Acosta confía en incorporar el presupuesto y Terra Ignis en la última sesión del año

La legisladora de FORJA informó que están a la espera de las modificaciones del proyecto presupuesto, que enviaría en los próximos días el Ministerio de Economía. En ese caso se retomará el debate que hoy está en suspenso y podría aprobarse en la última sesión del año el presupuesto 2021. También consideró fundamental reflotar la discusión de Terra Ignis, analizar en un plenario de las tres comisiones que intervienen en el tratamiento las modificaciones que envió el Ejecutivo, e incorporarlo en la misma sesión. Estimó que se llevará a cabo después de Navidad, si bien la fecha se definirá luego de la reunión de los presidentes de bloque. “La empresa Terra Ignis posibilitaría no solamente diversificar la matriz sino que por primera vez, en 40 años de régimen, la provincia podría participar de la renta petrolera”, subrayó la legisladora, decidida a “insistir en que tiene que ser parte del contenido de la última sesión del año, juntamente con el presupuesto”. Aclaró que la creación de la empresa de hidrocarburos “no es sólo una necesidad de parte del Ejecutivo sino una gran oportunidad para toda la provincia”, en función de la necesidad de generar puestos de trabajo.

Río Grande.- La legisladora de FORJA Mónica Acosta cifró esperanzas en lograr incorporar en la última sesión del año el tratamiento del presupuesto 2021 y la creación de Terra Ignis, la empresa de hidrocarburos de la provincia.

Por Radio Universidad 93.5 hizo un balance del 2020, que consideró “un año intenso, con un porcentaje bastante alto en cuanto a otras Legislaturas respecto al trabajo que se ha realizado, con algunos proyectos solicitados por el Ejecutivo, como fueron las leyes de emergencia. Para nosotros fue un orgullo también remarcar que ninguna de ellas significó una quita de derechos ni mucho menos, porque no implicaron ajustes como ocurrió históricamente con todas las emergencias aprobadas en la provincia”, sostuvo.

“Como parte de la gestión nos hemos constituido en un nexo con la sociedad. Hemos trabajado arduamente desde la repatriación de vecinos hasta con leyes que están cumplimentándose y van a continuar el año que viene, como el programa PROGRESO, que fue patrimonio de la homogeneidad de las cinco fuerzas políticas”, destacó.

“Con relación a la comisión 3, que presido, tiene como eje la continuidad del subrégimen, la discusión de la ampliación de la matriz productiva, la diversificación; y pararnos desde allí para complementarnos con otro proyecto de vital importancia para la provincia, como es la creación de Terra Ignis”, manifestó.

Para la legisladora no es una discusión terminada sino todo lo contrario: debería aprobarse en la última sesión del año. “La empresa posibilitaría no solamente diversificar la matriz sino que por primera vez, en 40 años de régimen, la provincia podría participar de la renta petrolera. Es una propuesta tripartita que genera valor agregado, crea puestos de trabajo, está la explotación del petróleo, la industrialización del gas, la incidencia sobre las tarifas y la posibilidad de soñar con la generación de dólares propios a partir de la exportación de energía”, mencionó de algunas virtudes de esta empresa.

“Es una idea incipiente y vamos a insistir en que tiene que ser parte del contenido de la última sesión del año, juntamente con el presupuesto. Hemos hecho unas cuantas reuniones maratónicas escuchando a todas las áreas vinculadas con la repartición pública. Hemos escuchado a los actores en primera persona exponiendo lo que se presupone que se va a necesitar para desarrollar obra pública, educación, salud y una cantidad de proyectos fundamentales para el desarrollo de la provincia. En plena pandemia he participado activamente en gestiones para la reactivación de la Cooperativa Renacer y tengo el agrado de comentar que alcanzaron un acuerdo laboral para todo el 2021 con un fasón a través de Newsan. Lo propio están haciendo los trabajadores de Audivic, después de dos años de tener la fábrica parada. Con la empresa BGH están sorteando un primer trabajo después de tanto tiempo y esto hace que nos sentamos esperanzados en que va a continuar el año que viene. Acompaño desde el primer día a los trabajadores de Ambassador Fueguina, una empresa concursada de Ushuaia. Los 57 trabajadores han sorteado una cantidad de imponderables y hay posibilidad de que el Ejecutivo acompañe también la reactivación de esta empresa. Hay varias empresas interesadas de la ciudad de Ushuaia y de Río Grande para ponerla nuevamente en pie”, afirmó.

