Parque Nacional hasta la altura de Almanza. Es un gran rectángulo que se está tomando como ejido municipal y creemos que hay sectores que claramente no tienen que pertenecer a la ciudad de Ushuaia, como todo el Valle de Tierra Mayor y la zona de montaña. Si se amplía para que crezca la ciudad, para qué queremos montañas de 1.350 metros de altura dentro del ejido. Eso tiene que estar fuera y Tierra Mayor es una de las áreas protegidas con mayor valor turístico, uno de los turbales más grandes de la isla después de los turbales de Península Mitre, y no es una zona susceptible de ser urbanizada. No debería ser impactada de ninguna forma y hoy está bastante protegido ese sector. No tiene que estar ocupado por casas ni estar dentro del ejido. Nosotros esperamos ser convocados a la comisión especial que creó la Legislatura hace unos días para discutir este tema”, concluyó.