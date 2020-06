“Acá estamos todos en el mismo barco”

El presidente de FORJA a nivel nacional, Gustavo López, se refirió a los primeros meses de gestión de Gustavo Melella. Trazó un paralelo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asegurando que ambos tuvieron que enfrentarse con altos niveles de endeudamiento y desocupación, a los que luego se sumaría la pandemia y sus consecuencias. También se pronunció sobre la relación entre los intendentes y el gobernador fueguino.

López, en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, hizo un repaso de la gestión del gobernador Gustavo Melella, indicando que en estos primeros meses le sucedió “a Melella lo que le pasó a Alberto, Melella llega igual que Alberto con una crisis económica; con un país y una provincia endeudados. Hay un paralelismo brutal, la desocupación de Tierra del Fuego era la más alta de la Argentina, la desocupación de la Argentina era la más alta de los últimos cuatro años. La deuda externa de Tierra del Fuego es inédita, la deuda externa de la Argentina es impagable; digamos que había un paralelismo entre la situación económica de la provincia y la situación económica del país”, remarcó.

Recordó que “a eso hay que agregarle la pandemia” y señaló que “entonces, me parece que se tomaron las medidas que había que tomar en la pandemia. Lamentablemente Melella no pudo hacer de entrada todo lo que pensó que iba a hacer, lo mismo le pasó a Alberto porque hubo que atender una emergencia; pero en el caso de Tierra del Fuego ya está saliendo. Me pareció muy importante que la Legislatura haya aprobado el paquete de leyes que va a ayudar a salir un poquitito más rápido, teniendo en cuenta que si bien es una economía frágil también es una economía de rápida recuperación”, señaló Gustavo López.

En ese sentido el presidente de FORJA dijo que espera que “los proyectos que lo llevaron a Melella a ser el gobernador, se puedan poner en marcha a partir de la salida de la pandemia. Porque si no se sale de la pandemia uno está atendiendo la emergencia, cuando se salga se van a poder hacer los cambios estructurales y me parece que se está trabajando para esos cambios”, indicó.

Se refirió también a la relación entre el gobernador Gustavo Melella y el presidente, destacando que “la relación con Alberto Fernández es excelente, trabajan codo a codo, muchas de las medidas que tomó el Gobierno de Alberto Fernández primero se tomaron en la provincia, muchas medidas que tomó la provincia fueron por sugerencia de la Nación. Así que hay un trabajo mancomunado y todos estamos apostando a la recuperación de la Argentina y a la recuperación de la provincia, acá nadie se salva solo”, expresó.

López advirtió también que quien pretenda que poniendo palos en la rueda a la gestión de Melella “se salva”, se está equivocando. Los invitó a “ver qué pasa a nivel nacional, como los gobernadores del oficialismo y de la oposición están trabajando juntos, porque acá estamos todos en el mismo barco”.

Al ser consultado específicamente por la relación con los intendentes de la provincia, el presidente de FORJA manifestó “cada uno sabe la responsabilidad que tiene, por eso pongo el ejemplo de lo que está pasando entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof; cada uno representando a un sector distinto de la política sin embargo en esto trabajan todos juntos”.

“Me parece que es el mejor ejemplo para trasladarlo a cualquier rincón del país, entonces cada uno sabe lo que hace. Pero digo que lo que está sucediendo en la política nacional es que para negociar la deuda Larreta y Kicillof están con Alberto; para la pandemia Larreta y Kicillof están con Alberto. Porque es imposible hacerlo por separado, porque todos vivimos en un mismo país, todos vivimos en el mismo lugar, todos vivimos en el mismo territorio. Si le va mal a Alberto en la renegociación de la deuda, la provincia de Buenos Aires no va a poder pagar los sueldos. Eso habría que trasladarlo a todos lados, me parece que es el mejor ejemplo”, insistió.

Finalmente volvió a destacar la reciente votación de la Legislatura, acompañando la Ley PROGRESO, asegurando que “eso ha fortalecido al gobernador y me parece que va generando las condiciones para que la provincia pueda cumplir sus sueños. Nosotros lo vamos a acompañar a Melella, Alberto Fernández lo va a acompañar, porque existe ese nivel de conciencia en la política Argentina”, concluyó el titular de FORJA.