La visita del presidente

Respecto de la llegada de Alberto Fernández, dijo que están “aguardando las medidas anunciadas a nivel nacional, que van desde los impuestos internos hasta una serie de gestiones vinculadas con mejorar aspectos logísticos, y la extensión del subrégimen. Esperamos que sean parte de la agenda que venga a proponernos el presidente el día lunes. Hay muchas expectativas. Lo que más quisiera es terminar el año con una perspectiva de previsibilidad”, deseó.

“Gran parte de lo que nos pasó este tiempo fue querer hacer un balance corto, y es como que nada valió la pena. Incluso hasta cuidar a las personas no tuvo el éxito anhelado, por eso gastamos tanto las expectativas en una posible vacuna. Más allá de los anuncios, es importante hacer un balance en conjunto de lo que nos permitió demostrar este año: que después de la pandemia muchos sectores salieron mejores. No nos vamos a cansar nunca de agradecer al personal de salud, a toda la gente y los trabajadores esenciales, a nuestros científicos por su trabajo para hacer los tests. Estamos esperanzados, aun endeudados por cien años, en empezar a reconstruir otro escenario. Intentamos mancomunar un proyecto muy transversal, con muchos sectores que no piensan igual y con una disputa feroz de intereses. Todas estas cosas se exacerbaron, tanto los que eran solidarios y empáticos, como los que eran miserables”, señaló.

Consenso para Terra Ignis

Consultada acerca de si es posible lograr consenso para aprobar Terra Ignis, ante las objeciones que se plantearon en comisión, dijo que “todas las observaciones, hasta las contrapropuestas, fueron abonando el camino para mejorar el proyecto original. Desde las observaciones del Fiscal de Estado, del Tribunal de Cuentas, a las que cuestionaban el estatuto. Por eso se le dio traslado a la IGJ. Como recordamos malos antecedentes, dejó de ser una sociedad anónima como inicialmente se proponía para pasar a ser una SAPEM. Todas las cuestiones puestas en discusión fueron parte de los agregados para mejorar el proyecto de ley y volverlo a cursar. La idea es retomar la discusión en las tres comisiones y volver a funcionar en plenario para poder establecer un dictamen de las comisiones 1, 2 y 3. Intentamos aunar un criterio en virtud de todas las correcciones que se hicieron, para establecer el dictamen respectivo y tratarlo en la próxima reunión de Labor Parlamentaria, para que sea parte del temario de la última sesión del año”, manifestó.

“A esto aspiramos y no es sólo una necesidad de parte del Ejecutivo. Muchos de nosotros defendemos con uñas y dientes este proyecto porque entendemos que es una gran oportunidad para toda la provincia. Todos hemos sido atravesados por la crisis y la falta de desarrollo que hay en los barrios informales de toda la provincia. Depender exclusivamente de las empresas privatizadas implica un costo altísimo para la ciudadanía y la muestra es que hemos tenido que intervenir cuando a un vecino le retiran un medidor por falta de pago. También vemos cómo se incrementaron los incendios en los días de frío intenso porque la gente empezó a calefaccionarse de cualquier manera, porque no puede pagar las tarifas. Esto se paga con vidas humanas, por lo tanto es una doble responsabilidad incidir de manera definitiva, sin tener miedo a repetir cierta historia del pasado. Si funcionan los controles de los entes, de la Legislatura y la Justicia, no debe implicar mayor riesgo”, aseveró.

Sin condicionamientos

Respecto de si la aprobación del presupuesto está condicionada a la aprobación de Terra Ignis, respondió que “no hay presión de ningún tipo. La Legislatura es un poder independiente y cada uno se expresa de acuerdo a lo que considera. Una cosa no está atada a la otra, pero es importante generar las estructuras que ya están y proyectar hacia el futuro, porque es interesante reglamentar algún artículo de la ley de Terra Ignis para poder financiar gran parte de la agenda ambiental. Hace pocos días el Ejecutivo estableció la zona de Península Mitre como zona protegida, más allá de haber establecido las zonas que van a ser de explotación pesquera, turística y reconocer el valor histórico a los viejos pobladores, como principal reserva turbera del mundo. Eso no es posible controlarlo sin una ley de guardaparques y otras cuestiones que tienen resonancia financiera y hay que solventar. No se puede sacar de un lado para poner en otro y por eso hay que generar herramientas nuevas. En ese sentido queremos aportar”, remarcó.

