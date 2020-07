Acuerdo en Diarco y se levantaron las medidas

Se destrabó definitivamente el conflicto instalado en las dos sucursales de Diarco de la provincia. Desde el Sindicato de Camioneros confirmaron que, como resultado de las negociaciones, “la empresa Diarco se compromete a registrar a choferes y peones que estaban tercerizados para ese servicio, bajo el convenio colectivo de trabajo”. Adelantaron estrictos controles por el trabajo no regulado y violaciones al convenio.

Desde el Sindicato de Camioneros informaron que, como resultado de las negociaciones iniciadas en el Ministerio de Trabajo de la Provincia luego del reclamo que llevaron adelante en las dos sucursales del supermercado mayorista Diarco, se acordó el correcto encuadre de los trabajadores que desempeñan tareas enmarcadas en el convenio colectivo de trabajo de camioneros.

El secretario de Prensa del gremio, Guillermo Vargas, informó que la resolución del conflicto fue ratificada por el titular del Sindicato de Camioneros en la provincia, Pedro Abel Velázquez, quien manifestó que “la medida de fuerza en Diarco se levantó, ya que las partes llegaron a un acuerdo”.

Dijo que el mismo se refiere al “encuadre, ya que la empresa Diarco se compromete a registrar a choferes y peones que estaban tercerizados para ese servicio, bajo el convenio colectivo de trabajo de camioneros”. En otro orden agradeció “la solidaridad del sindicato de comercio, el acompañamiento de la Mesa Sindical, como así también el interés demostrado por el intendente de Ushuaia (Walter Vuoto) quien se puso a disposición de la organización y de los trabajadores monotributistas y de las empresas tercerizadas por Diarco, para que se llegara a una solución”, puntualizó el secretario de Prensa.

Por otra parte mencionó Vargas que “tanto Diarco como muchas otras empresas gozan de los beneficios de la Ley 19.640, pero también hay que saber defender esa ley y los beneficios que da. No se puede tener gente en negro, fleteros monotributistas que ni siquiera manejan sus propios vehículos –que es una problemática que nuestra organización viene combatiendo- como incluso quedó evidenciado en esta medida”, remarcó.

El dirigente camionero señaló que “de cien camiones que ingresan a la provincia un 35% son fleteros, que ni siquiera manejan sus propios camiones. Contratan gente en negro para que hagan los viajes, para que hagan los servicios. Por eso queremos hacer este reclamo porque es una situación que también observamos en empresas como supermercados La Anónima, Andreani; dónde para contratar un trabajador sin el encuadre correspondiente ponen cualquier tipo de excusa”, advirtió Guillermo Vargas.

En el mismo sentido pidió “que las empresas grandes, con flota propia, dejen de contratar fleteros. Es el mismo caso de Cantarini, Vesprini, Oro Negro, San Martín, Gloker; porque están precarizando el trabajo, cuando tienen una gran cantidad de camiones pero precarizan el trabajo porque están contratando fleteros para la distribución de mercadería en todas las áreas, para el correo, la distribución de alimentos. Por pagar menos precarizan trabajadores y eso no lo vamos a permitir”, sentenció.

Luego aclaró que como organización gremial no están “en contra de los fleteros y monotributistas de nuestra provincia, pero no podemos permitir que le quiten el trabajo a una persona con relación de dependencia y que a su vez su trabajo lo realice una persona que está en negro. Desde la Secretaría General de nuestro gremio no se entiende esta metodología, ya que este tipo de tareas no incluye seguridad social, ART, o seguro para los choferes que son esclavizados por necesidad de acceder a un trabajo”.

Para finalizar confirmó que van a realizar inspecciones y “un trabajo fino, para detectar el trabajo en negro que durante la época de la pandemia muchos empresarios han tratado de implementar”, concluyó el secretario de Prensa de los Camioneros.