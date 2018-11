Acto al cumplirse un año del asesinato de Rafael Nahuel

Con un acto que se realizó en el Espacio para la Memoria de Río Grande, hoy se recordó el aniversario del asesinato de Rafael Nahuel. También hubo referencias al Día del Aborigen Fueguino y como la fecha recuerda una matanza de integrantes de pueblos originarios ocurrida en nuestra provincia. Miembros de las comunidades Shelk´nam y Haush dieron testimonio.

Convocado inicialmente por la Multisectorial por la Soberanía y con la participación de organizaciones como el SUTEF, SIPREN, Jubilados de TDF, Centro de Estudiantes de la UNTDF, Unidad Solidaria de los Trabajadores, Vientos de Cambio en Red, La Ría y otras; se realizó en el Espacio para la Memoria de Río Grande un acto para recordar el primer aniversario del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. Se hicieron presentes también miembros de las comunidades Shelk´nam y Haush, quienes dieron un crudo y emocionante testimonio sobre la historia y el presente de sus pueblos.

El acto se inició con la lectura de un documento unificado que elaboraron integrantes de diferentes comunidades, organizaciones sociales, políticas y familiares de Rafael Nahuel, donde se hace referencia al “asesinato impune del weichafe Rafael Nahuel Yem, en manos del cabo primero de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos”. Allí también se exige “juicio y castigo al asesino de Rafael Nahuel” como así también para “todos los responsables políticos”, entre los que se nombra al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica; al juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri.

Después hablo Miguel Pantoja, integrante del pueblo shelk´nam y miembro de la Casa Cultural Rafaela Ishton, quien pidió a los presentes no olvidar “que el pueblo shelk´nam está presente y que no olviden el genocidio, que por hoy se sigue repitiendo. Es muy importante verlos a ustedes acá apoyando esta causa, pero esto parece que no va a acabar nunca y eso es muy triste para nosotros”, advirtió.

Recordó que este domingo se conmemoró el Día del Aborigen Fueguino “porque es una oportunidad que tenemos al año para demostrar que estamos vivos, que estamos realmente presentes y que también luchamos por nuestro pueblo. No somos un puñado de personas que le hacen un homenaje al pueblo shelk´nam, nosotros somos el pueblo shelk´nam”, destacó Pantoja.

También señaló que “es una triste coincidencia que un 25 de noviembre asesinaron por la espalda a un mapuche y un 25 de noviembre, hace 132 años, mataron a 28 shelk´nam en la bahía de San Sebastián. Es algo realmente triste ver como hoy el pasado y el presente son tan parecidos, como sigue siendo igual el resultado de las represiones”.

Asegurando que “hay mucho racismo”, hizo un repaso por violentas represiones contra comunidades mapuches asegurando que “esto se vive ahora y es muy trágico”. Reclamó “juicio y castigo” para los responsables del asesinato de Rafael Nahuel y de “muchos otros asesinatos que están invisibilizados”.

Mencionó el proceso contra Facundo Jones Huala y aseguró que “los mapuches no son terroristas, ningún pueblo es terrorista. Los reclamos que hacen los pueblos son pacíficos y tienen que ver con la naturaleza y el territorio ancestral, que nos pertenece”, advirtió.

Por su parte Horacio Vera, integrante del pueblo Haush, expresó palabras en su idioma ancestral y aseguro que “la lengua no está muerta”. También recordó la matanza por la cual se conmemora el día del aborigen fueguino y señaló que lo advierten “las crónicas de los mismos evangelizadores, de los curas que tuvieron y tienen responsabilidad. Algunos sellos capellanes, que bautizan las armas de la policía y del ejército”

Contó la actividad que realiza en instituciones educativas, para transmitir la cultura de su pueblo y algo del idioma que se está recuperando. Repasó la humillación que tuvieron que pasar integrantes de los diferentes pueblos, por acción de los colonizadores, y convocó a trabajar por el cambio de nombres de las calles que recuerdan a responsables del genocidio y la colonización.

“Hoy es un día de duelo por lo que pasó y por lo que sigue pasando. Hay que trabajar en las escuelas públicas porque y vamos a poder incorporar la temática cultural bilingüe, hacer trabajo de campo sobre el cambio del nombre de las calles”, puntualizó. Invitando a los presentes a quedarse en la provincia, aunque reconoció que “el que se va a otro lugar es porque el estado, el gobernante de turno, nos provee los elementos esenciales para que el hombre trabaje cómodo. Porque el que se va de un punto a otro es porque busca comida, porque no la hay en su territorio”, dijo Vera refiriéndose al éxodo impuesto por la falta de trabajo.

Vale mencionar que en Ushuaia, con similar contenido, este lunes se realizará un acto a las 17:30, en la esquina de San Martín y Fadul, convocado por la Multisectorial de Derechos Humanos.