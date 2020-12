Acampe en Ushuaia para exigir elecciones

Estudiantes, docentes y no docentes de la UNTDF acampan en Ushuaia, acompañando el desarrollo de la asamblea universitaria, para exigir que se concreten las postergadas elecciones. “No nos podemos quedar con los brazos cruzados, ante cualquier intento de retrasar un proceso electoral que ya está en marcha y lo único que falta es la votación”, advirtieron.

“Estamos con nuestro deseo, con nuestro sueño de hacer de Ushuaia y de Río Grande ciudades universitarias. La Universidad tiene mucho para aportar a la transformación, al crecimiento de cada uno de los fueguinos y eso es algo a lo que no vamos a renunciar, por eso estamos acá”, advirtió Diana Viñoles, docente de la UNTDF, en el marco del acampe que realizaron hoy mientras se desarrollaba la asamblea universitaria en la capital provincial.

Aseguró que de la manifestación participaron personas “de todas las edades, de todos los institutos y también otras personas que no son docentes, estudiantes, administrativos y no docentes de la Universidad; porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados, ante cualquier intento de retrasar un proceso electoral que ya está en marcha y lo único que falta es la votación”, remarcó la docente, en diálogo con Radio Provincia.

Viñoles explicó que “la Universidad tiene distintos órganos de gobierno y cada órgano tiene que cumplir su propia función, eso es lo que queremos. No queremos polarización, más allá incluso de una elección, es el sueño de la educación para todos”, aseveró. La docente recordó que “la Universidad es algo a lo que cualquier ciudadano o ciudadana puede aspirar y queremos que sea realmente independiente, el estudio nos ayuda a la libertad y la universidad tiene que ser un ámbito más allá de intereses políticos partidarios, de intereses empresariales o intereses de dinero”.

En el mismo sentido expresó que se trata de “un sueño y no podemos dejar de trabajar por él, por eso se nos ocurrió esto y estamos acá. Los asambleístas se iban a reunir a partir de las 10 de la mañana de manera virtual y nosotros estamos acá, haciendo el aguante porque queremos seguir avanzando”, dijo respecto del proceso electoral inconcluso.

Al ser consultada sobre el protocolo enviado a Nación, con el objetivo de que se concreten los comicios, la docente indicó que “lo que falta para hacer este proceso electoral es que se apruebe ese protocolo, por supuesto con todas las medidas de cuidado como en cualquier otra actividad que estamos realizando en estos momentos. Este protocolo se ha enviado hace ya muchos meses, por eso queremos una respuesta y eso le pedimos al señor Rector, que formalmente pida una respuesta”, indicó.

Pero dijo que Juan José Castelucci les dio “respuestas que no tienen que ver con la responsabilidad del cargo que está ejerciendo, por ejemplo nos contestó en el Consejo Superior –un órgano de gobierno de la universidad- que había recibido respuestas de manera oral y, como sabemos, no se maneja así la administración pública. Así que queremos que el rector conteste a la junta electoral, otro organismo que tiene incumbencia en el proceso electoral, para saber qué pasa con ese protocolo y cuando va a estar para que podamos votar y seguir funcionando con toda la capacidad que tiene la universidad, no como ahora”, remarcó Diana Viñoles.