También se le preguntó si hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo particularmente en lo que respecta a Terra Ignis: “Cada uno tiene que actuar con responsabilidad. El Ejecutivo ha expresado sus necesidades y ha mandado a sus representantes, que son sus ministros. Ellos han tenido que defender cada una de las áreas del gobierno. Además cada uno de nosotros tenemos una posición política frente a los proyectos. Yo entiendo, como gran interesada en los temas donde tiene incumbencia la comisión 3, que hay dos proyectos que son centrales para la proyección de la provincia, uno tiene que ver con la extensión del subrégimen y el otro sin dudas es Terra Ignis”, sentenció.

Apuesta al acompañamiento de los referentes de todos los espacios políticos porque “todo proyecto cobra mayor relevancia si es patrimonio de la sociedad. En su momento veníamos con un empuje muy importante sobre este tema, que se terminó amesetando porque la pandemia cambió el eje y las prioridades fueron otras. Todo fue una dedicación exclusiva a los temas inherentes a la salud, pero de cara al 2021 y ante la tan ansiada generación de puestos de empleo en el sector privado, es muy importante resolver temas históricos para la provincia y tener una herramienta que posibilite generar empleo, cuando es cercana al 30% la cantidad de personas que hoy no tienen trabajo”, planteó.

Presupuesto posible

Se le recordó que el presidente de la comisión 2, Federico Sciurano, advirtió que si el Ejecutivo no envía las modificaciones al presupuesto no se retomará el debate y podría haber un reconducido. “Estamos esperando los mismos informes y todavía no han ingresado a comisión, porque si no el presidente estaría convocando nuevamente. En estos días hubo reuniones a nivel nacional y esperamos la documentación para retomar el debate. Veremos si podemos lograr un consenso para generar el dictamen correspondiente. Esto lo debe enviar el Ministerio de Economía y con la prórroga que se votó todavía estamos en tiempo. Hay una fecha tentativa, que esperamos que sea pasada la Navidad. De acuerdo a lo que salga la semana que viene de la reunión de presidentes de bloque, ya vamos a tener una fecha”, adelantó.

“Esperemos que no haya un reconducido porque tenemos una oportunidad histórica de establecer un trabajo distinto. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se concluya en lo que va de este año”, fijó como meta la legisladora.

“Hubo decisiones brutales”

Finalmente fue consultada sobre la auditoría de la UBA sobre la herencia recibida, irregularidades vinculadas con medicamentos vencidos en la gestión anterior por más de 120 millones. En este punto dijo que “han llegado algunas peticiones a los ministerios de salud para dar cuenta de esto y tener un informe general”.

En cuanto a las irregularidades en la DPE en la gestión Bertone, señaló que “conocemos lo que sabe todo el mundo y hay mucho por investigar. Hay cosas que fueron parte de la auditoría que hizo la UBA y fueron posteriormente denunciadas a la justicia por este gobierno, con algunos procesamientos e investigaciones. Es parte de la crisis que tenemos por falta de inversión, de equipamiento. Esto no solamente amerita la investigación sino realizar la inversión que corresponde para resolver el problema. Si no, nos vamos a quedar solamente con la denuncia. El funcionario es responsable de lo que firma, de cada licitación pública, de cada compra en nombre del Estado, y de cada vez que se juega con la ilusión de un proveedor que tiene que gastar en un seguro de caución y poner lo que no tiene, cuando eso ya está digitado antes de entrar a un concurso. Son cosas que ameritan fuertes debates estructurales”, reflexionó.

A Renacer le tocó atravesar por esta experiencia con la compra de leds, por lo que Acosta reiteró que “se juega con las ilusiones y con el plato de comida, que es lo más grave, porque algunos dirimirán un negocio más o menos, pero cuando el autosostenimiento depende de eso y es la única oportunidad, eso se nota mucho más. Si eso se somete a una investigación técnica posterior, se ve que esos trajes a medida los disimulan con certificaciones o determinadas denominaciones que uno no tiene. Analizado por los expertos después, uno comprende que ya estaba fuera de juego antes de empezar”.

“Hubo decisiones muy brutales, como el tema de impacto ambiental en el Corredor del Beagle, la compra del casino, que han sido muy notorias y públicas, y en claro detrimento de los intereses de la provincia”, concluyó la legisladora.