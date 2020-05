ADUF advierte sobre condiciones laborales

Desde el gremio que representa a los docentes de la UNTDF se refirieron a la situación laboral que se encuentran atravesando, a partir de la virtualidad aplicada para el dictado de clases. Advierten sobre la necesidad de que se respeten los derechos laborales expresados en el convenio y aclararon que el tele trabajo no está enmarcado, por eso están “mirando y atentos” para que no se produzcan abusos.

“Nosotros en la UNTDF estamos mirando y atentos a que las condiciones laborales de las y los docentes, en la UNTDF, se encuentren dentro de lo que venía siendo la presencialidad. Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro convenio colectivo de trabajo no existe el tele trabajo como tal”, advirtió Alfredo Isasmendiz, secretario de Prensa de ADUF, sindicato que representa a los docentes de la mencionada universidad.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, manifestó el representante de los docentes universitarios que por ese motivo “estos últimos dos meses han sido bastante arduos, en relación a la necesidad de hablar con los y las afiliadas para ver cuál era su situación. A partir de ahí nosotros hemos planteado al rectorado, desde principios de abril, la apertura de paritarias a nivel particular para poner sobre la mesa algunas condiciones que se estaban dando, particularmente sobre una cierta virtualización forzosa respecto de lo que tiene que ver con la enseñanza”, indicó.

Aseguró Isasmendiz que “la situación excede a lo que es tener la posibilidad de conectarme a internet y dar clases”, remarcó. Indicó luego que se demostró, respecto de las posibilidades de los estudiantes de estudiar de manera virtual, “una desigualdad bastante grande, que la presencialidad salvaba de alguna manera”.

Además mencionó que “algunos docentes no estuvieron de acuerdo en transformar materias presenciales en materias virtuales en un mes, entonces ahí en las paritarias lo que pudimos hacer fue plantear ciertas cuestiones como el derecho a la desconexión. También pedirle a la universidad que haga un relevamiento de las condiciones en las que los docentes están dando clases; porque si hoy le preguntas a la UNTDF no sé si lo tienen en claro. Hay situaciones en las que los docentes no pueden dar clases porque viven en un lugar chico, porque tienen familia, y un montón de cuestiones que no se habían puesto sobre la mesa, porque la presencialidad evitaba esos temas”, insistió el secretario de Prensa de ADUF.

Dijo que también se desprendieron cuestiones como “el cuidado de hijos menores, adultos que están a cargo, licencias especiales por convenio y cuestiones que se lograron por un pedido de ADUF para que se llevaran adelante las paritarias, tal cual lo vienen haciendo algunas universidades nacionales en todo el país y como nuestra Federación, que es la CONADU Histórica, lo viene reclamando”.

El representante de los docentes de la UNTDF señaló que en este marco “el exceso de trabajo es muy fuerte y la verdad es que el tiempo que uno tiene que utilizar, para poder armar una clase que mantenga cierto contrato pedagógico de enseñanza – aprendizaje con el estudiante, es muchísimo. Es completamente distinto armar una materia virtual que presencial, sobre todo si tenemos en cuenta que la universidad arma sobre la base de la presencialidad toda su propuesta y hoy nos encontramos con esta cuestión excepcional, por la pandemia”.

Isasmendiz mencionó que “las únicas materias que no se van a poder completar o que no se van a dictar, son aquellas que tienen modalidad de taller como un estudio de televisión, por ejemplo en la licenciatura de medios audiovisuales dónde hay trabajos que se realizan con una cámara o en un estudio por una puesta en escena”, indicó.

Igualmente advirtió que otras son las exigencias para dar respuesta a los alumnos de los primeros años, quienes “entran en una institución nueva, en un nivel educativo nuevo y el acompañamiento tiene que ser mucho más fuerte; para evitar que los estudiantes abandonen, poder acompañarlos en esos momentos críticos donde por ahí están en dudas porque se encuentran con otro tipo de texto, con otro tipo de relación con los docentes, con los otros estudiantes, una relación mucho más autónoma y otra institución que tiene sus particularidades –ni buenas, ni malas- pero diferentes”, expresó.

Para ese tipo de contención dijo que la presencialidad facilita la tarea, y en ese marco también dijo que se deben defender “los derechos laborales” para que no se avance sobre los mismos. Señaló que son cosas que “se están pensando en este momento” e indicó que también opinan que “ya es momento para que los órganos de gobierno de la UNTDF se pongan en funcionamiento, porque lo que hay actualmente es un comité de crisis que funcionó como debería hacer funcionado a principios de marzo por toda la situación que se vino de repente y por la cuarentena”.

Pero advirtió que ya debería resolverse que “la universidad sea gobernada por sus órganos de gobierno que son el Consejo Superior, los Consejos de Instituto, porque a partir de ahí se pueden tomar decisiones con mucha más legitimidad en relación a que va a pasar con el tema de la virtualidad y demás”, concluyó Alfredo Isasmendiz.