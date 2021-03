ACHER sumada a la campaña solidaria de Boca Juniors por damnificados en la Patagonia

Desde el miércoles 17 al domingo 21 de marzo de 10.00 a 19.00 horas en la sede de ACHER ubicada en Pacheco y Perón, Hoiken 511 en la Margen Sur, José Romero 3090 en Chacra IV y Halcón Peregrino 2347 del Barrio Chacra XI, la Peña 2 de Abril del Club Atlético Boca Juniors, la Peña 2 de Abril del club Atlético Boca Juniors, la asociación ACHER (Asociación Chilena y Hermanos) y el Municipio de Río Grande, lanzaron la Colecta Solidaria para las familias afectadas en los incendios de la Patagonia.

Río Grande.- Con la colaboración del municipio de nuestra ciudad, la asociación ACHER y la Peña 2 de Abril del club Atlético Boca Juniors, lanzaron la” Campaña Solidaria” para las familias afectadas en los incendios de la Patagonia, y la colaboración que se requiere consiste en ‘Frazadas’, ‘Pañales’, ‘Pasta Dentífrica’ y ‘Jabones’, donde podrán ser entregados de 10.00 a 19.00 horas en la Margen Sur; Hoiken 511, en el Barrio de Chacra IV; José Romero 3090 y en el Barrio de Chacra XI; Halcón Peregrino 2347, y de 13.00 a 19.00 horas en la Sede de Ahcer; Pacheco y Perón, ya que la recepción de los elementos se podrán realizar hasta el día domingo 21 de marzo en los lugares y horarios arriba mencionados.

Al respecto dialogamos con Roque Lorenzatto, presidente de la Peña 2 de Abril que detalló lo siguiente: “Desde el nacimiento y su fundación de la ‘Peña 2 de Abril’, la comisión directiva, sus socios y los amigos de la institución -que son numerosos-; además de trabajar en lo que respecta a la faz deportiva, también realizamos eventos solidarios con aquellos que más necesitan, y en esta ocasión tan compleja por lo que sucede en la Patagonia, no podemos estar ajenos a las necesidades que se han originado, así es que, en conjunto con la Asociación ACHER, el municipio de nuestra ciudad, y la Peña 2 de Abril, organizamos esta tan necesaria “Colecta Solidaria” para todas las familias afectadas por los incendios, y lo que solicitamos a modo de colaboración son ‘Frazadas’, ‘Pañales’, ‘Pasta Dentífrica’ y ‘Jabones’, elementos tan importantes para mantener una adecuada higiene”. “Así es que comenzamos con esta campaña que es muy importante para nosotros, y sabemos muy bien que los riograndenses son muy solidarios porque ya tenemos muy buenas experiencias por otras colectas que hemos realizado en nuestra sede, y en esta oportunidad les contamos a los vecinos, que si es que está dentro de sus posibilidades, bien venido sea, y estos elementos los pueden entregar hasta el domingo 21 de marzo de 13.00 a 19.00 horas en la sede de ACHER; Pacheco y Perón, y de 10.00 a 19.00 horas en el Barrio Austral; Hoiken 511, en el Barrio de Chacra IV; José Romero 3090 y en el Barrio Malvinas Argentinas; Halcón Peregrino 2347, y si recordarles que no recibimos alimentos no perecederos, si únicamente los ya mencionados”. “Además quiero comentarte que también trabajamos de forma conjunta con la ‘Peña del Fin del Mundo de la ciudad capital’, allí el presidente; Emiliano el “Tano” Veneroni está colaborando con la ‘Colecta Solidaria’, que el lunes 22 de marzo desde Ushuaia sale el camión con todos los elementos que ellos junten, pasa por Río Grande y continúa con su viaje por Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y finaliza en Trelew, que además son todas las peñas que se nuclean en la Patagonia, donde se hace el traspaso a otro camión y de allí van hacia la zona afectada”. “Así es que nos encontramos trabajando en estos días con la ‘Colecta Solidaria’, y que sabemos muy bien que todos los vecinos aportaran su granito de arena para esta cruzada tan especial que es ayudar a nuestros hermanos patagónicos que tanto lo necesitan, y que ojala esta situación se pueda revertir lo antes posible y que puedan volver gradualmente a la normalidad, es lo que deseamos desde la ‘Peña 2 de Abril’, muchas gracias.